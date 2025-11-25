Esmaspäeval, 24. novembril teatas riigi valimisteenistus omavalitsustele, et riigikohus tegi kohalike volikogude valimistega seotud kaebuste osas viimase otsuse ja volikogu liikmed võib registreerida. Kui volikogu uue koosseisu liikmed, asendusliikmed ning erakondade ja valimisliitude võrdlusarvude alusel lisamandaadid on registreeritud, saavad valimiskomisjonide juhid saata välja kutse volikogu uue koosseisu esimesele istungile, kus tuleb valida volikogu esimees ja aseesimees. Valimiskomisjoni otsuse võib vaidlustada 3 päeva jooksul.
Anija valla valimiskomisjon registreeris 19liikmelise vallavolikogu uue koosseisu esmaspäeval, 24. novembril. Volikogus on 8 kohta valimisliidul Anija Ühendus, 5 valimisliidul Uuenev Anija Vald, 4 Keskerakonnal ja 2 EKRE-l. Anija vallasekretär kutsub volikogu esimese istungile käesoleva nädala neljapäevaks, 27. novembriks.
Kuusalu valla valimiskomisjon registreeris volikogu koosseisu teisipäeval, 25. novembril. Uues 19-liikmelises volikogus on 9 kohta valimisliidul Ühine Kodu, 3 kohta nii valimisliidul Terve Kuusalu Vald kui Erakonnal Isamaa, 1 koht EKRE-l, Keskerakonnal, Reformierakonnal ja Parempoolsetel. Valimiskomisjoni esimees plaanib uue koosseisu istungi korraldada 3. detsembril.
Raasiku valla valimiskomisjon registreerib volikogu uued liikmed neljapäeval, 27. novembril. 17-liikmelisse volikogus sai Kodukoha Valimisliit 6 kohta, valimisliidud Raasiku Vald ja Arenev Raasiku vald kumbki 5 kohta, EKRE 1 koha. Vallasekretär kavatseb volikogu esimese istungi korraldada 3. detsembril.