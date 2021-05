Uus 24lap­se­li­ne rühm ava­tak­se tõe­näo­li­selt ok­toob­ris.

Möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil an­dis Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da las­teaia­koh­ta­de puu­du­se lee­ven­da­mi­seks rii­gi­han­ge Raa­si­ku koo­li­le las­teaia­rüh­ma jaoks 24ko­ha­li­se moo­dul­las­teaia ost­mi­seks.

Kaks aas­tat ta­ga­si oli Raa­si­ku val­las 382 koo­liea­list last, mul­lu 404 ning tä­na­vu 1. jaa­nua­ri sei­su­ga 442. Las­te ar­vu kasv on tin­gi­nud olu­kor­ra, kus Aru­kü­la ja Raa­si­ku üha roh­kem lap­se­va­ne­maid pea­vad oma lap­sed sõi­du­ta­ma Pi­ka­ver­re, kus on va­bu las­teaia­koh­ti, naa­ber­val­da­de las­teae­da­des­se-hoi­du­des­se või saa­vad ko­du­se lap­se toe­tust. Aru­kü­la las­teaia­le val­mib sü­gi­sel juur­dee­hi­tus, li­san­dub üks 24- ja tei­ne 12ko­ha­li­ne rühm. Raa­si­ku koo­li viies las­teaia­rüh­mas on sel õp­peaas­tal kok­ku 90 koh­ta, hoo­le­ko­gu et­te­pa­ne­kul ot­sus­tas val­la­va­lit­sus suu­ren­da­da järg­mi­sel õp­peaas­tal kol­mes aia­rüh­mas koh­ta­de ar­vu kok­ku 10 võr­ra. Sel­lest hoo­li­ma­ta jääb au­gus­tis las­teaia­ko­ha­ta veel 24 last, li­saks ei ja­gu koh­ti nei­le 22 lap­se­le, kes saa­vad las­teaiaea­li­seks järg­mi­sel aas­tal ning soo­vik­sid las­teaia­koh­ta tu­le­va õp­peaas­ta jook­sul.

„Ko­gu pro­jek­ti eel­dus­lik mak­su­mus on 225 000 eu­rot. Sel­le eest tuuak­se moo­dul­ma­ja ko­ha­le ja ühen­da­tak­se kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­ga. Li­saks tu­leks te­ha juur­de­pää­su­tee uue rüh­ma ja las­teaia pea­hoo­ne va­he­le ning uus rühm si­sus­ta­da,“ lau­sus val­la­va­nem Andre Sepp.

Ta li­sas, et see on Raa­si­ku las­teaia­koh­ta­de puu­du­se lee­ven­da­mi­seks kii­reim la­hen­dus, mis toob tu­lu ka val­la­le – ko­du­sed lap­se­va­ne­mad saa­vad taas töö­le min­na.

„Mõ­le­mad ko­mis­jo­nid toe­ta­sid ideed, et moo­dul­rühm tu­leks väl­ja os­ta, mit­te ren­ti­da. Loo­de­ta­vas­ti sün­di­de arv kas­vab ning meil on neid las­teaia­koh­ti va­ja ka edas­pi­di, kas prae­gu­se­le las­teaia­le li­sa­kor­ru­se ehi­ta­mi­se või uue las­teaia val­mi­mi­se­ni,“ mär­kis val­la­va­nem.

