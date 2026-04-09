Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Anija vallavalitsuse koostöös on käimas valla haridusasutustes pakutava toidu kvaliteedi hindamine.
„Me ei analüüsi ainult söögi kvaliteeti, vaid vaatame üle kogu protsessi – näiteks kuidas ja millistes anumates jõuab toit meie asutustesse, kuidas seda pakutakse, kas süüakse ühises saalis või lasteaedades rühmades, kuidas õpetatakse lastele Eesti toidukultuuri ja rahvustoitudega seonduvat, samuti vaatame detailselt üle köökide varustuse,“ lausus Anija abivallavanem Tiina Silem, kes on hindamiskomisjoni üks liige.
Koos temaga tutvuvad Alaveres, Aegviidus ja Kehras asuvate koolide ja lasteaedade toitlustamisega HOLi haridusasutuste tervisedenduse koordinaator Mari-Liis Valter, toitlustusvaldkonna õppejõud ja koolitaja Anne Kersna ning toitumisnõustaja ja -terapeut Victoria Palusaar.
Tiina Silem selgitas, et komisjon ei tee ettekirjutusi, vaid esitab igale asutusele raporti, milles tuuakse välja, mis on hästi, ning ka see, mida võiks muuta või teha teisiti. Maikuus, kui kõik haridusasutuste köögid ja toitlustamine on üle vaadatud ja asutustele detailsed raportid esitatud, tutvustatakse koondaruannet koos ettepanekutega Anija vallavalitsusele…
