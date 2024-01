Koo­li ja staa­dio­ni lä­he­dal män­ni­kus on nüüd ka kuueo­sa­li­ne ring­kiik.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li alg­klas­si­lap­si oo­da­ti jõu­lu­pü­ha­de eel­sel kol­ma­päe­val, 20. det­semb­ril algk­las­si­ma­ja ja staa­dio­ni va­hel asu­vas­se män­ni­kus­se ma­dal­seik­lus­ra­da ja kii­ke­sid ava­ma. Lap­si ko­gu­nes ava­mi­se­le mit­me klas­si ja­gu.

Esial­gu pi­did süm­bool­se lin­di lä­bi lõi­ka­ma Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik ja spor­di­kes­ku­se juht Kad­ri Ida­vain. Õpi­la­sed olid kan­na­ta­ma­tud, ak­tiiv­se­mad neist pa­lu­sid kää­re en­da­le ning ku­ju­nes se­da­si, et lin­di lõi­ka­sid lä­bi algk­las­si­lap­sed ja kii­rus­ta­ti at­rakt­sioo­ne proo­vi­ma.

Ma­dal­seik­lus­ra­ja ehi­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li tel­li­mu­sel Fa­la­dor OÜ. Hin­na­pak­ku­mist pa­lu­ti kol­melt fir­malt, pak­ku­mi­se esi­ta­sid neist kaks. Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­lis­ti Kair Tam­me­li sõ­nul kü­sis Fa­la­dor OÜ tei­sest et­te­võt­test li­gi 600 eu­ro võr­ra roh­kem, kuid osu­tus võit­jaks tä­nu at­rakt­sioo­ni­de ar­vu­le ja nen­de funkt­sio­naal­su­se­le, sest see oli olu­li­sem kri­tee­rium ja an­dis hin­da­mi­sel 60 prot­sen­ti punk­ti­dest.

Fa­la­dor OÜ küsis Kuu­sa­lu kesk­koo­li män­ni­kus asu­va­le män­gu­väl­ja­ku­le 25 at­rakt­sioo­ni­ga ma­dal­seik­lus­ra­ja eest 19 992 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Tei­ne pak­ku­ja oli val­mis pai­gal­da­ma 16 at­rakt­sioo­ni.

ASilt Ees­ti Ter­vi­se­ra­jad saa­dud 6000eu­ro­se toe­tu­se abil teh­ti at­rakt­sioo­ni­de tur­vaa­lu­sed, see vä­hen­das seik­lu­sra­ja mak­su­mu­se val­laee­lar­vest 18 612 eu­ro­ni.

Li­saks ma­dal­seik­lus­ra­ja­le tel­lis val­la­va­lit­sus män­ni­kus­se kii­ged. Kok­ku on kii­ke­sid küm­me, neist kaks on ka­he­ko­ha­li­sed ning kol­mas on suur kuueo­sa­li­ne ring­kiik ehk kuus kii­ke on pai­gu­ta­tud ring­jalt. Kii­ke­de pai­gal­da­jaks va­li­ti Atix OÜ, kes kü­sis nen­de eest kõi­ge sood­sa­mat hin­da – 10 461,60 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Pak­ku­mi­se esi­ta­sid viis et­te­võ­tet.

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se juht Kad­ri Ida­vain üt­les, et lap­sed on vä­ga ra­hul ja õn­ne­li­kud ning seik­lus­ra­jal tur­ni­jaid ja ka kii­ku­jaid on ol­nud pal­ju: „Va­na ma­dal­seik­lus­ra­da oli amor­ti­see­ru­nud ja ma­ha võe­tud, õpi­la­sed vä­ga oo­ta­sid uut. Kuu­sa­lu kesk­koo­li kui lii­ku­ma kut­su­va koo­li kü­sit­lu­sest sel­gus, et kõi­ge enam soo­vi­ti kii­ke­sid ja seik­lus­ra­da ning sel­le eri­ne­vaid ele­men­te. Han­ke tu­le­mu­sed kin­ni­ta­ti no­vemb­ris ja pai­gal­dus­täh­ta­jaks oli mää­ra­tud hil­je­malt ap­rill­kuu lõpp, aga fir­ma oli val­mis at­rakt­sioo­nid üles pa­ne­ma ju­ba aas­ta lõ­pus. Ka kii­ged said pai­ka sa­maks ajaks. Pea­mi­ne sihtg­rupp on algk­las­si­lap­sed, kuid ka­su­ta­da saa­vad tei­sed­ki õpi­la­sed ja täis­kas­va­nud. At­rakt­sioo­ni­de juu­res on ka­su­tus­ju­hen­did, ro­ni­jad ei to­hi ol­la ras­ke­mad kui 100 ki­log­ram­mi.“

Kad­ri Ida­vain sõ­nas veel, et män­ni­kus on ruu­mi, ja aval­das loo­tust, et edas­pi­di saab at­rakt­sioo­ne tel­li­da juur­de, kui val­laee­lar­ves lei­tak­se sel­leks ra­ha, pla­nee­rin­gus on veel män­gu­lin­nak, ka­ru­ssell ja ba­tuu­did.