Ani­ja val­la­va­lit­sus oo­tas ku­ni pü­ha­päe­va, 4. au­gus­ti õh­tu­ni ela­ni­ke sei­su­koh­ta kü­si­mu­se­le, kas Keh­ras­se on va­ja­lik ra­ja­da kal­mis­tu. Vas­ta­ta sai val­la ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­kis, vas­tu­se­va­rian­did olid „jah“ ja „ei“. Täh­ta­jaks oli vas­ta­nuid 78, neist 24 lei­dis, et kal­mis­tu on va­ja­lik, 54 ini­mest ar­vas, et se­da po­le tar­vis.

Ani­ja abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe üt­les, et tut­vus­tab kü­sit­lu­se tu­le­mu­si kõi­ge­pealt vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des ja val­la­va­lit­su­ses.

„Hoo­li­ma­ta kü­sit­lu­se tu­le­mus­test on kõi­gil õi­gus te­ha aren­gu­ka­vas­se et­te­pa­ne­kuid ning val­la­va­lit­sus ot­sus­tab, kas et­te­pa­ne­kud esi­ta­tak­se vo­li­ko­gu­le aren­gu­kav­va li­sa­mi­seks või ei. Kui on va­ja, kü­si­me Keh­ras­se kal­mis­tu ra­ja­mi­se et­te­pa­ne­ku tei­nud Priit Raud­ki­vilt täp­sus­tu­si,“ rää­kis abi­val­la­va­nem.

Ta li­sas – kui üle 20 vas­ta­nu on ar­va­nud, et Keh­ras võiks ol­la kal­mis­tu, näi­tab see, et sel­lest hu­vi­ta­tud ini­me­sed on ole­mas. Priit Va­ba­mäe ole­tas, et eel­kõi­ge hu­vi­tab kal­mis­tu-tee­ma kesk­ea­li­si ini­me­si, kel­lel on eakad va­ne­mad või va­na­va­ne­mad. Ta ar­vas, ehk oleks ar­va­mu­se aval­da­jaid roh­kem, kui te­ha kü­sit­lus konk­reet­se­maks ja pa­lu­da ela­ni­kel vas­ta­ta, kas pool­dak­sid, kui te­ha Keh­ra mõ­nes­se kõr­va­lis­se koh­ta ur­ni­de mat­mis­paik: „Ur­ni­ma­tus lä­heb aja­ga üha po­pu­laar­se­maks. Või­b-ol­la pii­sab­ki mi­ni­ma­list­li­kust kal­mis­tust. Ku­na üha roh­kem on usu­lei­geid ini­me­si, kes ei hoo­li krist­li­kust ma­tu­set­se­re­moo­niast, ei pea mat­mis­paik ole­ma ilm­tin­gi­ma­ta ki­ri­ku lä­he­du­ses.“

Abi­val­la­va­nem sel­gi­tas, et ise­gi kui ot­sus­ta­tak­se et­te­pa­nek li­sa­da aren­gu­kav­va, on see Keh­ras­se kal­mis­tu ra­ja­mi­se­l al­les esi­me­ne samm: „Siis hak­kab sel­le­ga te­ge­le­ma val­laar­hi­tekt, va­ja on al­ga­ta­da ja koos­ta­da de­tailp­la­nee­ring. Ka pa­ri­ma taht­mi­se kor­ral võ­taks kal­mis­tu tegemine ae­ga mi­tu aas­tat.“

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu aru­tab aren­gu­ka­vas­se teh­tud et­te­pa­ne­kuid sep­temb­ris. Priit Va­ba­mäe mär­kis, et Keh­ras­se kal­mis­tu ra­ja­mist ei ot­sus­ta­ta kind­las­ti ko­he nüüd, pi­gem on al­les nii-öel­da pall õh­ku vi­sa­tud. See­tõt­tu saa­vad kõik, kel­lel on soov sel­lel tee­mal kaa­sa rää­ki­da, se­da te­ha.

„Kes veel ta­hab kal­mis­tu tee­mal ar­va­must aval­da­da, võib au­gus­ti­kuu jook­sul oma põh­jen­da­tud et­te­pa­ne­ku saa­ta val­la­va­lit­su­se mei­liaad­res­si­le anija@anija.ee,“ lausus abivallavanem.