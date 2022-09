Pikva külas oli esmakordselt öölaulupidu

Laupäeva, 3. septembri õhtul Pikva seltsimaja pargis MTÜ Pikva-Arava Külaelu eestvõttel toimunud öölaulupeol käisid koos laulmas umbes 60-70 inimest. Veidi vähem kui kaks tundi kestnud ühislaulmisel kõlasid peamiselt isamaalised laulud, millele rahvas sai kaasa laulda.

„Inimesi oli üllatavalt palju. Mõtlesime, et kutsume oma küla rahva kokku, pakume neile ühe vahva koosolemise, kuid väga paljud tulid ka meie naaberküladest ja külaelanike sõpru-tuttavaid Kehrast. Oli nii lapsi, naisi kui mehi, iga naine, kes tuli, oli mehe kaasa võtnud. Nägin ka mitut segakoori Hannijöggi lauljat,“ rääkis Pikva-Arava külaseltsi juhatuse liige Maret Kivistu.

Ta ütles, et öölaulupeo idee pakkus kohalik elanik Marita Reismaa, kelle abikaasa Erkki Reismaa kuulub Pikva-Arava Külaelu juhatusse.

„Marita käis juhatuses oma mõtteid tutvustamas ning jagas meiega juba päris konkreetset plaani, kuidas võiks öölaulupidu korraldada. Samal koosolekul otsustasime, et teeme selle ära. Hiljem saime veel paar korda kokku, jagasime ülesanded, kes mida teeb ja mille eest vastutab. Peo repertuaari panid kokku Marita ja Erkki Reismaa,“ rääkis Maret Kivistu.

Esialgne idee oli teha isamaaliste lauludega öölaulupidu Eesti taasiseseisvumispäeval, 20. augustil. Korraldustiimi mitu liiget olid sellel ajal muude tegemistega hõivatud ning ühislaulmine lükkus kaks nädalat hilisemaks, 3. septembriks: „See oli ka üsna viimane aeg, edasi lähevad õhtud veel pimedamaks ja külmemaks.“

Ühislaulmisele eelnenud õhtul ja päeval riputati Pikva seltsimaja juurde puude ja laternaposti vahele valgusketid, sest peo alguseks kella üheksa ajal oli väljas juba pime. Põlesid ka tõrvikud, peoplatsil olid vallavalitsusest saadud Anija valla logodega suured lipud kirjaga „Siin on hea elada“.

Erkki Reismaa, kes vabal ajal tegutseb DJna, tõi kohale oma tehnika ning mängis peol kaasalaulmiseks ette laule. Laulusõnad lasti projektorist telgi seinale, korraldajad olid välja printinud mõned eksemplarid laululehti ja jagasid neid soovijaile.

„Rahvas laulis päris usinasti. Kui kõlasid keerulisemad lood, näiteks „Põhjamaa“ või „Eesti muld ja Eesti süda“, kostusid makilt tulnud laulud üle meie lauljate. Samas „Eestlane olen ja eestlaseks jään“ ja teisi nii armastatud laule, mida kõik teavad, lauldi kaasa julgemini ja valjemalt,“ rääkis Maret Kivistu.

Väikese pop-up telgi all oli avatud kohvik, kus pakuti sooja teed ja kohvi, osta sai kiluvõileibu, kooki, glöggi. Öölaulupeol osalemine oli kõigile tasuta. Kohvikutulu läheb Pikva seltsimaja heaks.

„Tegime oma külas öölaulupidu esimest korda. Minu arvates oli see väga vahva, kiidan väga meie seltsi juhatuse liikmeid, kes ideest kinni haarasid ja ühiselt peo õnnestumisse panustasid. Ka osalejailt saime väga positiivset tagasisidet ning mina olen seda meelt, et öölaulupidu võiks teha järgmiselgi aastal, muuta see meie külade traditsiooniks,“ märkis Maret Kivistu.