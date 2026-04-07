Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas märt­si­kuu is­tun­gil ühe­hääl­selt Kuu­sa­lu val­la soo­jus­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2026-2036. Eel­mi­ne aren­gu­ka­va keh­tis möö­du­nud aas­ta lõ­pu­ni. Val­la aren­dus­juht And­res Põd­ra sel­gi­tas is­tun­gil, et soo­jus­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va pro­jek­ti­le esi­ta­ti 28. jaa­nua­rist ku­ni 10. veeb­rua­ri­ni kest­nud ava­li­kus­ta­mi­se käi­gus et­te­pa­ne­kuid vo­li­ko­gu liik­me­telt ja Kol­ga kol­melt kor­te­riü­his­tult, pro­jek­ti ava­lik aru­te­lu toi­mus 11. veeb­rua­ril.

Ava­li­kus­ta­mi­se ajal esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud vaa­tas üle soo­jus­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va koos­ta­mi­seks moo­dus­ta­tud töö­rühm, kus olid pea­le aren­dus­ju­hi veel Kuu­sa­lu Soo­ju­se en­di­ne juht Kal­le Kün­gas, va­rem nõu­ko­gus­se kuu­lu­nud Ran­no Pool, nõu­ko­gu liik­med Kair Tam­mel ja Ur­mas Kirt­si ning val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss.

Täien­da­tud ver­sioo­ni­ga tut­vu­sid ka val­la­vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jon ning kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon.

Maar­ja Mets­tak Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast tun­nus­tas is­tun­gil, et et­te­pa­ne­ku­test suur osa on ar­ves­se võe­tud, kuid tõ­des, et te­ma hin­nan­gul ei ole pii­sa­va täp­su­se­ga sel­gi­ta­tud, miks võib Kol­gas soo­ju­se­ner­gia hind suu­re­ne­da, kui Kol­ga koo­li ebae­fek­tiiv­set ma­jao­sa enam po­le küt­te­võr­gus. „Po­le ana­lüü­si­tud eri st­se­naa­riu­me, kui kool jääb küt­te­võr­ku, ning edas­pi­di pea­me sel­le­ga te­ge­le­ma,“ mär­kis ta.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Al­lar Aron kom­men­tee­ris, et sõl­tub Kol­ga koo­li tu­le­va­sest ar­hi­tek­tuur­sest la­hen­du­sest, kui pal­ju hak­kab seal küt­te­le ku­lu­ma: „Kol­ga ka­tel võib kat­la­ma­jas töö­ta­da veel ku­ni küm­me aas­tat. Sa­mas ra­ken­du­vad 1. jaa­nua­rist 2030 kõr­ge­mad nõu­ded emis­sioo­ni­gaa­si­de­le ning kat­lad võim­su­se­ga üle 1 me­ga­va­ti peab väl­ja va­he­ta­ma. Kol­ga kat­la võim­sus on prae­gu 1,3 me­ga­vat­ti. Tu­leb edas­pi­di ot­sus­ta­da, kas in­ves­tee­ri­da emis­sioo­ni­gaa­si­de pu­has­tus­se või al­la 1 me­ga­va­ti­se võim­su­se­ga kat­las­se. Sel­lest pii­saks Kol­ga küt­mi­seks, kui kor­ter­ma­ju ha­ka­tak­se soo­jus­ta­ma.“

Kõ­ne all oli ka mõõ­tu­ri pai­gal­da­mi­ne Kol­ga koo­li soo­ja­to­rus­ti­ku­le. Al­lar Aron tõ­des, et see on osu­tu­nud kee­ru­ka­maks ja ku­lu­ka­maks, kui esial­gu ar­va­ti. Ar­ves­ti jaoks tu­leks te­ha eral­di kaev ning edas­pi­di peab lan­ge­ta­ma kaa­lut­lu­sot­su­se, kui sel­gub, kui­das ha­ka­tak­se küt­ma uuen­da­tud ja re­konst­ruee­ri­tud Kol­ga koo­li.

Al­lar Aron lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kuu­sa­lu Soo­jus hak­kab uut aren­gu­ka­va el­lu vii­ma. Edas­pi­di­sed in­ves­tee­rin­gud on aren­gu­ka­va juur­de li­sa­tud te­ge­vus­ka­vas.

„Hak­ka­me te­ge­ma et­te­val­mis­tu­si, et taot­le­da investeeringute jaoks toe­tu­si prog­ram­mi­dest, kui need ava­ne­vad. Alus­ta­si­me läh­teü­le­san­dest – tee­me eelp­ro­jek­tid Kuu­sa­lu kat­la­ma­ja­le päi­ke­se­pa­nee­li­de ja sal­ves­ti ning au­to­maa­ti­ka soe­ta­mi­seks,“ sõ­nas Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht.

Ta li­sas, et Kol­ga kat­la­maj­ja teh­ta­vad in­ves­tee­rin­gud on tund­li­kum kü­si­mus ja võib seal tu­le­vi­kus tä­hen­da­da soo­ju­se­ner­gia hin­na tõu­su: „Esial­gu jät­ka­me Kol­gas küt­mist ole­ma­so­le­va kat­la­ga. Kol­ga küt­mi­se koh­ta lan­ge­ta­ta­vad ot­su­sed sõl­tu­vad koo­li­ma­ja üm­ber­e­hi­ta­mi­sest. Es­ma­ne liht­sam la­hen­dus on koo­li­ma­ja va­ra­sem väl­ja­lü­li­ta­mi­ne küt­te­võr­gust ja uus tem­pe­ra­tuu­rig­raa­fik.“