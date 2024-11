Hal­lo­wee­ni te­maa­ti­kal põ­hi­ne­nud põ­ne­vus­tu­ba sai Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke kü­las­ta­da 30. ja 31. ok­toob­ril. Vaa­ta­mas käi­sid Jus­si­ke­se aia­rüh­mad koos õpe­ta­ja­te ja teis­te täis­kas­va­nud saat­ja­te­ga. Kõi­ge noo­re­mat sõi­me­rüh­ma sin­na ei vii­dud.

„Tä­his­ta­me las­teaias kind­las­ti ka Ees­ti rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vi mar­di- ja kad­ri­päe­va. Aga ku­na las­te­le väi­ke põ­ne­vus ja kõ­he­dus meel­dib ning Hal­lo­ween on ku­ju­ne­nud hu­vi­pak­ku­vaks, sai meie ma­ja saa­list ka­heks päe­vaks Hal­lo­wee­ni tee­ma­li­ne la­bü­rin­di­ga põ­ne­vus­tu­ba. Idee and­sid ja pea­mi­sed eest­ve­da­jad olid Pää­su­kes­te rüh­ma töö­ta­jad An­ni­ka Soo­mer ja Age Pol­ja­kov,“ kom­men­tee­ris Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke di­rek­tor Ast­rid Meis­ter.

Et­te­val­mis­tu­seks ku­lus enam kui kuu ae­ga, la­bü­rin­di üles­pa­ne­kuks viis tun­di. La­bü­rint koos­nes eri tee­ma­de­ga osa­dest: Nõia­riik, Kro­ko­dil­li tiik, Ämb­li­ku­pe­sa tä­nav, Kum­mi­tus­kü­la, Luu­ke­re­linn, Sil­ma­mu­na­mets. Sin­na oli meis­ter­da­tud nahk­hii­ri, ämb­lik­ke ja ämb­li­ku­võr­ke, kõr­vit­sa­la­ter­naid ja muud Hal­lo­wee­ni-tee­ma­list. Fo­to­nur­gas said soo­vi­jad pil­ti te­ha.

Pää­su­kes­te rüh­ma õpe­ta­ja An­ni­ka Soo­mer ju­tus­tas, kui­das la­bü­rindi ka­van­da­mi­sel mõel­di, et las­tel oleks nal­ja­kas, sa­mas müs­ti­li­ne ja põ­nev, kuid mit­te hir­mu­tav ega eh­ma­tav: „La­bü­rin­di te­ge­mi­se mõ­te sün­dis aas­ta ta­ga­si, kui ku­jun­da­si­me koos Age Pol­ja­ko­vi­ga Hal­lo­wee­ni ajaks meie rüh­ma­ruu­me. Te­ma pak­kus, et järg­mi­sel aas­tal võiks te­ha la­bü­rin­di. Meie rüh­mas on tä­na­vu koo­liee­li­kud, nad on vii­mast aas­tat las­teaias, taht­si­me te­ha nei­le eriliselt meel­de­jää­va mä­les­tu­se. Aga kui suu­re­malt et­te võt­ta, siis ol­gu ko­gu las­teaia­pe­re­le. Aru­ta­si­me, mi­da ta­ha­me ja mis­moo­di ku­jun­da­da se­da­si, et hu­vi­tav oleks nii suu­re­ma­tel las­tel kui ka väik­se­ma­tel.“

La­bü­rin­di lä­bi­mi­sel tu­li las­tel la­hen­da­da mõ­ned üle­san­ded. Näi­teks pi­di käed pa­ne­ma lä­bi au­ku­de ül­la­tus­te kas­ti­des­se ja ära ar­va­ma, mis seal sees on. La­bü­rin­di lä­bi­mi­se käi­gus pa­lu­ti pil­di jär­gi üles ot­si­da kaar­did, mil­le ta­ga­kül­je tä­htedest sai kok­ku pan­na sõ­na „komm“. Kõi­gi­le la­bü­rin­di lä­bi­nud rüh­ma­de­le kin­gi­ti kom­mi­pakk ja an­ti dip­lom, et olid vap­rad ja nu­ti­kad ning leid­sid väl­ja­pää­su.

„Õh­tu­ti käi­sid ka osad lap­se­va­ne­mad koos las­te­ga la­bü­rin­dis. Üks lap­se­va­nem kü­sis, et äk­ki on seal lii­ga hir­mus. Kuid me ei tei­nud hir­mu­ta­vaid koh­ti, vaid et oleks sa­la­pä­ra­ne ja meel­de­jääv. Lap­sed olid rõõm­sad ja põ­ne­vil, ta­ga­si­si­de oli vä­ga po­si­tiiv­ne. Koo­liee­li­kud olek­sid taht­nud ise­gi roh­kem kõ­he­dust, uu­ri­ti, kas tu­leb ka mõ­ni lõks või tu­pik, ku­hu saab kin­ni jää­da,“ li­sas An­ni­ka Soo­mer.

Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ül­le Rekk: „Oli­me kol­lee­gi­de­ga ise ka suu­res vai­mus­tu­ses, oli põh­ja­lik eel­töö ja vä­gev et­te­võt­mi­ne. Me ma­ja töö­ta­jad käi­sid sa­mu­ti la­bü­rin­di lä­bi ja hoo­le­ko­gu liik­med en­ne oma koo­so­le­kut.“

Kor­ral­dus­rüh­mas olid pea­le Pää­su­kes­te rüh­ma töö­ta­ja­te veel muu­si­kaõ­pe­ta­ja An­ne­li Rumm, õpe­ta­jad Gre­te Mahl, Kris­ti Valk, Triin Roos ja Anu Rin­de­sa­lu.

An­ni­ka Soo­mer ar­vas, et pä­ris igal aas­tal edas­pi­di sel­list Hal­lo­wee­ni la­bü­rin­ti te­ge­ma ei hak­ka, aga min­gi aja pä­rast võiks jäl­le.