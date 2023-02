Ees­ti Tu­ris­mi- ja Rei­si­fir­ma­de Liit va­lis Ani­ja mõi­sa eel­mi­se aas­ta pa­ri­maks tu­ris­miob­jek­tiks.

Ka­heaas­ta­se va­hea­ja jä­rel 30. kor­da toi­mu­nud mes­si Tou­rest ava­mi­sel nel­ja­päe­val, 9. veeb­rua­ril Tal­lin­nas Ees­ti Näi­tus­te mes­si­kes­ku­ses kuu­lu­ta­ti väl­ja Ees­ti aas­ta tu­ris­mi-

e­den­da­ja ja aas­ta tu­ris­miob­jekt. Aas­ta tu­ris­miob­jek­ti tiit­li päl­vis Ani­ja mõis.

Ees­ti Tu­ris­mi- ja Rei­si­fir­ma­de Lii­du pre­si­dent Kül­li Ka­ring ni­me­tas lii­du 30 aas­tat väl­jaan­tud au­hin­du tu­ris­mi-Os­ca­ri­teks. Ta mär­kis, et Ani­ja mõis on roh­kem kui 600aas­ta­se aja­loo­ga Põh­ja-Ees­ti üks ilu­sa­maid ja ter­vik­li­ku­maid mõi­said.

„Ani­ja mõis ja sel­le pü­si­näi­tus „Mõi­sa aja lu­gu“ on ela­mus­te­roh­kel vii­sil tut­vus­ta­nud kü­las­ta­ja­te­le mõi­saa­jas­tut en­di­saeg­se­na ning and­nud või­ma­lu­se ko­ge­da mõi­sae­lu ol­me, hääl­te ja lõh­na­de kau­du sel­li­se­na, na­gu see ku­na­gi pä­ri­selt oli. Tä­nu­väärt on ol­nud Ani­ja mõi­sa ala­ti ava­tud uk­sed, mee­le­olu­kad kont­ser­did ja muud üri­tu­sed,“ lau­sus ta.

Aas­ta tu­ris­miob­jek­ti tiit­li­ga kaas­ne­nud tun­nis­tu­se võt­tis vä­lis­mi­nis­ter Ur­mas Rein­sa­lult vas­tu Ani­ja mõi­sa te­gev­juht Ül­le Daut.

„Oli see vast ül­la­tus, meie jaoks oli vä­ga suur tun­nus­tus ju­ba aas­ta tu­ris­miob­jek­ti no­mi­nat­sioon. Mul on vä­ga hea meel, tun­dub, et tee­me õi­get as­ja, kui meid on mär­ga­tud. Ai­täh, kes meid esi­tas,“ lau­sus Ül­le Daut.

Ta kin­ni­tas, et Ani­ja mõis on edas­pi­di val­mis vas­tu võt­ma veel­gi roh­kem külalisi: „Ole­me püüd­nud pä­rast taa­sa­va­mist ol­la jär­jest roh­kem näh­ta­val ja tun­dub, et töö on vil­ja kand­nud. Prae­gu aren­da­me eda­si oma to­re­dat in­te­rak­tiiv­set pü­si­näi­tust, et li­saks ees­ti ja ing­li­se kee­le­le oleks pea­gi või­ma­lik mõi­sae­lu ko­ge­da ka sak­sa, soo­me ja ve­ne kee­les. Püüa­me oma­va­hel so­bi­ta­da aja­loo­li­se mõi­sao­lus­ti­ku ja kaa­sa­ja vir­tuaal­la­hen­du­sed.“

Tu­ris­mi­mes­sil õn­nit­le­sid Ani­ja mõi­sa te­gev­juh­ti ka Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ning val­la aren­dus­juht, ku­ni re­no­vee­ri­mis­järg­se taa­sa­va­mi­se­ni mõi­sa te­ge­vust juh­ti­nud Jan­ne Kal­lak­maa.

„See tun­nus­tus on vä­ga rõõ­mus­tav, Ani­ja mõis on mul­le just­kui oma laps, kel­le saat­sin üli­koo­li,“ mär­kis Jan­ne Kal­lak­maa.

Ees­ti aas­ta tu­ris­miob­jek­ti tiit­li­le no­mi­nee­ri­ti ka Ra­dis­son Col­lec­tion Ho­tel ja Rah­vu­s-oo­per Es­to­nia. Aas­ta tu­ris­mie­den­da­jaks va­li­ti maail­ma res­to­ra­ni­de hin­da­mis­süs­tee­mi Mic­he­lin Gui­de’i Ees­tis­se too­nud tiim. Ees­ti Tu­ris­mi- ja Rei­si­fir­ma­de Lii­dul, kes tiit­leid väl­ja an­nab, on 75 lii­get. Nen­de esi­ta­tud kan­di­daa­ti­de seast va­lis lii­du ju­ha­tus kum­mas­ki ka­te­goo­rias esial­gu kolm no­mi­nen­ti, see­jä­rel tiit­li saa­jad.

Tä­na­vu­se tu­ris­mi­mes­si si­se­tu­ris­mi hal­lis tut­vus­ta­ti ka La­he­maad, osa­le­sid Ha­ra Sa­da­ma ja La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu esin­da­jad, Kuu­sa­lu val­last ka Uba­ri Loo­dus­tar­ku­se Kes­ku­se gii­did.