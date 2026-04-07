Ring­kon­na­ko­hus tü­his­tas Tal­lin­na hal­dus­koh­tu ot­su­se jät­ta ra­hul­da­ma­ta Vind Bal­tic OÜ kae­bus, mil­les taot­le­ti Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 15. au­gus­ti 2023 ot­su­se tü­his­ta­mist. Et­te­võ­te oli kae­va­nud koh­tus­se vo­li­ko­gu ot­su­se, mil­le­ga jäe­ti al­ga­ta­ma­ta ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­ring ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne (KSH) Raa­si­ku val­la ter­ri­too­riu­mi­le tuu­le­par­gi ra­ja­mi­seks. Ku­na hal­dus­ko­hus jät­tis 6. det­semb­ril 2024 tuu­le­par­ki­de aren­da­ja kae­bu­se ra­hul­da­ma­ta, kae­bas Vindr Bal­tic sel­le eda­si. Tal­lin­na ring­kon­na­koh­tus­se esi­ta­tud apel­lat­sioon­kae­bu­ses taot­le­ti hal­dus­koh­tu ot­su­se tü­his­ta­mist ja uue ot­su­se te­ge­mist, sa­mu­ti se­da, et ring­kon­na­ko­hus tü­his­taks val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se tuu­le­par­gi erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­ma­ta jät­mi­se koh­ta. Ring­kon­na­ko­hus an­dis õi­gu­se aren­da­ja­le – tü­his­tas nii hal­dus­koh­tu kui val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus esi­tas ring­kon­na­koh­tu ot­su­se pea­le kas­sat­sioon­kae­bu­se rii­gi­koh­tu­le.

No­vemb­ris 2022 esi­tas Vindr Bal­tic OÜ Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se al­ga­ta­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­ring, mis hõl­maks Pe­ri­la kü­la lõu­na­pool­se osa, Här­ma kü­la ja Mal­la­ve­re kü­la. 2023. aas­ta au­gus­tis võt­tis Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu vas­tu ot­su­se jät­ta erip­la­nee­ring al­ga­ta­ma­ta, sest ka­van­da­tav aren­dus ei ole koos­kõ­las val­la st­ra­tee­gi­lis­te ees­mär­ki­de­ga ega tee­ni ava­lik­ku hu­vi. Vo­li­ko­gu hin­nan­gul ei ai­taks tuu­le­par­gi ra­ja­mi­ne kaa­sa kva­li­teet­se­ma, loo­dus- ega inim­lä­he­da­se­ma elu­kesk­kon­na ku­jun­da­mi­se­le. Sa­mu­ti lei­dis vo­li­ko­gu, et aren­da­ja äri­hu­vid ei kaa­lu üles val­la ees­mär­ki säi­li­ta­da ro­he­võr­gus­ti­ku ala­sid, väär­tus­lik­ke põl­lu­maid ning ela­ni­ke tur­va­tun­net ja ko­du­tun­net.

Aren­da­ja vaid­lus­tas volikogu ot­su­se koh­tus. Tal­lin­na hal­dus­ko­hus nõus­tus val­la­vo­li­ko­gu ar­gu­men­ti­de­ga ja jät­tis 2024. aas­ta det­semb­ris kae­bu­se ra­hul­da­ma­ta. Ko­hus oli sei­su­ko­hal, et oma­va­lit­sus on oma ot­sust pii­sa­valt põh­jen­da­nud ning läh­tu­nud õi­gus­pä­ra­selt ava­li­kust hu­vist, seal­hul­gas kesk­kon­na ja elu­kesk­kon­na kaits­mi­sest.

Tal­lin­na ring­kon­na­ko­hus tü­his­tas nii hal­dus­koh­tu kui ka val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se, lei­des, et oma­va­lit­sus oli kaa­lut­lu­sot­su­se te­ge­mi­sel ek­si­nud. Kui­gi ko­hus tun­nis­tas, et ko­ha­li­kel oma­va­lit­sus­tel on erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­sel lai kaa­lut­lus­ruum, rõ­hu­tas ko­hus, et ot­su­se te­ge­mi­sel tu­leb ta­sa­kaa­lus­ta­tult ar­ves­ta­da nii ava­lik­ke kui ka puu­du­ta­tud isi­ku­te hu­ve. Ring­kon­na­ko­hus mär­kis, et Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­ring ei vä­lis­ta tuu­le­par­ki­de ra­ja­mist ning või­ma­li­kud ne­ga­tiiv­sed mõ­jud ja nen­de lee­ven­dus­meet­med sel­gu­vad just erip­la­nee­rin­gu ja KSH me­net­lu­se käi­gus. Sa­mu­ti lei­dis ko­hus, et vald ei ol­nud pii­sa­valt kaa­lu­nud taas­tu­ve­ner­gia ja ener­gia­jul­geo­le­ku kui ava­li­ku hu­vi as­pek­te. Ot­su­se tu­le­mu­sel mõis­te­ti val­lalt aren­da­ja ka­suks väl­ja ka 10 040 eu­rot koh­tu­ku­lu­sid.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et ring­kon­na­koh­tu ot­sus kae­va­tak­se eda­si. Val­la­va­nem Bär­bel Sa­lu­mäe mär­kis, et te­gu on vaid­lu­se­ga, mis ei puu­du­ta ai­nult üht oma­va­lit­sust, vaid laie­malt kü­si­must, mil­li­ne on ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ot­sus­tu­sõi­gus ruu­mi­li­se aren­gu ja ava­li­ke hu­vi­de kaa­lu­mi­sel.

„Te­gu on sel­li­sel ta­se­mel es­ma­kord­se juh­tu­mi­ga. Tu­le­mus sõl­tub sel­lest, kas rii­gi­ko­hus võ­tab as­ja me­net­lus­se, sa­mu­ti sel­lest, kui­das ko­hus tõl­gen­dab ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kaa­lut­lus­ruu­mi erip­la­nee­rin­gu kon­teks­tis,“ sel­gi­tas val­la­va­nem ja ole­tas, et me­net­lu­se eda­si­se käi­gu osas võib sel­gus saa­bu­da jaa­ni­päe­va pai­ku.

Bär­bel Sa­lu­mäe rõ­hu­tas, et ka või­ma­li­ku kao­tu­se kor­ral rii­gi­koh­tus ei tä­hen­daks see aren­da­ja­le au­to­maat­selt tuu­le­par­gi ra­ja­mi­se õi­gu­se tek­ki­mist: „See an­naks eel­kõi­ge sel­ge­ma tõl­gen­du­se pla­nee­ri­mis­sea­du­se sä­te­te­le ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kaa­lut­lu­sõi­gu­se pii­ri­de­le. Kü­si­mus on ka sel­les, kas tuu­le­par­gi so­bi­vust saab hin­na­ta al­les pä­rast põh­ja­lik­ke uu­rin­guid või on oma­va­lit­su­sel õi­gus te­ha ot­sus ju­ba va­ra­se­mas eta­pis, mis on­gi vaid­lu­se laiem tuum. Rii­gi­koh­tu või­ma­lik la­hend ei ku­jun­da mit­te ai­nult ühe konk­reet­se tuu­le­par­gi saa­tust, vaid ai­tab mää­rat­le­da, mil­li­ne on ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te te­ge­lik ot­sus­tus­ruum tu­le­vi­kus, eri­ti olu­kor­ras, kus kas­vab sur­ve taas­tu­ve­ner­gia aren­da­mi­seks ning sa­mal ajal tu­leb kaits­ta ko­ha­lik­ke elu­kesk­kon­di ja ko­gu­kon­da­de hu­ve.“