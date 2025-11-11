Kuu­sa­lu val­las äs­jas­te ko­ha­li­ke va­li­mis­te­ga vo­li­ko­gus­se 9 koh­ta saa­nud va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du ning 1 ko­ha saa­nud Pa­rem­pool­se­te ja sa­mu­ti 1 ko­ha saa­nud Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­ja esin­da­jad sõl­mi­sid ree­del, 31. ok­toob­ril koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu. Kok­ku on uuel koa­lit­sioo­nil Kuu­sa­lu val­la 19liik­me­li­ses vo­li­ko­gus 11 koh­ta.

Koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu all­kir­jas­ta­sid esi­me­se­na kol­me osa­poo­le kõi­ge enam va­li­ja­telt hää­li kogunud esin­da­jad: Ühi­sest Ko­dust Ul­ve Märt­son, pa­rem­pool­se­te ni­me­kir­jast Ind­rek Ad­ler ja Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast Hil­le­ri Trei­salt. All­kir­ja and­sid koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­le kol­me koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud esin­da­jad, ka val­la­va­lit­su­se tu­le­va­sed liik­med ja nen­de asen­dus­liik­med vo­li­ko­gus.

Uus või­mu­liit on kok­ku lep­pi­nud, et nii val­la­va­ne­ma kui ka val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Val­la­va­lit­sus moo­dus­ta­tak­se kuue­liik­me­li­se­na, Ühi­sest Ko­dust kuu­lu­vad sin­na val­la­va­nem ja kolm val­la­va­lit­su­se lii­get ning mõ­le­ma koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri ni­me­kir­jast üks val­la­va­lit­su­se lii­ge. Ühi­ne Ko­du esi­tab veel vo­li­ko­gu viie ko­mis­jo­ni esi­me­he kan­di­daa­did, Pa­rem­pool­sed ühe ko­mis­jo­ni esi­me­he kan­di­daa­di ning Kes­ke­ra­kond esi­tab vo­li­ko­gu asee­si­me­he kan­di­daa­di.

Uus või­mu­liit saab amet­li­kud vo­li­tu­sed, kui vo­li­ko­gu uus koos­seis va­lib vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he. See­jä­rel va­li­tak­se val­la­va­nem ning kin­ni­ta­tak­se val­la­va­lit­su­se liik­med.

Kuu­sa­lu val­la se­ni­ses­se koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vad Ühi­ne Ko­du 8 ko­ha­ga ja EK­RE 2 ko­ha­ga ning Kes­ke­ra­kond 1 ko­ha­ga. Kok­ku on prae­gu­sel või­mu­lii­dul ol­nud sa­mu­ti 11 koh­ta. Ne­li aas­tat ta­ga­si sõl­mi­sid koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu Ühi­se Ko­du, EK­RE ja Kes­k­era­kon­na ni­me­kir­jas enim va­li­ja­telt hää­li ko­gu­nud Olev Lõo­ke, kes hil­jem as­tus EK­RE liik­meks. EK­RE esi­num­ber Ran­no Pool on töö­ta­nud abi­val­la­va­ne­ma­na. Uues koa­lit­sioo­nis EK­REt po­le.

Ran­no Pool üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lä­bi­rää­ki­mis­tel oli EK­RE val­mis jät­ka­ma koos­tööd ja osa­le­ma val­la­va­lit­su­ses il­ma abi­val­la­va­ne­ma po­sit­sioo­ni­ta, ent koa­lit­sioo­ni­kõ­ne­lu­sed jät­ku­sid lõ­puks EK­RE osa­lu­se­ta.

Ühi­se Ko­du esi­num­ber, val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris: „Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du või­tis va­li­mi­sed ja oli meie kaa­lut­le­tud ot­sus, kui suur peaks ole­ma koa­lit­sioon, et koos­töö toi­miks. Leid­si­me, et sel­li­ne kol­me osa­poo­le­ga koa­lit­sioon on kõi­ge tõ­hu­sam. Koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­te sei­su­koht oli, et po­lii­ti­li­se abi­val­la­va­ne­ma koh­ta järg­mi­seks nel­jaks aas­taks ei tu­le.“

Ta li­sas, et Pa­rem­pool­se­te ja Kes­ke­ra­kon­na esin­da­ja­te­ga olid konst­ruk­tiiv­sed lä­bi­rää­ki­mi­sed: „Koos­tööd ta­kis­ta­vaid eri­meel­su­si ei ol­nud. Meie oo­tu­sed part­ne­ri­te­le olid, et saak­si­me val­la üldp­la­nee­rin­gu me­net­le­mi­se­ga eda­si min­na ja me põ­hi­lu­ba­du­se, Kol­ga koo­li re­konst­ruee­ri­mi­se, toe­ta­mi­ne. Üle­jää­nu oli lä­bi­rää­ki­mi­ne ja oma mõ­te­te üks­tei­se­le sel­gi­ta­mi­ne.

Meie hu­vi on veel in­ves­tee­ri­da tee­des­se, kerg­liik­lus­tee Kol­ga ale­vik­ku, sa­mu­ti Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se jõu­saa­li laien­da­mi­ne, Kuu­sa­lus uue bus­si­pea­tu­se ning „Par­gi ja sõi­da“ ala aren­da­mi­ne. Kõik koa­lit­sioo­ni­kõ­ne­lus­tel rää­gi­tu ei ma­hu le­pin­gus­se, kuid lep­pi­si­me kok­ku põ­hi­mõt­ted ja nen­de täit­mi­se suu­nas te­gut­se­mi­se.“

Kok­ku on le­pi­tud, et Ühi­se Ko­du vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on Ul­ve Märt­son ja val­la­va­ne­ma kan­di­daat Ter­je Kraan­velt.

Era­kon­na Pa­rem­pool­sed ni­me­kir­ja esi­num­ber Ind­rek Ad­ler üt­les, et nen­de ni­me­ki­ri kan­di­dee­ris val­la­ta­san­dil es­ma­kord­selt: „Me ei vä­lis­ta­nud koos­tööd kel­le­ga­gi ja ees­märk oli, et me­re­tee­ma ja ran­na­kü­la­de mu­red saaks koa­lit­sioonile­pin­gus­se. Loo­dud on maail­ma­vaa­te­li­ne koa­lit­sioon, suu­ri eri­ne­vu­si po­le ja kõik meie me­re­tee­ma­li­sed et­te­pa­ne­kud võe­ti ar­ves­se. Soo­vi­me alus­ta­da me­re­a­la pla­nee­rin­gu­ga, mis peab vas­tu­se and­ma, kui­das saaks val­las kõi­ge efek­tiiv­se­malt ja pa­re­mi­ni ka­su­ta­da merd, tuua siia si­ni­ma­jan­du­se et­te­võt­teid ja luua see­lä­bi uu­si töö­koh­ti just ran­naäär­se­tes­se piir­kon­da­des­se. Plaa­ni­me kaa­sa­ta kesk­kon­na­uu­ri­jaid, pro­pa­gee­ri­da ka­la-, ve­ti­ka- ja ran­na­kar­bi­kas­va­tust, uu­ri­da so­bi­vaid koh­ti väi­ke­sa­da­ma­te­le ning tu­ris­mia­las­te­le te­ge­vus­te­le. Pi­kem ees­märk on liht­sus­ta­da pla­nee­rin­guid ja an­da sel vii­sil raa­mis­tik et­te­võt­ja­te­le, kus ja mi­da saab te­ha. Sel­li­ne ko­ha­lik me­rep­la­nee­ring oleks Ees­tis esi­me­ne. Pla­nee­rin­gu­te te­ge­mi­ne on pikk prot­sess, kuid usu­me, et peaks kol­me aas­ta­ga saa­ma val­mis ja kin­ni­ta­tud.“

Koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­le kir­ju­tas al­la Pa­rem­pool­se­te ni­me­kir­jast ka Ago Kat­vel, kel­lest peaks saa­ma val­la­va­lit­su­se lii­ge.

Kes­ke­ra­kon­nast val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud Hil­le­ri Trei­salt rää­kis, et nen­de ni­me­kir­ja esin­da­jad on Ühi­se Ko­du liik­me­te­ga koh­tu­nud paari nä­da­la­la jook­sul mit­mel kor­ral, lõ­puks saa­di kok­ku kol­me koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri esin­da­ja­te­ga ning aru­ta­ti lä­bi koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu tekst ning kui ük­si­kas­ja­li­kuks le­ping te­ha.

„Usun ja loo­dan, et suu­li­sed kok­ku­lep­ped pea­vad sa­mu­ti. Sai­me suu­li­se nõu­so­le­ku, et ka Lok­sa piir­kon­na kü­la­des­se te­hak­se mus­ta kat­te­ga teid ning alus­ta­tak­se eel­töö­de­ga Kol­ga­kü­la-Lok­sa kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks. Vi­ha­soo kü­las­se te­hak­se täien­dav bus­si­pea­tus, et Rak­ve­re poo­le suun­du­val lii­ni­bus­sil po­leks li­gi kol­me ki­lo­meet­ri pik­ku­se kü­la ai­nus pea­tus las­teaia juu­res,“ kõ­ne­les ta.

Koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­le kir­ju­tas al­la ka Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­ja esi­num­ber Vär­ner Loots­mann. Kui Hilleri Treisalt kin­ni­ta­tak­se val­la­va­lit­su­se liik­meks, tu­leb asen­dus­liik­me­na vo­li­ko­gu liik­meks Vär­ner Loots­mann, kes esi­ta­tak­se vo­li­ko­gu asee­si­me­he kan­di­daa­diks.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus jää­vad opo­sit­sioo­ni EK­RE ja Re­for­mie­ra­kond mõ­le­mad 1 ko­ha­ga ning Isa­maa ja va­li­mis­liit Ter­ve Kuu­sa­lu Vald mõ­le­mad 3 ko­ha­ga.