Sõnumitoojas 18. veebruaril

Poolt
Sõnumitooja
-
75
  • Kuusalus oli esmakordselt jäädisko;
  • Kuusalu valla soojusmajanduse arengukavale tehti kümmekond ettepanekut;
  • Kolga Sport tegi kohalikule rahvale poortidega uisuväljaku;
  • Kolga Muhedad said Jõgeval luulekavade võistluselt eripreemiaid;
  • GERDA KAROLIN KRIIS tuli tõkkesprindis Eesti meistriks;
  • Kahala Jääkas tuleb üle mitme aasta;
  • ÜKS KÜSIMUS – MTÜ Arenduskoda jagab märtsi alguses avatavas taotlusvoorus Leader-toetusteks üle poole miljoni euro, millest suurem osa, 418 099 eurot, on väikeettevõtetele ja 142 087 eurot MTÜdele. Miks selline rahajaotus?;
  • Kehra Kantriroosid tähistasid 20. sünnipäeva;
  • ANETT LIISA PARTS Aegviidust võitis suusaorienteerumise EMilt 3 kuldmedalit;
  • Anija vald saab KIKilt jäätmete süvamahutite jaoks ligi 200 000 eurot;
  • Anija ja Raasiku vallavanem valiti HOLi juhatusse;
  • Vallavanem BÄRBEL SALUMÄE: „Raasiku valla eelarve on kõike muud kui priiskav.“;
  • Raasiku valla 2026. aasta eelarve;
  • Aruküla staadionil ehitati lumelinna;
  • Raasiku valla aukodanikuks saab OLEV SINIJÄRV;
  • ARON SEPP Arukülast on Hispaania noorte karikavõitja.

Sõnumitooja 18. veebruari lehes

