Üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel tõid te­ma Root­si sõb­rad Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li õpe­ta­ja Ali­ce Suur­kuu­se juur­de taas abi­saa­de­ti­se Uk­rai­nas­se saat­mi­seks. Sel kor­ral too­di Root­sist 48 ah­ju, mi­da saa­vad sõ­du­rid ka­su­ta­da kae­vi­ku­tes toi­du val­mis­ta­mi­seks ja soo­ja saa­mi­seks.

„Sõb­rad, kes ela­vad Lää­ne-Root­sis Vår­gar­da kom­muu­nis, te­gid ko­ha­li­kus aja­le­hes üles­kut­se an­ne­ta­da ra­ha Uk­rai­na toe­ta­mi­seks. Ko­gu­tud ra­ha eest mak­sid nad ma­ter­ja­li eest um­bes 6000 eu­rot ning üks seal­ne pen­sio­när te­gi va­ba­taht­li­ku­na 48 väi­kest roos­te­va­ba ah­ju,“ rää­kis Ali­ce Suur­kuusk.

Ah­jud toi­me­ta­tak­se sõ­ja­kol­des­se Kad­ri­nas te­gut­se­va MTÜ Või­du­ta­he kau­du: „Seal­sed va­ba­taht­li­kud ko­gu­vad an­ne­tu­si maas­tu­ri jaoks, sest ah­jud on 50ki­lo­seid, ta­va­li­se sõi­duau­to­ga ei saa neid Uk­rai­nas­se viia.“

Ali­ce Suur­kuusk lausus, et Root­si sõb­rad Are Bengts­son ja Rein To­min­gas koos abi­lis­te­ga tõid sel kor­ral ka töö­riis­tu, vee­boi­le­reid, ge­ne­raa­to­reid ning pal­ju muud kau­pa, sa­mu­ti 1000 eu­ro eest kin­gi­tu­si Uk­rai­na las­te­le.

„Ena­mas­ti olen tei­nud ni­me­kir­ja, mi­da uk­rain­la­sed va­ja­vad. Mul on Uk­rai­nas oma kon­takt, kes an­nab sel­lest tea­da. Vä­ga pal­ju olen saa­nud Uk­rai­nas­se saa­ta hü­giee­ni­va­hen­deid, mähk­meid, tua­lett­pa­be­rit. Hil­ju­ti saa­de­ti näi­teks pal­ju kõik­või­ma­lik­ke me­dit­sii­ni­tar­beid – or­too­se, ka­nüü­le, me­dit­sii­ni­töö­ta­ja­te riie­tust, li­nu ja muud haig­lak­raa­mi,“ üt­les Ali­ce Suur­kuusk.

Ta li­sas, et roots­la­sed saat­sid il­ma kü­si­ma­ta ka suu­re hul­ga me­dit­sii­ni­li­si pril­le: „Olin al­gu­ses skep­ti­li­ne, aga kui Uk­rai­nast ha­ka­ti saat­ma pil­te tä­nu­li­kest ini­mes­test, kel­lel need pril­lid ai­ta­sid kor­ra­li­ku nä­ge­mi­se ta­ga­si saa­da, võt­tis see ka mi­nul sil­ma mär­jaks. See an­dis hea tun­de ning jõu­du ja tii­vus­tust eda­si toi­me­ta­da.“