Kuusalu vallavolikogu kinnitas märtsikuu istungil ühehäälselt Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2026-2036. Eelmine arengukava kehtis möödunud aasta lõpuni. Valla arendusjuht Andres Põdra selgitas istungil, et soojusmajanduse arengukava projektile esitati 28. jaanuarist kuni 10. veebruarini kestnud avalikustamise käigus ettepanekuid volikogu liikmetelt ja Kolga kolmelt korteriühistult, projekti avalik arutelu toimus 11. veebruaril.
Avalikustamise ajal esitatud ettepanekud vaatas üle soojusmajanduse arengukava koostamiseks moodustatud töörühm, kus olid peale arendusjuhi veel Kuusalu Soojuse endine juht Kalle Küngas, varem nõukogusse kuulunud Ranno Pool, nõukogu liikmed Kair Tammel ja Urmas Kirtsi ning valla keskkonnaspetsialist Margus Kirss.
Täiendatud versiooniga tutvusid ka vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjon ning keskkonna- ja ehituskomisjon.
Maarja Metstak Reformierakonna nimekirjast tunnustas istungil, et ettepanekutest suur osa on arvesse võetud, kuid tõdes, et tema hinnangul ei ole piisava täpsusega selgitatud, miks võib Kolgas soojusenergia hind suureneda, kui Kolga kooli ebaefektiivset majaosa enam pole küttevõrgus. „Pole analüüsitud eri stsenaariume, kui kool jääb küttevõrku, ning edaspidi peame sellega tegelema,“ märkis ta.
Kuusalu Soojuse juht Allar Aron kommenteeris, et sõltub Kolga kooli tulevasest arhitektuursest lahendusest, kui palju hakkab seal küttele kuluma: „Kolga katel võib katlamajas töötada veel kuni kümme aastat. Samas rakenduvad 1. jaanuarist 2030 kõrgemad nõuded emissioonigaasidele ning katlad võimsusega üle 1 megavati peab välja vahetama. Kolga katla võimsus on praegu 1,3 megavatti. Tuleb edaspidi otsustada, kas investeerida emissioonigaaside puhastusse või alla 1 megavatise võimsusega katlasse. Sellest piisaks Kolga kütmiseks, kui kortermaju hakatakse soojustama.“
Kõne all oli ka mõõturi paigaldamine Kolga kooli soojatorustikule. Allar Aron tõdes, et see on osutunud keerukamaks ja kulukamaks, kui esialgu arvati. Arvesti jaoks tuleks teha eraldi kaev ning edaspidi peab langetama kaalutlusotsuse, kui selgub, kuidas hakatakse kütma uuendatud ja rekonstrueeritud Kolga kooli.
Allar Aron lausus Sõnumitoojale, et Kuusalu Soojus hakkab uut arengukava ellu viima. Edaspidised investeeringud on arengukava juurde lisatud tegevuskavas.
„Hakkame tegema ettevalmistusi, et taotleda investeeringute jaoks toetusi programmidest, kui need avanevad. Alustasime lähteülesandest – teeme eelprojektid Kuusalu katlamajale päikesepaneelide ja salvesti ning automaatika soetamiseks,“ sõnas Kuusalu Soojuse juht.
Ta lisas, et Kolga katlamajja tehtavad investeeringud on tundlikum küsimus ja võib seal tulevikus tähendada soojusenergia hinna tõusu: „Esialgu jätkame Kolgas kütmist olemasoleva katlaga. Kolga kütmise kohta langetatavad otsused sõltuvad koolimaja ümberehitamisest. Esmane lihtsam lahendus on koolimaja varasem väljalülitamine küttevõrgust ja uus temperatuurigraafik.“
Kuusalu vallas kehtib soojusmajanduse uus arengukava aastateks 2026-2036
