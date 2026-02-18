Sõnumitoojas 18. veebruaril

- Kuusalus oli esmakordselt jäädisko;
- Kuusalu valla soojusmajanduse arengukavale tehti kümmekond ettepanekut;
- Kolga Sport tegi kohalikule rahvale poortidega uisuväljaku;
- Kolga Muhedad said Jõgeval luulekavade võistluselt eripreemiaid;
- GERDA KAROLIN KRIIS tuli tõkkesprindis Eesti meistriks;
- Kahala Jääkas tuleb üle mitme aasta;
- ÜKS KÜSIMUS – MTÜ Arenduskoda jagab märtsi alguses avatavas taotlusvoorus Leader-toetusteks üle poole miljoni euro, millest suurem osa, 418 099 eurot, on väikeettevõtetele ja 142 087 eurot MTÜdele. Miks selline rahajaotus?;
- Kehra Kantriroosid tähistasid 20. sünnipäeva;
- ANETT LIISA PARTS Aegviidust võitis suusaorienteerumise EMilt 3 kuldmedalit;
- Anija vald saab KIKilt jäätmete süvamahutite jaoks ligi 200 000 eurot;
- Anija ja Raasiku vallavanem valiti HOLi juhatusse;
- Vallavanem BÄRBEL SALUMÄE: „Raasiku valla eelarve on kõike muud kui priiskav.“;
- Raasiku valla 2026. aasta eelarve;
- Aruküla staadionil ehitati lumelinna;
- Raasiku valla aukodanikuks saab OLEV SINIJÄRV;
- ARON SEPP Arukülast on Hispaania noorte karikavõitja.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 25. veebruaril.