Kuusalu vallas äsjaste kohalike valimistega volikogusse 9 kohta saanud valimisliit Ühine Kodu ning 1 koha saanud Parempoolsete ja samuti 1 koha saanud Keskerakonna nimekirja esindajad sõlmisid reedel, 31. oktoobril koalitsioonilepingu. Kokku on uuel koalitsioonil Kuusalu valla 19liikmelises volikogus 11 kohta.
Koalitsioonilepingu allkirjastasid esimesena kolme osapoole kõige enam valijatelt hääli kogunud esindajad: Ühisest Kodust Ulve Märtson, parempoolsete nimekirjast Indrek Adler ja Keskerakonna nimekirjast Hilleri Treisalt. Allkirja andsid koalitsioonilepingule kolme koalitsioonipartneri vallavolikogusse valitud esindajad, ka vallavalitsuse tulevased liikmed ja nende asendusliikmed volikogus.
Uus võimuliit on kokku leppinud, et nii vallavanema kui ka vallavolikogu esimehe kandidaat on valimisliidust Ühine Kodu. Vallavalitsus moodustatakse kuueliikmelisena, Ühisest Kodust kuuluvad sinna vallavanem ja kolm vallavalitsuse liiget ning mõlema koalitsioonipartneri nimekirjast üks vallavalitsuse liige. Ühine Kodu esitab veel volikogu viie komisjoni esimehe kandidaadid, Parempoolsed ühe komisjoni esimehe kandidaadi ning Keskerakond esitab volikogu aseesimehe kandidaadi.
Uus võimuliit saab ametlikud volitused, kui volikogu uus koosseis valib volikogu esimehe ja aseesimehe. Seejärel valitakse vallavanem ning kinnitatakse vallavalitsuse liikmed.
Kuusalu valla senisesse koalitsiooni kuuluvad Ühine Kodu 8 kohaga ja EKRE 2 kohaga ning Keskerakond 1 kohaga. Kokku on praegusel võimuliidul olnud samuti 11 kohta. Neli aastat tagasi sõlmisid koalitsioonilepingu Ühise Kodu, EKRE ja Keskerakonna nimekirjas enim valijatelt hääli kogunud Olev Lõoke, kes hiljem astus EKRE liikmeks. EKRE esinumber Ranno Pool on töötanud abivallavanemana. Uues koalitsioonis EKREt pole.
Ranno Pool ütles Sõnumitoojale, et läbirääkimistel oli EKRE valmis jätkama koostööd ja osalema vallavalitsuses ilma abivallavanema positsioonita, ent koalitsioonikõnelused jätkusid lõpuks EKRE osaluseta.
Ühise Kodu esinumber, vallavanem Terje Kraanvelt kommenteeris: „Valimisliit Ühine Kodu võitis valimised ja oli meie kaalutletud otsus, kui suur peaks olema koalitsioon, et koostöö toimiks. Leidsime, et selline kolme osapoolega koalitsioon on kõige tõhusam. Koalitsioonipartnerite seisukoht oli, et poliitilise abivallavanema kohta järgmiseks neljaks aastaks ei tule.“
Ta lisas, et Parempoolsete ja Keskerakonna esindajatega olid konstruktiivsed läbirääkimised: „Koostööd takistavaid erimeelsusi ei olnud. Meie ootused partneritele olid, et saaksime valla üldplaneeringu menetlemisega edasi minna ja me põhilubaduse, Kolga kooli rekonstrueerimise, toetamine. Ülejäänu oli läbirääkimine ja oma mõtete üksteisele selgitamine.
Meie huvi on veel investeerida teedesse, kergliiklustee Kolga alevikku, samuti Kuusalu spordikeskuse jõusaali laiendamine, Kuusalus uue bussipeatuse ning „Pargi ja sõida“ ala arendamine. Kõik koalitsioonikõnelustel räägitu ei mahu lepingusse, kuid leppisime kokku põhimõtted ja nende täitmise suunas tegutsemise.“
Kokku on lepitud, et Ühise Kodu volikogu esimehe kandidaat on Ulve Märtson ja vallavanema kandidaat Terje Kraanvelt.
Erakonna Parempoolsed nimekirja esinumber Indrek Adler ütles, et nende nimekiri kandideeris vallatasandil esmakordselt: „Me ei välistanud koostööd kellegagi ja eesmärk oli, et mereteema ja rannakülade mured saaks koalitsioonilepingusse. Loodud on maailmavaateline koalitsioon, suuri erinevusi pole ja kõik meie mereteemalised ettepanekud võeti arvesse. Soovime alustada mereala planeeringuga, mis peab vastuse andma, kuidas saaks vallas kõige efektiivsemalt ja paremini kasutada merd, tuua siia sinimajanduse ettevõtteid ja luua seeläbi uusi töökohti just rannaäärsetesse piirkondadesse. Plaanime kaasata keskkonnauurijaid, propageerida kala-, vetika- ja rannakarbikasvatust, uurida sobivaid kohti väikesadamatele ning turismialastele tegevustele. Pikem eesmärk on lihtsustada planeeringuid ja anda sel viisil raamistik ettevõtjatele, kus ja mida saab teha. Selline kohalik mereplaneering oleks Eestis esimene. Planeeringute tegemine on pikk protsess, kuid usume, et peaks kolme aastaga saama valmis ja kinnitatud.“
Koalitsioonilepingule kirjutas alla Parempoolsete nimekirjast ka Ago Katvel, kellest peaks saama vallavalitsuse liige.
Keskerakonnast vallavolikogusse valitud Hilleri Treisalt rääkis, et nende nimekirja esindajad on Ühise Kodu liikmetega kohtunud paari nädalala jooksul mitmel korral, lõpuks saadi kokku kolme koalitsioonipartneri esindajatega ning arutati läbi koalitsioonilepingu tekst ning kui üksikasjalikuks leping teha.
„Usun ja loodan, et suulised kokkulepped peavad samuti. Saime suulise nõusoleku, et ka Loksa piirkonna küladesse tehakse musta kattega teid ning alustatakse eeltöödega Kolgaküla-Loksa kergliiklustee rajamiseks. Vihasoo külasse tehakse täiendav bussipeatus, et Rakvere poole suunduval liinibussil poleks ligi kolme kilomeetri pikkuse küla ainus peatus lasteaia juures,“ kõneles ta.
Koalitsioonilepingule kirjutas alla ka Keskerakonna nimekirja esinumber Värner Lootsmann. Kui Hilleri Treisalt kinnitatakse vallavalitsuse liikmeks, tuleb asendusliikmena volikogu liikmeks Värner Lootsmann, kes esitatakse volikogu aseesimehe kandidaadiks.
Kuusalu vallavolikogus jäävad opositsiooni EKRE ja Reformierakond mõlemad 1 kohaga ning Isamaa ja valimisliit Terve Kuusalu Vald mõlemad 3 kohaga.