Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas 14 poolt- ja 3 era­poo­le­tu hää­le­ga Ko­da­soo kü­las asu­va­te Selt­si­ma­ja ja Tee­ser­va kin­nis­tu­te de­tailp­la­nee­rin­gu. Mõ­le­mad kin­nis­tud kuu­lu­vad val­la­le. Selt­si­ma­ja kin­nis­tu pin­da­la on 54 995 ruut­meet­rit, sel­lel asub Ko­da­soo selt­si­ma­ja. Tee­ser­va kin­nis­tu suu­rus on 3674 ruut­meet­rit. Val­la pla­nee­rin­gu­te pea­spet­sia­list Ka­di Raud­la sel­gi­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et plaa­nis on ja­ga­da kin­nis­tud ku­ni 11 ela­mu­krun­diks, mil­le suu­rus saab ha­jaa­su­tu­ses ol­la vä­he­malt 3600 ruut­meet­rit. Ko­da­soo selt­si­ma­ja tee­nin­dus­maaks eral­da­tak­se 1 hek­tar, ku­hu saab ra­ja­da puur­kae­vu, mis tee­nin­daks selt­si­ma­ja ja ela­muk­run­te, ning tu­le­tõr­je vee­võ­tu­ko­ha. Ees­märk on ela­muk­run­did tu­le­vi­kus võõ­ran­da­da ja tee­ni­da sel­le­ga val­la­le tu­lu, mär­kis ta. Kes ja kui­das ela­muk­run­ti­de ala­le ra­jab nõu­ta­vad kom­mu­ni­kat­sioo­nid, ot­sus­ta­tak­se pä­rast de­tailp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mist.