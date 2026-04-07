Ringkonnakohus tühistas Tallinna halduskohtu otsuse jätta rahuldamata Vind Baltic OÜ kaebus, milles taotleti Raasiku vallavolikogu 15. augusti 2023 otsuse tühistamist. Ettevõte oli kaevanud kohtusse volikogu otsuse, millega jäeti algatamata kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Raasiku valla territooriumile tuulepargi rajamiseks. Kuna halduskohus jättis 6. detsembril 2024 tuuleparkide arendaja kaebuse rahuldamata, kaebas Vindr Baltic selle edasi. Tallinna ringkonnakohtusse esitatud apellatsioonkaebuses taotleti halduskohtu otsuse tühistamist ja uue otsuse tegemist, samuti seda, et ringkonnakohus tühistaks vallavolikogu otsuse tuulepargi eriplaneeringu algatamata jätmise kohta. Ringkonnakohus andis õiguse arendajale – tühistas nii halduskohtu kui vallavolikogu otsuse. Raasiku vallavalitsus esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse riigikohtule.
Novembris 2022 esitas Vindr Baltic OÜ Raasiku vallavalitsusele taotluse algatada kohaliku omavalitsuse eriplaneering, mis hõlmaks Perila küla lõunapoolse osa, Härma küla ja Mallavere küla. 2023. aasta augustis võttis Raasiku vallavolikogu vastu otsuse jätta eriplaneering algatamata, sest kavandatav arendus ei ole kooskõlas valla strateegiliste eesmärkidega ega teeni avalikku huvi. Volikogu hinnangul ei aitaks tuulepargi rajamine kaasa kvaliteetsema, loodus- ega inimlähedasema elukeskkonna kujundamisele. Samuti leidis volikogu, et arendaja ärihuvid ei kaalu üles valla eesmärki säilitada rohevõrgustiku alasid, väärtuslikke põllumaid ning elanike turvatunnet ja kodutunnet.
Arendaja vaidlustas volikogu otsuse kohtus. Tallinna halduskohus nõustus vallavolikogu argumentidega ja jättis 2024. aasta detsembris kaebuse rahuldamata. Kohus oli seisukohal, et omavalitsus on oma otsust piisavalt põhjendanud ning lähtunud õiguspäraselt avalikust huvist, sealhulgas keskkonna ja elukeskkonna kaitsmisest.
Tallinna ringkonnakohus tühistas nii halduskohtu kui ka vallavolikogu otsuse, leides, et omavalitsus oli kaalutlusotsuse tegemisel eksinud. Kuigi kohus tunnistas, et kohalikel omavalitsustel on eriplaneeringu algatamisel lai kaalutlusruum, rõhutas kohus, et otsuse tegemisel tuleb tasakaalustatult arvestada nii avalikke kui ka puudutatud isikute huve. Ringkonnakohus märkis, et Raasiku valla üldplaneering ei välista tuuleparkide rajamist ning võimalikud negatiivsed mõjud ja nende leevendusmeetmed selguvad just eriplaneeringu ja KSH menetluse käigus. Samuti leidis kohus, et vald ei olnud piisavalt kaalunud taastuvenergia ja energiajulgeoleku kui avaliku huvi aspekte. Otsuse tulemusel mõisteti vallalt arendaja kasuks välja ka 10 040 eurot kohtukulusid.
Raasiku vallavalitsus otsustas, et ringkonnakohtu otsus kaevatakse edasi. Vallavanem Bärbel Salumäe märkis, et tegu on vaidlusega, mis ei puuduta ainult üht omavalitsust, vaid laiemalt küsimust, milline on kohaliku omavalitsuse otsustusõigus ruumilise arengu ja avalike huvide kaalumisel.
„Tegu on sellisel tasemel esmakordse juhtumiga. Tulemus sõltub sellest, kas riigikohus võtab asja menetlusse, samuti sellest, kuidas kohus tõlgendab kohaliku omavalitsuse kaalutlusruumi eriplaneeringu kontekstis,“ selgitas vallavanem ja oletas, et menetluse edasise käigu osas võib selgus saabuda jaanipäeva paiku.
Bärbel Salumäe rõhutas, et ka võimaliku kaotuse korral riigikohtus ei tähendaks see arendajale automaatselt tuulepargi rajamise õiguse tekkimist: „See annaks eelkõige selgema tõlgenduse planeerimisseaduse sätetele ja kohaliku omavalitsuse kaalutlusõiguse piiridele. Küsimus on ka selles, kas tuulepargi sobivust saab hinnata alles pärast põhjalikke uuringuid või on omavalitsusel õigus teha otsus juba varasemas etapis, mis ongi vaidluse laiem tuum. Riigikohtu võimalik lahend ei kujunda mitte ainult ühe konkreetse tuulepargi saatust, vaid aitab määratleda, milline on kohalike omavalitsuste tegelik otsustusruum tulevikus, eriti olukorras, kus kasvab surve taastuvenergia arendamiseks ning samal ajal tuleb kaitsta kohalikke elukeskkondi ja kogukondade huve.“
Raasiku valla tuulepargi eriplaneeringu vaidlus jõudis riigikohtusse
