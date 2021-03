Ap­ril­list lõ­pe­tab te­ge­vu­se Tal­linn-Aru­kü­la-Tal­linn liin 244.

Ala­tes 1. ap­ril­list tee­nin­dab Har­ju­maa ava­lik­ke bus­si­lii­ne lõu­na­suu­nal järg­mi­sed ka­hek­sa aas­tat AS Go­Bus, kes on sa­mas piir­kon­nas rei­si­jaid ve­da­nud ala­tes 2018. aas­tast. Lõu­na­suun­da kuu­lu­vad ka Ani­ja ja Raa­si­ku val­da tee­nin­da­vad bus­si­lii­nid.

Esi­me­sed 8 kuud on ve­da­jal lu­ba­tud ka­su­ta­da bus­se, mil­le­le esi­ta­tud nõu­ded on ma­da­la­mad, kuid ala­tes ühek­san­dast kuust pea­vad ole­ma täi­de­tud kõik han­kes sea­tud nõu­ded, seal­hul­gas tur­va­vööd, ma­dal ehk il­ma ast­me­te­ta si­se­ne­mi­ne vä­he­malt ka­hest uk­sest, lap­se­vank­ri ja ra­tas­too­li­ga si­se­ne­mi­se või­ma­lus, al­ko­lu­kud, tal­ve­reh­vid, kal­lu­tus­funkt­sioon, USB pis­ti­ku­pe­sad, ta­kis­tus­te kor­ral us­te mit­te­sul­ge­mi­ne, tur­va­kaa­me­rad, stop-nu­pud, maa­kon­na ava­li­ke­le bus­si­de nõue­te­ko­ha­ne vä­lis­ku­jun­dus, vä­lis­tab­lood ees, kül­jel ja ta­ga, pea­tus­te tea­vi­ta­mi­se au­dio­süs­teem, pi­le­ti­müü­gi­sead­med.

Go­Bu­si ju­ha­ta­ja And­rei Mänd­la sõ­nul sõi­dab Har­ju­maa lõu­na­suu­na lii­ni­del 35 bus­si, neist 7 on ap­ril­lis alus­ta­des uued: „Hak­ka­me va­ne­maid bus­se vas­ta­valt uu­te val­mi­mi­se­le väl­ja va­he­ta­ma ning ala­tes 1. det­semb­rist on ju­ba kõi­gil lii­ni­del uued bus­sid. Ena­mas­ti on te­gu ma­da­la­põh­ja­lis­te Ive­co Cross­way LE Li­ne’i bus­si­de­ga, kolm on Mer­ce­des Benz väi­ke­bus­si, mis hak­ka­vad sõit­ma ka Ko­se ja Ani­ja val­las. Li­saks prae­gus­te­le bus­si­juh­ti­de­le võ­ta­me töö­le veel 6-7 juh­ti.“

Kui va­rem Tal­linn-Aru­kü­la-Tal­linn lii­ni nr 244 sõit­nud OÜ Vi­lan­dert lõ­pe­tas jaa­nua­ri­kuu­ga lii­ni tee­nin­da­mi­se, sõl­mis Põh­ja-Ees­ti ÜTK ka­heks kuuks Go­Bu­si­ga le­pin­gu tee­nin­da­mi­seks ava­li­ku lii­ni­na. Jät­ka­ti sa­ma sõi­dup­laa­ni alu­sel, li­saks hak­ka­sid bus­sid rei­si­jaid ve­da­ma nä­da­la­va­he­tus­tel, mil kom­merts­liin ei te­gut­se­nud. Va­ra­se­ma sõi­dup­laa­ni alu­sel sõi­da­vad 244. lii­ni bus­sid ku­ni 31. märt­si­ni, bus­sil on päe­vas 6 väl­ju­mist Tal­lin­nast Es­to­nia pea­tu­sest ja 6 Aru­kü­last.

Ala­tes 1. ap­ril­list, kui Go­Bu­si­ga hak­kab keh­ti­ma uus ava­li­ke lii­ni­de le­ping, siis bus­si­lii­ni num­ber 244 enam ei ole. Sel­le ase­mel ava­tak­se li­saks se­nis­te­le ava­li­ke­le lii­ni­de­le nr 135 mars­ruu­dil Tal­linn-Jü­ri-Aru­kü­la-Pe­nin­gi ja 135C mars­ruu­dil Tal­linn-Jü­ri-Aru­kü­la-Pe­nin­gi-Ur­vas­te uus liin Tal­linn-Jü­ri-Aru­kü­la, mil­le num­ber on 135A. Kol­mel lii­nil kok­ku on päe­vas kum­mas­ki suu­nas 8 väl­ju­mist, Tal­lin­nas on alg- ja lõpp-pea­tus Bal­ti jaam.

