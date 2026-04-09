Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ja Ani­ja val­la­va­lit­su­se koos­töös on käi­mas val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes pa­ku­ta­va toi­du kva­li­tee­di hin­da­mi­ne.

„Me ei ana­lüü­si ai­nult söö­gi kva­li­tee­ti, vaid vaa­ta­me üle ko­gu prot­ses­si – näi­teks kui­das ja mil­lis­tes anu­ma­tes jõuab toit meie asu­tus­tes­se, kui­das se­da pa­ku­tak­se, kas süüak­se ühi­ses saa­lis või las­teae­da­des rüh­ma­des, kui­das õpe­ta­tak­se las­te­le Ees­ti toi­du­kul­tuu­ri ja rah­vus­toi­tu­de­ga seon­du­vat, sa­mu­ti vaa­ta­me de­tail­selt üle köö­ki­de va­rus­tu­se,“ lau­sus Ani­ja abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem, kes on hin­da­mis­ko­mis­jo­ni üks lii­ge.

Koos te­ma­ga tut­vu­vad Ala­ve­res, Aeg­vii­dus ja Keh­ras asu­va­te koo­li­de ja las­teae­da­de toit­lus­ta­mi­se­ga HO­Li ha­ri­du­sa­su­tus­te ter­vi­se­den­du­se koor­di­naa­tor Ma­ri-Liis Val­ter, toit­lus­tus­vald­kon­na õp­pe­jõud ja koo­li­ta­ja An­ne Kers­na ning toi­tu­mis­nõus­ta­ja ja -te­ra­peut Vic­to­ria Pa­lu­saar.

Tii­na Si­lem sel­gi­tas, et ko­mis­jon ei tee et­te­kir­ju­tu­si, vaid esi­tab iga­le asu­tu­se­le ra­por­ti, mil­les tuuak­se väl­ja, mis on häs­ti, ning ka see, mi­da võiks muu­ta või te­ha tei­si­ti. Mai­kuus, kui kõik ha­ri­du­sa­su­tus­te köö­gid ja toit­lus­ta­mi­ne on üle vaa­da­tud ja asu­tus­te­le de­tail­sed ra­por­tid esi­ta­tud, tut­vus­ta­tak­se koon­d­aruan­net koos et­te­pa­ne­ku­te­ga Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le…

Täispikkuses artiklit saab lugeda 8. aprillil ilmunud Sõnumitoojas.