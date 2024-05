Lau­päe­val, 20. ap­ril­lil Aru­kü­la rah­va­ma­jas toi­mu­nud Raa­si­ku val­la las­te lau­lu­võist­lu­se­le re­gist­ree­ru­sid 60 laul­jat, võist­le­sid 57.

Pea­kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et žürii jõuaks kõi­ki lau­lu­lap­si ühel päe­val kuu­la­ta, on keh­tes­ta­tud osa­võ­tuk­voo­did. Aru­kü­la põ­hi­kool saab võist­lu­se­le saa­ta 20 lau­lu­last, Raa­si­ku kool 20 koo­li- ja 5 las­teaia­last, Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool 6, Aru­kü­la las­teaed 14, Aru­kü­la va­ba wal­dorf­kool 2 koo­li- ja 2 las­teaia­last, hu­via­la­kes­kus Pää­su­lind 2 last ning 2-4 last era­õpe­ta­jad. Mõ­ned neist kor­ral­da­sid eel­ne­valt oma lau­lu­võist­lu­se.

Val­la võist­lu­sel lau­lu­lap­si hin­na­nud žüriis olid Lau­lus­tuu­dio Lau­lu­mar­jad loo­ja Ma­ris Al­jas­te, Viim­si koo­li hu­vi­juht Ma­ri-Liis Ra­hu­mets ning TV3 kon­kur­sil „Ees­ti ot­sib su­pers­taa­ri“ eel­mi­sel aas­tal te­le­voo­ru­des­se pää­se­nud Mee­lis Kes­pe­ri.

3-4aas­ta­seid lau­lu­lap­si osa­les 4. Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­se­le, mis toi­mub 3.-4. mail Laag­ri kul­tuu­ri­kes­ku­ses, pää­se­vad neist Elis Le­pi­kult, kel­le lau­lu­õpe­ta­ja on He­li Ka­ru, ja Lo­reen Jaan­son, ke­da õpe­tab Kül­li Ovir. Erip­ree­miad päl­vi­sid He­li Ka­ru õpi­la­ne Lea­na Ma­riin Lil­len­berg ja Uma Viik, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on Anžel­la Veel­maa.

5-6aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli 16 osa­võt­jat. Maa­kon­na­võist­lu­se­le va­li­ti Raa­si­ku val­da esin­da­ma Liam Har­ri Ta­li ja An­na­bel Puu­sep. Mõ­le­ma lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru. Erip­ree­miad päl­vi­sid Anžel­la Veel­maa lau­luõ­pi­la­sed Ma­rii Tam­me ja Aron Tur­ro, Kül­li Ovi­ri õpi­la­sed So­fia Bern­ja­kov ja Ke­ne­liin Roos, He­li Ka­ru õpi­la­ne Miab­rit Ro­sin ning Ed­ward Alb­recht Ka­dak, kel­le lau­lu­õpe­ta­ja on Vai­ke Laat­sa­rus.

7-9aas­tas­te las­te hul­gas oli võist­le­jaid 17. Har­ju­maa kon­kur­si­le lä­he­vad Al­bert Joa­la, kel­le lau­luõ­pe­ta­jad on Kül­li Ovir ja Age Ima­la, ning He­li Ka­ru õpi­la­ne Ka­ro­lin Lem­ba. Erip­ree­miad said Kül­li Ovi­ri ja Age Ima­la õpi­la­sed Kei­ra Ker­son, Fri­da Lips, Ane­te San­der, An­ne­ma­ri Rog­gen­baum ja Lee­ni Ka­se­maa.

10-12aas­ta­seid lap­si võt­tis võist­lu­sest osa 14. Pa­ri­ma­teks tun­nis­ta­ti He­li Ka­ru õpi­la­sed Kir­si­ka Ku­nin­gas ja Jas­per Lem­ba, kes pää­se­vad Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­se­le. Erip­ree­miad päl­vi­sid Kül­li Ovi­ri ja Age Ima­la õpi­la­sed Me­ry­bel Oll­jum ja Do­mi Ka­ru ning He­li Ka­ru õpi­la­sed Eli­sa­beth Žiga­re­va ja Ma­ri­leen Žiga­re­va.

13-15aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli 7 osa­le­jat. Har­ju­maa lau­lu­lap­se­le va­li­ti val­da esin­da­ma Kül­li Ovi­ri ja Age Ima­la õpi­la­sed Mar­ta Vill ja Sten-Mikk Jür­gen­son. Erip­ree­miad päl­vi­sid Kas­par Aleks Vel­ling ja Lii­sa­bel Ham­mer, ka nen­de lau­lu­õpe­ta­jad on Kül­li Ovir ja Age Ima­la.

16-19aas­tas­te seas oli 2 võist­le­jat, mõ­le­mad lä­he­vad ka maa­­kon­na­kon­kur­si­le. Need on Sand­ra Par­ve, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Ovir, ning Loo­re-Liis Kund­la, ke­da ju­hen­da­vad Kül­li Ovir ja Age Ima­la.

Iga va­nu­se­rüh­ma kaks pa­re­mat päl­vi­sid kuld­se mik­ro­fo­ni ja tä­nu­kir­ja, erip­ree­mia­ga kaas­ne­sid kuld­ne noo­di­võ­ti ja tä­nu­ki­ri. Kõik võist­le­jad, õpe­ta­jad ja žürii said tä­nu­kir­ja ja šo­ko­laa­di.