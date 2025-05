Kol­ma­päe­val, 30. ap­ril­lil toi­mus Aru­kü­la rah­va­ma­jas Raa­si­ku val­la las­te lau­lu­võist­lus, kus sel­gu­sid noo­red laul­jad, kes esin­da­vad val­da 17.-18. mail Har­ju­maa Lau­lu­lap­se kon­kur­sil Ta­ba­sa­lus. Raa­si­ku val­la lau­lu­võist­lu­se­le re­gist­ree­rus kuues va­nu­se­rüh­mas kok­ku 67 noort laul­jat, võist­le­mas oli 63.

Lau­lu­lap­si hin­das 3liik­me­li­ne žürii, ku­hu kuu­lu­sid laul­ja ja Lau­lus­tuu­dio Lau­lu­mar­jad lau­luõ­pe­ta­ja Ma­ris Al­jas­te, laul­ja ja Viim­si koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ma­ri-Liis Ra­hu­mets-Vaa­rend ning he­li­loo­ja Priit Pa­ju­saar. Võist­lu­se kon­fe­rans­jee oli Peep Raun. Val­la tä­na­vu­si pa­ri­maid noo­ri laul­jaid au­ta­sus­ta­ti kuld­se mik­ro­fo­ni, erip­ree­mia päl­vi­nuid kuld­se noo­di­võt­me­ga. Kõik võist­le­jad ja nen­de lau­luõ­pe­ta­jad said tä­nu­kir­ja ning mee­ne koos maiu­se­ga.

Kõi­ge noo­re­maid, 3-4aas­ta­seid laul­jaid oli võist­le­mas 6. Kuld­se mik­ro­fo­ni ja pää­su Har­ju­maa Lau­lu­lap­se kon­kur­si­le võit­sid Lil­li Hed­da Ta­li, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru, ning Lo­reen Jaan­son, kel­le õpe­ta­ja on Kül­li Ovir. Erip­ree­mia päl­vi­sid He­li Ka­ru õpi­la­ne Jar­ko Mai­ron Hi­li­mon, Kül­li Ovi­ri õpi­la­ne Sten Mart­tin Maa­sik ning Lui­se Ring­vee ja El­len Tark, nen­de lau­luõ­pe­ta­ja on Anžel­la Veel­maa.

5-6aas­ta­seid lau­lu­lap­si osa­les 11. Võit­jad, kes lä­he­vad maa­kon­na lau­lu­kon­kur­si­le, on Liam Har­ri Ta­li ja Elis Le­pi­kult, mõ­le­mad He­li Ka­ru õpi­la­sed. Eri­pree­mia päl­vi­sid Anžel­la Veel­maa õpi­la­sed Ma­rii Tam­me, Me­re­te Ade­le Laa­ne­mäe, Aria Vol­ke, Ka­ro­lin Too­me, Ger­hard Vil­berg ja Uma Viik ning He­li Ka­ru õpi­la­sed Lo­la-Lii­sa Kaa­lo, Kir­ke Hei­berg ja Em­ma Põld­sepp.

Kõi­ge roh­kem võist­le­jaid oli 7-9aas­tas­te lau­lu­las­te seas – 21. Pa­ri­ma­teks, kes lä­he­vad võist­le­ma Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le, hin­na­ti Ka­ro­lin Lem­ba, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru, ning Elii­sa Nel­son, te­ma lau­luõ­pe­ta­jad on Kül­li Ovir ja Age Ima­la. Erip­ree­mia päl­vi­sid Kül­li Ovi­ri ja Age Ima­la õpi­la­sed Kei­ra Ker­son, Fri­da Lips, Ane­te San­der, An­ne­ma­ri Rog­gen­baum, Lee­ni Ka­se­maa, Joo­nas Ima­la, Kül­li Ovi­ri lau­lu­õpi­la­sed Ke­ne­liis Roos ja So­fia Bern­ja­kov ning He­li Ka­ru õpi­la­sed An­na­bel Puu­sepp ja Ri­ka-Ma­ret­ta Hi­li­mon.

10-12aas­tas­te noor­te laul­ja­te seas oli 12 võist­le­jat. Kaks pa­ri­mat, kes lä­he­vad ka Har­ju­maa kon­kur­si­le, on Kir­si­ka Ku­nin­gas ja Jas­per Lem­ba, mõ­le­ma lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru. Eri­pree­mia päl­vi­sid sa­mu­ti He­li Ka­ru õpi­la­sed Ke­vin Sün­de­ma ja Emi­ly Reier ning Kül­li Ovi­ri ja Age Ima­la õpi­la­sed Do­mi Ka­ru, Al­bert Joa­la ja Mia Ma­rie­te Nel­son.

13-15aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli 9 laul­jat. Pa­ri­ma­teks, kes pää­se­vad maa­kon­na lau­lu­võist­lu­se­le, va­li­ti Sten-Mikk Jür­gen­son ja Ha­rald Sõ­mer, mõ­le­ma lau­luõ­pe­ta­jad on Kül­li Ovir ja Age Ima­la. Erip­ree­mia päl­vi­sid Me­ry­bel Oll­jum, kel­le õpe­ta­jad on sa­mu­ti Kül­li Ovir ja Age Ima­la, ning He­li Ka­ru õpi­la­sed Ar­do Hei­berg ja Nel­li Žuravl­jo­va.

Kõi­ge va­ne­maid, 16-18aas­ta­seid noo­ri laul­jaid osa­les 4, nen­de kõi­gi lau­luõ­pe­ta­jad on Kül­li Ovir ja Age Ima­la. Võit­ja­teks va­li­ti Loo­re-Liis Kund­la ja Lii­sa­bel Ham­mer, kes said või­ma­lu­se osa­le­da Har­ju­maa Lau­lu­lap­se kon­kur­sil. Erip­ree­mia päl­vi­sid Mar­ta Vill ja Kas­par Aleks Vel­ling.

Raa­si­ku val­la las­te lau­lu­võist­lu­se kor­ral­da­ja, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et val­la võist­lu­sel osa­le­jaid oleks ilm­selt veel roh­kem, kui eel­ne­valt ei toi­muks koo­li­des-las­teae­da­des võist­lu­si oma pa­ri­ma­te laul­ja­te sel­gi­ta­mi­seks. Kor­ral­da­ja on and­nud val­la las­tea­su­tus­te­le ja lau­lu­stuu­dio­te­le kvoo­di, kui pal­ju lau­lu­lap­si saa­vad nad val­la võist­lu­se­le osa­le­ma saa­ta.