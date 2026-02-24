Eelmise nädala teisipäev, 10. veebruar oli Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2026-2036 projekti avalikustamise ja ettepanekute esitamise viimane päev.
Kuusalu valla arendusjuhi Andres Põdra sõnul esitati tähtajaks kümmekond ettepanekut. Järgmisel päeval, kolmapäeval, 11. veebruaril toimus Kuusalu vallamaja saalis soojusmajanduse uue arengukava projekti avalik arutelu. Osalesid vallavalitsuse ja vallale kuuluva OÜ Kuusalu Soojus esindajad, vallaelanikest oli kohal ühe korteriühistu juht – Kolga 62 KÜ, uue nimega Kullava tee 3 KÜ esindaja.
Andres Põdra: „Kohtumine kestis poolteist tundi, rääkisime valla soojusmajanduse poliitikast, soojakadudest ja põhiline teema oli kõrge soojahind Kolgas. Tõdesime, et odavamaks saaks soojahinna, kui tarbijaid oleks rohkem. Kolgas on algatatud elamukruntidega detailplaneeringuid, aga ei tea, kas ja millal elamuid ehitatakse, nende planeeringutega ei saa sooja hinna kavandamisel arvestada. Kõne all olid veel Kolga kooli kütmine ja koolimajani suunduva soojustrassi võimalikud kaod, ka kooli võimalik renoveerimine, kuid nendegi teemade osas pole täielikku selgust.“
OÜ Kuusalu Soojus juht Allar Aron kommenteeris lehele, et sisulisi ettepanekuid tehti soojamajanduse arengukava projekti nii volikogu liikmetelt kui ka elanikelt: „Rohkem oli Kolga kaugkütte kohta – kooli suunduva trassi soojuskaost ja soojahinnast. Soovitud eksperthinnang kooli soojustrassi kohta on valmis ja saadetud vallavolikogu liikmetele. Kolga kooli soojustrassile soojamõõturi paigaldamine osutub keeruliseks, sest selle jaoks tuleks teha uus kaev. Ootame vastavaid hinnapakkumisi. Kui osutub ebamõistlikult kalliks, siis see on otsustamise koht, mõõtur annaks küll täpsema teadmise, aga ka selle kulutuse maksab lõpuks kinni tarbija. Kolga alevikus on soojustrasse kokku 2,3 kilomeetrit, sellest suure osa, üle 0,92 kilomeetri, on koolini suunduv torustik.“
Ta märkis, et Kolga soojahinna langetamiseks kaalutakse katlamajast väljastatava vee temperatuuri alandamist ja teine võimalus oleks lülitada kool võrgust välja, kui seal õppetööd ei toimu. Koolis on ka elektriboilerid, mida saab soojemal ajal kasutada.
„Temperatuuri alandamisest informeerime enne nii Kuusalu kui ka Kolga korteriühistute esindajaid. Kooli sooja vee teemat tuleb arutada sealse juhtkonnaga,“ sõnas Allar Aron.
Soojusmajanduse arengukava projekti esitatud ettepanekud vaatab läbi töörühm, kuhu kuuluvad Andres Põdra, Kalle Küngas, Urmas Kirtsi, Margus Kirss, Kair Tammel, Ranno Pool, Allar Aron.
Kui vallavalitsus kinnitab täiendused ja parandused, esitatakse projekt vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjonile ning keskkonna- ja ehituskomisjonile. Arengukava plaanitakse kinnitada Kuusalu vallavolikogu märtsikuu istungil.