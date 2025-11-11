Raa­si­ku val­la tu­le­va­ne või­mu­liit, ku­s on va­li­mis­lii­dud Raa­si­ku Vald ja Are­nev Raa­si­ku Vald, kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si val­la­va­ne­ma leid­mi­seks.

And­re Sepp va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald sel­gi­tas, et kon­kurss kuu­lu­ta­ti väl­ja en­ne va­li­mis­tu­le­mus­te amet­lik­ku kinnitamist, sest kon­kurss kes­tab mi­tu nä­da­lat, see­jä­rel on vest­lu­sed so­bi­va val­la­va­ne­ma­kan­di­daa­di leid­mi­seks ja siis võib min­na veel kuni 30 päe­va, kui ta saab en­di­sest töö­ko­hast lah­ku­da.

„Ku­na kaks va­li­mis­lii­tu olid üks­mee­lel, et tee­me val­la­va­ne­ma leid­mi­seks kon­kur­si, ot­sus­ta­si­me­gi sel­le ju­ba nüüd väl­ja kuu­lu­ta­da,“ lau­sus And­re Sepp.

Kon­kurss vee­bi­le­he www.cv.ee kau­du kes­tab 19. no­vemb­ri­ni. Pä­rast se­da vii­vad val­la uue koa­lit­sioo­ni esin­da­jad kan­di­dee­ri­nu­te­ga lä­bi vest­lu­sed ning va­li­vad val­la­va­ne­ma­kan­di­daa­di, kes esi­ta­tak­se vo­li­ko­gu­le.

And­re Sepp li­sas, et va­li­mis­lii­dud Raa­si­ku Vald ja Are­nev Raa­si­ku Vald plaa­ni­vad kol­ma­päe­val, 5. no­vemb­ril koh­tu­da ja all­kir­jas­ta­da koos­töö­lep­pe.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu uues koos­sei­sus said koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­vad va­li­mis­lii­dud Raa­si­ku Vald ja Are­nev Raa­si­ku Vald kumb­ki 5 koh­ta. Opo­sit­sioo­ni jää­vad Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit, kes sai vo­li­kok­ku 6 koh­ta, ja 1 ko­ha saa­nud EK­RE.