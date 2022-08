Raa­si­ku val­la kaa­sa­va eel­ar­ve pro­jek­ti­de hin­da­mi­seks moo­dus­ta­tud ko­mis­jon ot­sus­tas 27. juu­lil toi­mu­nud koo­so­le­kul, et kol­mest esi­ta­tud pro­jek­tist vas­ta­vad kaks kaa­sa­va ee­l-ar­ve idee­le.

Val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti kaa­sa­va ee­lar­ve raa­mes täh­ta­jaks 3 et­te­pa­ne­kut: pink­si­laud Pe­nin­gi­le, jõuat­rakt­sioo­nid Pe­nin­gi­le ning cross­fi­t’i ehk jõu- ja vas­tu­pi­da­vust­ree­nin­gu in­ven­tar Raa­si­ku­le. Hin­da­mis­ko­mis­jon lei­dis, et et­te­pa­nek cross­fi­t’i in­ven­ta­ri soe­ta­mi­seks ei ole kaa­sa­va ee­lar­ve idee­ga koos­kõ­las.

„Kaa­sa­va ee­lar­ve mõ­te ei ole eraõi­gus­li­ke et­te­võt­mis­te toe­ta­mi­ne. Koht, ku­hu et­te­pa­ne­ku te­gi­ja soo­vis tree­ningu­va­hen­deid pai­gal­da­da, ei ole ava­lik ruum, ku­hu on öö­päe­va­ring­selt ava­lik juur­de­pääs,“ põh­jen­das val­la­va­nem Raul Siem.

Li­saks te­ma­le kuu­lu­vad hin­da­mis­ko­mis­jo­ni val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut ning vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo, And­res Kal­las­te, Tii­na Rüh­ka ja Ka­di Tam­ma­ru.

Ko­mis­jon soo­vi­tas kaa­sa­vast ee­lar­vest Raa­si­ku­le tree­ning­u-va­hen­di­te soe­ta­mi­seks taot­lu­se esi­ta­nul te­ha ra­ha­taot­lus Lea­der prog­ram­mi või Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le.

Kaks Pe­nin­gi kü­last esi­ta­tud pro­jek­ti hin­das ko­mis­jon kaa­sa­va ee­lar­ve idee­ga koos­kõ­las ole­vaks. Ku­na mõ­le­ma, nii pink­si­laua kui jõuat­rakt­sioo­ni­de pro­jek­ti koh­ta oli ko­mis­jo­ni liik­me­tel täien­da­vaid kü­si­mu­si, ot­sus­ta­ti et­te­pa­ne­ku­te te­gi­ja­te­ga veel ves­tel­da, kaa­sa­ta ka Pe­nin­gi kü­la­va­nem.

„Soo­vi­me saa­da li­saand­meid, ku­hu at­rakt­sioo­ne soo­vi­tak­se, mi­da täp­se­malt, kas kü­la­selt­si­ga on või­ma­lik­ku asu­koh­ta aru­ta­tud ning kui pal­ju võik­sid va­hen­did maks­ta. Pä­rast se­da saa­me ot­sus­ta­da, mi­da kaa­sa­vast ee­lar­vest ra­has­ta­me,“ sel­gi­tas val­la­va­nem.

Ta li­sas, kui hin­nad on tea­da, saab sel­geks, kas 10 000 eu­rost, mis on tä­na­vu kaa­sa­va eel­ar­ve jaoks pla­nee­ri­tud, jät­kub ühe või ka­he pro­jek­ti jaoks.

Vas­ta­valt val­la kaa­sa­va ee­lar­ve me­net­le­mi­se kor­ra­le tu­leb ra­has­ta­ta­va­te pro­jek­ti­de va­li­mi­seks viia lä­bi rah­va­kü­sit­lus: „Pea­me ot­sus­ta­ma, kas sel aas­tal on se­da va­ja ja ilm­selt ka kaa­sa­va ee­lar­ve kor­da muut­ma. Kü­sit­lu­se mõ­te on, et val­lae­la­ni­kud saak­sid ot­sus­ta­da, mi­da ja ku­hu kaa­sa­va ee­lar­ve ra­ha eest te­hak­se. Kui va­li­da on ka­he as­ja va­hel, mis lä­he­vad üh­te koh­ta, po­le teis­te piir­kon­da­de ela­ni­kel mõ­tet hää­le­ta­da. Hää­le­ta­mi­sel puu­dub üld­se mõ­te, kui on kaks taot­lust, mis mõ­le­mad ma­hu­vad ee­lar­ves­se.“

Raul Siem arvas, et lõplik otsus, mida kaasavast eelarvest tänavuseks kavandatud 10 000 euro eest tehakse, langetatakse septembris: „See tä­hen­dab, et tõe­näo­li­selt jääb nen­de el­lu­vii­mi­ne järg­mis­se aas­tas­se.“