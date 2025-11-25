Möö­du­nud kol­ma­päe­val olid Keh­ra güm­naa­siu­mis ha­ri­dus- ja aren­dusp­ro­jek­ti So­la­ri­de liik­med ning Ees­ti tu­den­gi­te val­mis­ta­tud päi­ke­seau­to, mil­le­ga kaks aas­tat ta­ga­si käi­di Aust­raa­lias päi­ke­seau­to­de MM-võist­lu­sel. Sa­ma au­tot sai sep­temb­ris nä­ha Raa­si­kul toi­mu­nud ko­gu­kon­na­päe­val, mil­le kor­ral­das So­la­ri­de´i üks spon­sor – AS Mist­ra-Au­tex. Ka Keh­ras­se tu­lid So­la­ri­de´i esin­da­jad ja päi­ke­seau­to tä­nu koos­töö­le Mist­ra-Au­te­xi­ga.

Keh­ras koo­lis tut­vus­tas So­la­ri­de´i sel­le in­se­nee­ria po­pu­la­ri­see­ri­mi­se tii­mi lii­ge Aa­ron Hak­ka­ja. Ta ju­ha­tas sis­se ka 1,5tun­ni­se fil­mi „So­la­ri­de: jul­gus te­ha või­ma­tut“, mis ka­jas­tab Ees­ti tu­den­gi­te val­mis­ta­tud päi­ke­seau­to­ga Aust­raa­lias võist­le­mist kaks aas­tat ta­ga­si.

Pä­rast­lõu­nal sai spor­di­hoo­nes uu­dis­ta­da päi­ke­seau­tot. Se­da tut­vus­tas Ülo Pa­ju­tee, kes oli tä­na­vu­se päi­ke­seau­to me­haa­ni­ka­tii­mi juht. Sa­mal ajal toi­mus Keh­ra, Aeg­vii­du ja Ala­ve­re koo­li õpi­las­te­le tuu­leau­to töö­tu­ba. Võist­kon­da­del tu­li Le­go klot­si­dest, puu­pul­ka­dest, pa­be­rist ja muust val­mis­ta­da ma­sin. Tuu­leau­tod pan­di võist­le­ma, mil­li­ne jõuab tuu­le jõul kõi­ge kau­ge­ma­le. Tuult te­gi ven­ti­laa­tor. Parim oli Keh­ra güm­na­sis­ti­de tuu­leau­to. Või­du­ka au­to meis­ter­da­mi­se tii­mi liik­med te­gid Le­go klot­si­dest pi­raa­di­lae­va, mil­le­le li­sa­sid pa­be­rist pur­je.

Es­mas­päe­val jõu­dis pä­rast ka­he kuu pik­kust me­rit­si tee­kon­da Aust­raa­liast Tar­tus­se ka tä­na­vu­ne võist­lu­sau­to, mil­le­ga Ees­ti tiim sai päi­ke­seau­to­de MMil 2. ko­ha. So­la­ri­de´i tu­run­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Ma­ry­leen Ka­ri­se üt­les, et tii­mi liik­med käi­vad ka edas­pi­di oma te­ge­vu­si tut­vus­ta­mas koo­li­des, ku­hu kut­su­tak­se. Päi­ke­seau­to võe­tak­se kaa­sa vaid sin­na, ku­hu min­nak­se kok­ku­lep­pel koos­töö­part­ne­ri­te-spon­so­ri­te­ga. Äs­ja Ees­tis­se jõud­nud ma­si­nat on kõi­gil hu­vi­lis­tel või­ma­lik nä­ha 5.-6. det­semb­ril Ro­bo­te­xil.

Päi­ke­seau­to­de 2027. aas­ta MM-il võist­le­va Ees­ti au­to te­ge­mi­seks on vär­va­tud li­gi 70liik­me­li­ne pea­mi­selt tu­den­gi­test tiim, kuid on ka güm­na­sis­te. Ma­ry­leen Ka­ri­se sõ­nul on tu­le­val sü­gi­sel tii­mist lah­ku­nud liik­me­te asen­da­mi­seks vajaduspõhine va­he­vär­ba­mi­ne.

Ne­li aas­tat So­la­ri­de´i tii­mis ol­nud Ülo Pa­ju­tee soo­vi­tab se­da kõi­gi­le: „So­la­ri­de toi­mib na­gu kesk­mi­se suu­ru­se­ga teh­no­loo­giaet­te­võ­te. See an­nab vä­ga olu­li­si prak­ti­li­si ko­ge­mu­si, eri­ti, kui õpid in­se­nee­ria-ala – on või­ma­lus lä­bi te­ha ko­gu too­tea­ren­dusp­rot­sess ala­tes di­sai­nist ku­ni tes­ti­mi­se ja toot­mi­se­ni. Lõ­puks on või­ma­lik se­da proo­vi­le pan­na maail­ma teis­te tii­mi­de­ga võis­tel­des. Usun, et see on hea hüp­pe­laud tu­le­vi­kuks. Mi­na tun­nen, et saan nüüd pal­ju suu­re­ma ene­se­kind­lu­se­ga uute­le väl­ja­kut­se­te­le vas­tu as­tu­da.“