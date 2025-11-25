Es­mas­päe­val, 24. no­vemb­ril tea­tas rii­gi va­li­mis­tee­nis­tus oma­va­lit­sus­te­le, et rii­gi­ko­hus te­gi ko­ha­li­ke vo­li­ko­gu­de va­li­mis­te­ga seo­tud kae­bus­te osas vii­ma­se ot­su­se ja vo­li­ko­gu liik­med võib re­gist­ree­ri­da. Kui vo­li­ko­gu uue koos­sei­su liik­med, asen­dus­liik­med ning era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de võrd­lus­ar­vu­de alu­sel li­sa­man­daa­did on re­gist­ree­ri­tud, saa­vad va­li­mis­ko­mis­jo­ni­de ju­hid saa­ta väl­ja kut­se vo­li­ko­gu uue koos­sei­su esi­me­se­le is­tun­gi­le, kus tu­leb va­li­da vo­li­ko­gu esi­mees ja ase­esi­mees. Va­li­mis­ko­mis­jo­ni ot­su­se võib vaid­lus­ta­da 3 päe­va jook­sul.

Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon re­gist­ree­ris 19liik­me­li­se val­la­vo­li­ko­gu uue koos­sei­su es­mas­päe­val, 24. no­vemb­ril. Vo­li­ko­gus on 8 koh­ta va­li­mis­lii­dul Ani­ja Ühen­dus, 5 va­li­mis­lii­dul Uue­nev Ani­ja Vald, 4 Kes­ke­ra­kon­nal ja 2 EK­RE-l. Ani­ja val­la­sek­re­tär kut­sub vo­li­ko­gu esi­me­se is­tun­gi­le käe­so­le­va nä­da­la nel­ja­päe­vaks, 27. no­vemb­riks.

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon re­gist­ree­ris vo­li­ko­gu koos­sei­su tei­si­päe­val, 25. no­vemb­ril. Uues 19-liik­me­li­ses vo­li­ko­gus on 9 koh­ta va­li­mis­lii­dul Ühi­ne Ko­du, 3 koh­ta nii va­li­mis­lii­dul Ter­ve Kuu­sa­lu Vald kui Era­kon­nal Isa­maa, 1 koht EK­RE-l, Kesk­e­ra­kon­nal, Re­for­mie­ra­kon­nal ja Pa­rem­pool­se­tel. Va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees plaa­nib uue koos­sei­su is­tun­gi kor­ral­da­da 3. det­semb­ril.

Raa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jon re­gist­ree­rib vo­li­ko­gu uued liik­med nel­ja­päe­val, 27. no­vemb­ril. 17-liik­me­lis­se vo­li­ko­gus sai Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit 6 koh­ta, va­li­mis­lii­dud Raa­si­ku Vald ja Are­nev Raa­si­ku vald kumb­ki 5 koh­ta, EK­RE 1 ko­ha. Val­la­sek­re­tär ka­vat­seb vo­li­ko­gu esi­me­se is­tun­gi kor­ral­da­da 3. det­semb­ril.