Möödunud kolmapäeval olid Kehra gümnaasiumis haridus- ja arendusprojekti Solaride liikmed ning Eesti tudengite valmistatud päikeseauto, millega kaks aastat tagasi käidi Austraalias päikeseautode MM-võistlusel. Sama autot sai septembris näha Raasikul toimunud kogukonnapäeval, mille korraldas Solaride´i üks sponsor – AS Mistra-Autex. Ka Kehrasse tulid Solaride´i esindajad ja päikeseauto tänu koostööle Mistra-Autexiga.
Kehras koolis tutvustas Solaride´i selle inseneeria populariseerimise tiimi liige Aaron Hakkaja. Ta juhatas sisse ka 1,5tunnise filmi „Solaride: julgus teha võimatut“, mis kajastab Eesti tudengite valmistatud päikeseautoga Austraalias võistlemist kaks aastat tagasi.
Pärastlõunal sai spordihoones uudistada päikeseautot. Seda tutvustas Ülo Pajutee, kes oli tänavuse päikeseauto mehaanikatiimi juht. Samal ajal toimus Kehra, Aegviidu ja Alavere kooli õpilastele tuuleauto töötuba. Võistkondadel tuli Lego klotsidest, puupulkadest, paberist ja muust valmistada masin. Tuuleautod pandi võistlema, milline jõuab tuule jõul kõige kaugemale. Tuult tegi ventilaator. Parim oli Kehra gümnasistide tuuleauto. Võiduka auto meisterdamise tiimi liikmed tegid Lego klotsidest piraadilaeva, millele lisasid paberist purje.
Esmaspäeval jõudis pärast kahe kuu pikkust meritsi teekonda Austraaliast Tartusse ka tänavune võistlusauto, millega Eesti tiim sai päikeseautode MMil 2. koha. Solaride´i turundus- ja kommunikatsioonijuht Maryleen Karise ütles, et tiimi liikmed käivad ka edaspidi oma tegevusi tutvustamas koolides, kuhu kutsutakse. Päikeseauto võetakse kaasa vaid sinna, kuhu minnakse kokkuleppel koostööpartnerite-sponsoritega. Äsja Eestisse jõudnud masinat on kõigil huvilistel võimalik näha 5.-6. detsembril Robotexil.
Päikeseautode 2027. aasta MM-il võistleva Eesti auto tegemiseks on värvatud ligi 70liikmeline peamiselt tudengitest tiim, kuid on ka gümnasiste. Maryleen Karise sõnul on tuleval sügisel tiimist lahkunud liikmete asendamiseks vajaduspõhine vahevärbamine.
Neli aastat Solaride´i tiimis olnud Ülo Pajutee soovitab seda kõigile: „Solaride toimib nagu keskmise suurusega tehnoloogiaettevõte. See annab väga olulisi praktilisi kogemusi, eriti, kui õpid inseneeria-ala – on võimalus läbi teha kogu tootearendusprotsess alates disainist kuni testimise ja tootmiseni. Lõpuks on võimalik seda proovile panna maailma teiste tiimidega võisteldes. Usun, et see on hea hüppelaud tulevikuks. Mina tunnen, et saan nüüd palju suurema enesekindlusega uutele väljakutsetele vastu astuda.“