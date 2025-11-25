Möödunud reede, 21. novembri varahommikul kella poole viie paiku sai häirekeskus teate, et Arukülas Piiri tänava hoone teise korruse aknast nägi mööduja tulekuma. Hoone teisel korrusel asub Aruküla raamatukogu, allkorrusel perearstikeskus. Päästeameti teatel sisenesid esimesena kohale jõudnud kohalikud vabatahtlikud ja Jüri komando kutselised päästjad redeli abil läbi teise korruse akna hoonesse. Seal avastati, et lauale oli põlema jäetud küünal ning sellest olid süttinud laual olnud raamatud.
Raasiku vallavanema asetäitja Paul Savisild ütles Sõnumitoojale, reedel varahommikul helistati talle häirekeskusest, et Aruküla raamatukogu põleb.
„Kartsin, et kogu maja on läinud, sest paluti kiiresti kohale minna ning väljas on päästjate tugevdatud jõud. Kui kohale jõudsin, olid päästjad raamatukogus tule juba kustutanud ja ventileerisid ruume. Vett nad ei kasutanud, tuli kustutati tuletekiga, kokkuvõttes läks hästi,“ rääkis ta.
Raasiku vallaraamatukogu direktori Eha Altmäe sõnul selgitasid Aruküla kaks raamatukoguhoidjat talle, et lahkusid neljapäeva õhtul majast koos, enne kustutasid tuled ja kõik jäi pimedaks, mingit valgust nad ei märganud: „Ilmselt põles või hõõgus küünal välisukse juures teenindusletil nii märkamatult, et nad seda ei näinud. Juhtus inimlik eksitus – kui küünal on süüdatud, oleks tulnud enne lahkumist üle kontrollida, et see tõesti ei põle.“
Eha Altmäe lisas, et suure kuumuse tõttu olid sulanud raamatukogu teenindusletil küünla all olnud klaasalus ning küünla kõrval asunud plastikust paberihoidja, süttisid küll letil olnud paberist lugemispassid, kuid mitte raamatud: „Ilmselt tuleteki kasutamisega lendas sulanud plastikut ka ühele letil olnud raamatule.“
Raamatukogu direktor lausus ka, et pärast õnnetust olid raamatukoguruumid vingu täis ja avati aknad, tuuletõmbusega lendas peenike tuhk kõikjale. Seetõttu koristasid-puhastasid töötajad ruume kogu nädalavahetuse ning käesoleva nädala alguses: „Ka kõik raamatud puhastati ükshaaval üle.“
Raamatukogu on alates reedest olnud suletud, töötajad avaldasid lootust, et saavad selle avada taas kolmapäeval. Seni võisid lugejad tellida raamatuid raamatukappi.
Esmaspäevaks olid raamatukogu töötajad organiseerinud õnnetuses kannatada saanud teenindusleti lauaplaadi vahetamise.
„Veel tahab asendamist üks kitsas aknapakett, mille päästjad pidid lõhkuma, et sisse pääseda. Põrandal on väike, umbes 10sentimeetrine linoleumi kahjustus – ilmselt oli sulanud plastikut veidi maha kukkunud,“ lausus Eha Altmäe.
Vallavanema asetäitja viis vallamajas reedel põlengu tõttu läbi koosoleku.
„Arutasime juhtunut, tegime järeldused ja vallasekretär saatis allasutustele kirja, milles andis teada, et keelame valla hoonetes kasutada lahtist tuld, see on lubatud ainult koolides õppe-eesmärkidel. Teiseks andsime teada, et valla kinnisasjade eest vastutavad töötajad, kellel on ametitelefonid, peavad olema sellelt 24/7 kättesaadavad või peab olema telefon suunatud tema asendajale,“ kõneles Paul Savisild.
Ta lisas, et raamatukogu õnnetus tõi välja veel mitu probleemkohta – allasutuste tuletõrjesignalisatsioonid on lokaalsed, kellegi telefoni alarm ei jõua. Aruküla raamatukogu tuletõrjealarmi saab välja lülitada üksnes sama maja esimesel korrusel asuvast ambulatooriumist.
Kuna raamatukogutöötajad sinna ei pääse, töötas tuletõrjealarm reede hommikul seni, kuni perearstikeskusesse tööle tuldi: „Käisime varahommikul küll ambulatooriumi kolme töötaja ukse taga, kuid kedagi kätte ei saanud. Nüüd tegime ka raamatukogule ambulatooriumi võtme, et töötajad saaksid vajadusel ise tuletõrjesignalisatsiooni välja lülitada.“
Veel lubas vallavanema asendaja teha ettepaneku, et valla vabatahtlikel päästjatel oleksid autodes vallaasutuste juhtide või valla kinnisvara eest vastutavate inimeste nimekiri koos koduste aadresside ja telefoninumbritega.
Nii Eha Altmäe kui Paul Savisild ütlesid, et on väga tänulikud inimesele, kes Aruküla põlengust häirekeskusele teatas. Nad palusid tal endast teada anda, et saaksid teda silmast silma tänada.