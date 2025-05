Pü­ha­päe­val, 4. mail Keh­ra rah­va­ma­jas toi­mu­nud kon­kur­sil „Ani­ja val­la lau­lu­laps“ va­li­ti noo­red laul­jad, kes esin­da­vad val­da 17.-18. mail toi­mu­val võist­lu­sel Har­ju­maa Lau­lu­laps. Ani­ja val­la kon­kur­sil oli 31 osa­võt­jat, maa­kon­na lau­lu­võist­lu­se­le pää­se­vad neist žürii ot­su­se­ga 9. Li­saks tun­nus­ta­ti 7 lau­lu­last tub­li et­teas­te eest erip­ree­mia­ga. Val­la võist­lu­se žüriis olid Keh­ra güm­naa­siu­mi muu­si­ka­õpe­ta­ja Jo­han­na Ma­ria Ju­han­di, he­li­loo­ja ja di­ri­gent Pat­rik Se­bas­tian Unt ning oo­pe­ri­laul­ja ja lau­luõ­pe­ta­ja Kris­ti­na Vä­hi.

3-4aas­tas­test oli lau­lu­võist­lu­se­le re­gist­ree­ri­tud üks laps, kuid te­ma ei jul­ge­nud esi­ne­ma min­na.

5-6aas­ta­seid osa­les kaks, nad mõ­le­mad pää­se­vad ka Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le. Need on Sand­ra Luik ja Jo­han­na-Mai Lil­le­vä­li, mõ­le­ma lau­lu­­õpe­ta­ja on He­li Ka­ru.

7-9aas­ta­seid lau­lu­lap­si võist­les 10. Maa­kon­na võist­lu­se­le va­li­ti val­da esin­da­ma In­gel Vak­ra, kel­le õpe­ta­ja on He­li Ka­ru, ning Je­le­na Si­mo­nov, kel­le lau­lu­õpe­ta­ja on Lii­vi Siil.

Kõi­ge roh­kem laul­jaid oli 10-12aas­tas­te hul­gas – 13. Pa­ri­ma­teks hin­na­ti Mar­ga­ret Pik­kel ja Gre­te­li Vaht­re. Mõ­le­ma lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru ning mõ­le­mad lä­he­vad ka Har­ju­maa Lau­lu­lap­se kon­kur­si­le.

13-15aas­ta­seid osa­les val­la lau­lu­kon­kur­sil kaks. Üle­maa­kon­na­li­se­le võist­lu­se­le ot­sus­ta­ti sel­lest va­nu­se­rüh­mast saa­ta üks lau­lu­laps – He­li Ka­ru õpi­la­ne Kris­ten Nor­den.

Kõi­ge va­ne­mas va­nu­se­rüh­mas ehk 16-18aas­tas­te hul­gas oli 3 osa­võt­jat. Har­ju­maa Lau­lu­lap­se kon­kur­si­le pää­se­vad neist Ca­ro­li Kaa­lo ja Me­ri­bel Mar­gat, mõ­le­ma lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

Ani­ja val­la lau­lu­võist­lu­se kor­ral­das val­la kul­tuu­ri­kes­kus, päe­va­juht Pi­pi rol­lis oli Kel­ly Kruus­mann.

Val­la kul­tuu­ri­juht Vei­ko Veiert mär­kis, kui loe­ti et­te las­te ise­loo­mus­tu­si, sel­gus, et kes pal­ju teeb, see pal­ju jõuab – tub­li­del lau­lu­las­tel on li­saks laul­mi­se­le veel mi­tu har­ras­tust, sa­ge­li te­ge­le­vad ka mõ­ne spor­dia­la või pil­li­män­gu­ga.