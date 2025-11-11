„Oleme unustatud laulude taastutvustajad, nagu laulude punasesse raamatusse talletajad,“ ütleb Kuusalu endine pikaaegne lasteaiaõpetaja MAILA TAMM.
Pühapäeva, 19. oktoobri pärastlõunal kogunesid mitu Kuusalu vallas tuntud inimest Kadrina vallas asuvasse Läsna rahvamajja. Seal oli nende ansambli Punase Lauliku Klubi korraldatud pidu kontserdi, lauludega lühifilmi „Laulud vikerkaare tagant“ esilinastuse ja rahvalike mängudega.
Ansambel Punase Lauliku Klubi on koos esinenud 8 aastat. Kuusalu vallast kuuluvad 11-liikmelisse ansamblisse Maila Tamm Mäepea külast, Leina Meigas, Ilme Laagriküll ja Kalev Laagriküll Kuusalust, Elvi Reinvald Kemba külast, Malle Arrak Vihasoost, Virve Liitvee Liiapeksist. Veel on ansamblis Ene Pihol Läsnalt, Ida Norvaiš Loobu külast, Marja Reimkel Haljalast ja Milvi Lumiste Sakust. Ansamblit juhendab Kalev Laagriküll.
Kuus lauljat on ühest suguvõsast ja nendega on liitunud endised koolikaaslased Kõnnu koolist.
Esitatakse Läsna ja Vanaküla kandist pärit vanu laule, millest paljusid olid ansamblisse kuuluvad prouad kuulnud lastena, kui nende emad-vanaemad laulsid ühiselt tööd tehes.
Pööningult leitud laulik
Läsna rahvamaja endine juhataja ja näiteringi lavastaja Ene Pihol jutustas kontserti sisse juhatades, et kümme aastat tagasi oli Läsnal esietendus, mida tulid vaatama ka täditütred, pärast mindi tema juurde koju. Ta oli just leidnud pööningult punase kaustiku käsitsi kirjutatud laulusõnadega, näitas seda täditütardele ja laulsid koos mõned laulud, mille viise mäletasid. Kuna on omavahel head sõbrannad, kogunesid aeg-ajalt üksteise juures ja laulsid ka laulikusse talletatud laule.
Maila Tamm lisas Sõnumitoojale: „Oleme nelja õe lapsed. Meie kooslaulmine hakkas hästi edenema, kutsusime juhendama ja akordionil saatma Kalev Laagrikülli, kes on osade täditütarde klassivend Kõnnu koolist. Kalev ütles, kui juba juhendada, siis ka esineme. Ansambli nimeks panime lauludega kaustiku järgi Punase Lauliku Klubi. Koos Kaleviga tuli ansamblisse ta abikaasa Ilme ning meiega liitusid Elvi Reinvald, Virve Liitvee ja Malle Arrak.
Oleme esinenud Harjumaa põlvkondade peol Kehras, Maardus ja Padisel, ka Valkla hooldekodus, Läsna külapeol ning sünnipäevapidudel.“
Ene Pihol: „Neid naistelaule on edasi antud põlvest põlve. Vanaemad ja vanavanaemad tegid sageli istumisega seotud töid koos – näiteks villanäppimine, sulenoppimine, tekitikkimine. Tööde juures lauldi palju ja muresid oli hea omavahel jagada. Kui oli vaja nutta, nuteti koos ja lauldi kurbi laule.“
Ta rääkis, et laulud rändasid inimestega edasi ja lisati teisi sõnu, kui mõni ei meenunud: „Neid laule ei pea perfektselt esitama, võivad kõlada ühehäälselt. Noote kaustiku laulusõnade juures pole, need oleme üksteise najal meelde tuletanud.“
Film pärimuslaulude ja -lugudega
Mõni aeg tagasi leidsid ansambli naised, et kuni on veel jaksu, võiks meeldetuletatud pärimuslaule üles võtta tulevaste põlvede jaoks. Filmima leiti Jaanus Lekk Videolabor OÜst. Filmiti endise metsaülema Erik Väärtnõu taluõel Loobu jõe kaldal ühe palava suvepäevaga. Jaanus Lekk lausus esilinastusel, et oli vahva päev, tema püüdis südikatele ja kiiretele daamidele järele jõuda.
Filmis kõlavad kaheksa pärimuslaulu ja nende vahele pajatatakse lugusid. Filmi valmimist toetasid MTÜ Läsna Rahvamaja ja Kultuurkapitali Lääne-Virumaa osakond.
Tuntud rahvalaulikute lapsed
Punase Lauliku Klubi kuue naise esiema ja esiisa olid Natalie ja Jaan Kiviberg Läsnalt Sameli talust. Natalie, neiupõlvenimega Parktal oli pärit Vanakülast Pohla talust. Natalie ja Jaani tütred olid Veera Raidmaa, Linda Verner, Maret Randoja ja Rutt Talpsepp. Sameli talus lauldi palju, pere kõik kaheksa last olid aktiivsed Läsna laulukoorides ja näiteringides.
Kui Kuusalu kihelkonnas käis 1974. aastal rahvalaule kogumas Ingrid Rüütel, olid tuntud laulikul ja luuletajal Rutt Talpsepal Vanakülas Mätliku talus külas ka õed Maret Randoja ja Linda Verner ning lindistati nende laule ja jutte.
Maila Tamm, Milvi Lumiste ja Ida Norvaiš on Linda Verneri tütred, Leina Meigase ema on Maret Randoja, Marja Reimkel on Rutt Talpsepa ja Ene Pihol on Veera Raidmaa tütar.
Maila Tamm: „Kui Maret Randojal oli 2006. aastal 90. sünnipäev, külastas teda Kuusalus Ingrid Rüütel ja kinkis need lindistused. See on väga unikaalne varandus, osad laulud on ürgvanad ning pärimuslugusid on Läsna ja Valgejõe teemadel 19. sajandist. Plaanime sealt kindlasti midagi oma ansambli kavva võtta. Punase Lauliku Klubi senise repertuaari valikul on meid aidanud Rutt Talpsepalt ja Linda Vernerilt lindistatud lood, mida lindistas mu poeg Asko kaheksa-aastaselt. Olime siis just Soomest ostnud uue maki. Palju laule õppis Marja Reimkel oma emalt kuulmise järgi. Mitmed lood on ka Kalev Laagriküllilt. Meie kõigi suur lemmik on „Mustlase arm“, mis on Kalevi isalt kuuldud lugu. Paljudele on tuttav näitlejate Tõnu Tamme ja Kaarel Kilveti laul „Margareeta“, aga meie teadsime seda varem, sest oli me emade laul.“