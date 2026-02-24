Eel­mi­se nä­da­la tei­si­päev, 10. veeb­ruar oli Kuu­sa­lu val­la soo­jus­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2026-2036 pro­jek­ti ava­li­kus­ta­mi­se ja et­te­pa­ne­ku­te esi­ta­mi­se vii­ma­ne päev.

Kuu­sa­lu val­la aren­dus­ju­hi And­res Põd­ra sõ­nul esi­ta­ti täht­a­jaks küm­me­kond et­te­pa­ne­kut. Järg­mi­sel päe­val, kol­ma­päe­val, 11. veeb­rua­ril toi­mus Kuu­sa­lu val­la­ma­ja saa­lis soo­jus­ma­jan­du­se uue aren­gu­ka­va pro­jek­ti ava­lik aru­te­lu. Osa­le­sid val­la­va­lit­su­se ja val­la­le kuu­lu­va OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus esin­da­jad, val­lae­la­ni­kest oli ko­hal ühe kor­te­riü­his­tu juht – Kol­ga 62 KÜ, uue ni­me­ga Kul­la­va tee 3 KÜ esin­da­ja.

And­res Põd­ra: „Koh­tu­mi­ne kes­tis pool­teist tun­di, rää­ki­si­me val­la soo­jus­ma­jan­du­se po­lii­ti­kast, soo­ja­ka­du­dest ja põ­hi­li­ne tee­ma oli kõr­ge soo­ja­hind Kol­gas. Tõ­de­si­me, et oda­va­maks saaks soo­ja­hin­na, kui tar­bi­jaid oleks roh­kem. Kol­gas on al­ga­ta­tud ela­muk­run­ti­de­ga de­tailp­la­nee­rin­guid, aga ei tea, kas ja mil­lal ela­muid ehi­ta­tak­se, nen­de pla­nee­rin­gu­te­ga ei saa soo­ja hin­na ka­van­da­mi­sel ar­ves­ta­da. Kõ­ne all olid veel Kol­ga koo­li küt­mi­ne ja koo­li­ma­ja­ni suun­du­va soo­just­ras­si või­ma­li­kud kaod, ka koo­li või­ma­lik re­no­vee­ri­mi­ne, kuid nen­de­gi tee­ma­de osas po­le täie­lik­ku sel­gust.“

OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus juht Al­lar Aron kom­men­tee­ris le­he­le, et si­su­li­si et­te­pa­ne­kuid tehti soo­ja­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va pro­jek­ti nii vo­li­ko­gu liik­me­telt kui ka ela­ni­kelt: „Roh­kem oli Kol­ga kaug­küt­te koh­ta – koo­li suun­du­va tras­si soo­jus­kaost ja soo­ja­hin­nast. Soo­vi­tud eks­pert­hin­nang koo­li soo­just­ras­si koh­ta on val­mis ja saa­de­tud val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te­le. Kol­ga koo­li soo­just­ras­si­le soo­ja­mõõ­tu­ri pai­gal­da­mi­ne osu­tub kee­ru­li­seks, sest sel­le jaoks tu­leks te­ha uus kaev. Oo­ta­me vas­ta­vaid hin­na­pak­ku­mi­si. Kui osu­tub eba­mõist­li­kult kal­liks, siis see on ot­sus­ta­mi­se koht, mõõ­tur an­naks küll täp­se­ma tead­mi­se, aga ka sel­le ku­lu­tu­se mak­sab lõ­puks kin­ni tar­bi­ja. Kol­ga ale­vi­kus on soo­just­ras­se kok­ku 2,3 ki­lo­meet­rit, sel­lest suu­re osa, üle 0,92 ki­lo­meet­ri, on koo­li­ni suun­duv to­rus­tik.“

Ta mär­kis, et Kol­ga soo­ja­hin­na lan­ge­ta­mi­seks kaa­lu­tak­se kat­la­ma­jast väl­jas­ta­ta­va vee tem­pe­ra­tuu­ri alan­da­mist ja tei­ne või­ma­lus oleks lü­li­ta­da kool võr­gust väl­ja, kui seal õp­pe­tööd ei toi­mu. Koo­lis on ka elekt­ri­boi­le­rid, mi­da saab soo­je­mal ajal ka­su­ta­da.

„Tem­pe­ra­tuu­ri alan­da­mi­sest in­for­mee­ri­me en­ne nii Kuu­sa­lu kui ka Kol­ga kor­te­riü­his­tu­te esin­da­jaid. Koo­li soo­ja vee tee­mat tu­leb aru­ta­da seal­se juht­kon­na­ga,“ sõ­nas Al­lar Aron.

Soo­jus­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va pro­jek­ti esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud vaa­tab lä­bi töö­rühm, ku­hu kuu­lu­vad And­res Põd­ra, Kal­le Kün­gas, Ur­mas Kirt­si, Mar­gus Kirss, Kair Tam­mel, Ran­no Pool, Al­lar Aron.

Kui val­la­va­lit­sus kin­ni­tab täien­du­sed ja pa­ran­du­sed, esi­ta­tak­se pro­jekt val­la­vo­li­ko­gu eel­ar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni­le ning kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni­le. Aren­gu­ka­va plaa­ni­tak­se kin­ni­ta­da Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu märt­si­kuu is­tun­gil.