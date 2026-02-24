Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas omis­ta­da 2026. aas­tal val­la au­ko­da­ni­ku ni­me­tu­se en­di­se­le spor­diak­ti­vis­ti­le, Raa­si­ku Elekt­ri en­di­se­le ju­hi­le ja val­la­vo­li­ko­gu en­di­se­le kauaaeg­se­le liik­me­le Olev Si­ni­jär­ve­le pi­ka­aja­li­se ja jär­je­pi­de­vu­se te­ge­vu­se eest spor­di, kul­tuu­ri ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se aren­da­mi­sel ning ko­gu­kon­na ühen­da­mi­sel.

Põh­jen­dus­kir­jas mär­gi­ti, et Olev Si­ni­järv on üle 60 aas­ta ol­nud ko­gu­kon­nae­lu ku­ju­ne­mi­sel ja aren­gul üks eest­ve­da­jaid. Ta ko­lis Raa­si­ku­le 1965. aas­tal, lii­tus pea­gi ko­ha­li­ku spor­die­lu kor­ral­da­ja­te­ga ning ku­ju­nes ise Raa­si­ku ja Aru­kü­la spor­di jär­je­pi­de­vaks aren­da­jaks.

Olev Si­ni­jär­ve eest­ve­da­mi­sel ja kaa­sa­bil al­ga­ta­ti Raa­si­ku ja Aru­kü­la va­he­li­se suu­sat­rassi rajamine. Te­ma init­sia­tii­vil teh­ti Raa­si­ku te­ha­ses­se kan­gi­tõs­te­saal. Ta ju­hen­das noor­te korv­pal­lit­ree­nin­guid ja toe­tas ak­tiiv­selt sulg­pal­li aren­gut. Tä­nu te­ma pa­nu­se­le toi­mu­sid re­gu­laar­selt val­la et­te­võ­te­te­va­he­li­sed spor­di­võist­lu­sed.

Aas­ta­tel 1991-1998 kuu­lus Olev Si­ni­järv Raa­si­ku Elekt­ri nõu­ko­gu ju­ha­tus­se ning oli ala­tes 1998. aas­tast ju­ha­tu­se esi­mees. Te­ma ot­sus­te toel toe­tas te­has kee­ru­lis­tel ae­ga­del nii rah­va- kui ka tipps­por­ti. Sa­mu­ti pa­nus­tas ta jär­je­pi­de­valt kul­tuu­rie­lu toe­ta­mis­se, ai­da­tes rah­va­ma­jal ja sel­le kol­lek­tii­vi­del osa­le­da üri­tus­tel ka väl­jas­pool val­da.

Aas­ta­tel 2002-2021 oli Olev Si­ni­järv Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge viies koos­sei­sus ning osa­les ee­lar­ve-, re­vis­jo­ni-, aren­gu- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni­de töös. Ka hil­jem on ta pa­nus­ta­nud val­la aren­gus­se, möö­du­nud aas­tal osa­les Raa­si­ku ale­vi­ku kes­ko­sa pla­nee­rin­gu töö­rüh­mas. Sa­mu­ti on ta on uu­ri­nud ko­du­kan­di aja­lu­gu ning and­nud olu­li­se pa­nu­se Il­se Tud­re koos­ta­tud raa­ma­tu „Raa­si­ku ja te­ma ümb­rus aja­voo­lus“ val­mi­mis­se.

Val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li­ga kaas­ne­vad tun­nis­tus ja rin­na­märk ning viie­kord­se mii­ni­mum­pal­ga suu­ru­ne sti­pen­dium. Need an­tak­se Olev Si­ni­jär­ve­le üle val­la sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel, 13. märt­sil Aru­kü­la rah­va­majas.