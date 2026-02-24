Raasiku vallavolikogu otsustas omistada 2026. aastal valla aukodaniku nimetuse endisele spordiaktivistile, Raasiku Elektri endisele juhile ja vallavolikogu endisele kauaaegsele liikmele Olev Sinijärvele pikaajalise ja järjepidevuse tegevuse eest spordi, kultuuri ja kohaliku omavalitsuse arendamisel ning kogukonna ühendamisel.
Põhjenduskirjas märgiti, et Olev Sinijärv on üle 60 aasta olnud kogukonnaelu kujunemisel ja arengul üks eestvedajaid. Ta kolis Raasikule 1965. aastal, liitus peagi kohaliku spordielu korraldajatega ning kujunes ise Raasiku ja Aruküla spordi järjepidevaks arendajaks.
Olev Sinijärve eestvedamisel ja kaasabil algatati Raasiku ja Aruküla vahelise suusatrassi rajamine. Tema initsiatiivil tehti Raasiku tehasesse kangitõstesaal. Ta juhendas noorte korvpallitreeninguid ja toetas aktiivselt sulgpalli arengut. Tänu tema panusele toimusid regulaarselt valla ettevõtetevahelised spordivõistlused.
Aastatel 1991-1998 kuulus Olev Sinijärv Raasiku Elektri nõukogu juhatusse ning oli alates 1998. aastast juhatuse esimees. Tema otsuste toel toetas tehas keerulistel aegadel nii rahva- kui ka tippsporti. Samuti panustas ta järjepidevalt kultuurielu toetamisse, aidates rahvamajal ja selle kollektiividel osaleda üritustel ka väljaspool valda.
Aastatel 2002-2021 oli Olev Sinijärv Raasiku vallavolikogu liige viies koosseisus ning osales eelarve-, revisjoni-, arengu- ja planeerimiskomisjonide töös. Ka hiljem on ta panustanud valla arengusse, möödunud aastal osales Raasiku aleviku keskosa planeeringu töörühmas. Samuti on ta on uurinud kodukandi ajalugu ning andnud olulise panuse Ilse Tudre koostatud raamatu „Raasiku ja tema ümbrus ajavoolus“ valmimisse.
Valla aukodaniku tiitliga kaasnevad tunnistus ja rinnamärk ning viiekordse miinimumpalga suurune stipendium. Need antakse Olev Sinijärvele üle valla sünnipäeva tähistamisel, 13. märtsil Aruküla rahvamajas.