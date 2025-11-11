Raasiku valla tulevane võimuliit, kus on valimisliidud Raasiku Vald ja Arenev Raasiku Vald, kuulutas välja konkursi vallavanema leidmiseks.
Andre Sepp valimisliidust Raasiku Vald selgitas, et konkurss kuulutati välja enne valimistulemuste ametlikku kinnitamist, sest konkurss kestab mitu nädalat, seejärel on vestlused sobiva vallavanemakandidaadi leidmiseks ja siis võib minna veel kuni 30 päeva, kui ta saab endisest töökohast lahkuda.
„Kuna kaks valimisliitu olid üksmeelel, et teeme vallavanema leidmiseks konkursi, otsustasimegi selle juba nüüd välja kuulutada,“ lausus Andre Sepp.
Konkurss veebilehe www.cv.ee kaudu kestab 19. novembrini. Pärast seda viivad valla uue koalitsiooni esindajad kandideerinutega läbi vestlused ning valivad vallavanemakandidaadi, kes esitatakse volikogule.
Andre Sepp lisas, et valimisliidud Raasiku Vald ja Arenev Raasiku Vald plaanivad kolmapäeval, 5. novembril kohtuda ja allkirjastada koostööleppe.
Raasiku vallavolikogu uues koosseisus said koalitsiooni moodustavad valimisliidud Raasiku Vald ja Arenev Raasiku Vald kumbki 5 kohta. Opositsiooni jäävad Kodukoha Valimisliit, kes sai volikokku 6 kohta, ja 1 koha saanud EKRE.