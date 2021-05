Nel­ja­päe­val, 6. mail kuu­lu­ta­ti väl­ja Ees­ti tä­na­vu­sed edu­ka­mad minifir­mad, mil­le liik­med on põ­hi­koo­li 7.-9. klas­si õpi­la­sed. Ees­tis sel õp­peaas­tal re­gist­ree­ri­tud 85 mi­ni­fir­mast va­li­ti esi­ta­tud aruan­ne­te põh­jal vee­bi va­hen­du­sel toi­mu­nud fi­naa­li 9, neist kaks Raa­si­ku koo­list. Fi­naa­lis tu­li mi­ni­fir­ma liik­me­tel ves­tel­da žürii­ga ning oma et­te­võ­tet ja too­teid tut­vus­ta­da.

Žürii kuu­lu­tas väl­ja kolm au­hin­na­list koh­ta, ja­ga­ti ka erip­ree­miaid. Kol­man­da ko­ha ning Bü­roo­maail­ma erip­ree­mia hea müü­gi­tu­le­mu­se eest päl­vis Raa­si­ku koo­li 8. klas­si noor­mees­te mi­ni­fir­ma TE3M, mis val­mis­tas ja müüs tua­lett­pa­be­ri­hoid­jaid ja kom­mi­puid. TE3Mi liik­med on Mar­kus Laas, Tom Gab­riel Pro­ko­pen­ko, Mar­ten Si­kut, Mag­nus Si­kut ja Karl Erik Väl­ba, nen­de ju­hen­da­ja Maar­ja Si­kut.

„Need on noo­red, kel­lest saa­vad tu­le­vi­kus sa­riet­te­võt­jad – kui või­ma­lust näe­vad, nii hak­ka­vad te­gut­se­ma,“ üt­les Raa­si­ku mi­ni­fir­ma liik­me­te koh­ta võist­lust kor­ral­da­va Ju­nior Ac­hie­ve­ment Ees­ti aren­dus­juht Epp Vod­ja.

Ta kii­tis, et noor­me­hed os­ka­sid või­ma­lu­si vä­ga häs­ti ära ka­su­ta­da ning muut­sid too­dan­gut vas­ta­valt sel­le­le, kui­das oli nõud­lust. Epp Vod­ja kin­ni­tas, et on sar­nast as­ja mi­ni­fir­ma­de pu­hul va­rem ko­ge­nud vaid ühe kor­ra ning sel­les mi­ni­fir­mas te­gut­se­nu või­tis nüüd Aju­ja­hi.

