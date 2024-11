Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 30. ok­toob­ril võt­tis OÜ Ra­ven ehi­ta­jalt vas­tu Aeg­vii­du ale­vis­se Jaa­ma tä­na­va piir­kon­da ra­ja­tud ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni. Järg­mi­sel päe­val esi­tas peatöövõtja RTS Infra Eesti OÜ Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le uue ÜVK ka­su­tus­loa taot­lu­se ning Raven oo­tab nüüd seal­se­telt kin­nis­tuo­ma­ni­kelt taot­lu­si ühis­­vee­vär­gi­ga lii­tu­mi­seks.

Vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik vii­di Aeg­vii­du ale­vi kes­ku­sest üle raud­tee asu­va­te ma­ja­pi­da­mis­te­ni, mis on Jaa­ma tä­na­val ja Pii­be maan­teel ku­ni ale­vi pii­ri­ni, sa­mu­ti Ja­la­ka, Väi­ke- Ja­la­ka, Met­sa, Tu­ru, Too­min­ga ja Soo tä­na­val. Te­gu on Aeg­vii­du reo­vee­ko­gu­mi­sa­la vii­ma­se, se­ni ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­ta ol­nud piir­kon­na­ga.

Ehi­tus läks maks­ma 804 096,31 eu­rot, sel­lest 414 115,11 eu­ro­ga toe­tas Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus, oma­fi­nant­see­ring ta­su­ti Ani­ja val­la ee­lar­vest.

Ra­ja­ti üle 3 ki­lo­meet­ri vee- ning sa­ma pal­ju ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku, 4 reo­vee­pump­lat ning lii­tu­mis­punk­tid 69 ma­ja­pi­da­mi­se juur­de.

OÜ RTS Infra Eesti pro­jek­ti­juht Vei­ko Rein­mets üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nen­de jaoks oli te­gu üs­na tüü­pi­li­se pro­jek­tee­ri­mi­se-ehi­tu­se töö­võ­tu­ga, kuid iga ob­jekt on teis­test vei­di eri­nev – sel kor­ral said ehi­ta­da loo­dus­kau­nis Aeg­vii­dus. Ehi­ta­mi­se te­gid va­he­peal kee­ru­li­seks vih­ma­dest tin­gi­tud kõr­ge pin­na­vee­ta­se ja ve­si­liiv, kuid tööd sel­le tõt­tu ei seis­ku­nud ning jõu­ti täh­ta­jaks val­mis. To­rus­tik­ku ehi­ta­ti pa­ral­leel­selt kõi­gil tä­na­va­tel, tipp­het­kel töö­tas Aeg­vii­dus 6 mees­kon­da.

„Tä­na­me vä­ga ko­ha­lik­ke ela­nik­ke. Pi­di­me seo­ses ehi­tus­töö­de­ga neil tä­na­va­tel va­he­peal liik­lu­se sul­ge­ma, see­tõt­tu oli ini­mes­tel ko­dust väl­ja ja ta­ga­si ko­ju saa­mi­ne ras­ken­da­tud, kuid nad suh­tu­sid sel­les­se vä­ga mõist­valt,“ rää­kis ta.

OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö sel­gi­tas, et Jaa­ma tä­na­va piir­kon­na ma­jao­ma­ni­kud, kes soo­vi­vad lii­tu­mist ÜVK­ga, peak­sid täit­ma taot­lus­vor­mi, mil­le leiab et­te­võt­te ko­du­le­helt. Sel­gi­tus­te saa­mi­seks võib ka Ra­ve­nis­se he­lis­ta­da ja kü­si­da. Kel­lel di­gi­taal­set taot­lust esi­ta­da po­le või­ma­lik, saab lii­tu­mis­taot­lu­se ala­tes 11. novembrist viia või ko­ha­peal täita Ani­ja val­la­va­lit­su­se Ka­se tä­na­va tee­nin­dus­punk­tis.

Nei­le, kes on lii­tu­mis­taot­lu­sed esi­ta­nud, hak­kab Ra­ven käe­so­le­vast nä­da­last väl­jas­ta­ma teh­ni­li­si tin­gi­mu­si ma­jaü­hen­dus­te ra­ja­mi­seks. Kin­nis­tuo­ma­ni­kud pea­vad see­jä­rel Ra­ve­ni­le esi­ta­ma joo­ni­se, kui­das to­rus­tik lii­tu­mis­punk­tist maj­ja kul­geb.

„Pii­sab kä­sit­si teh­tud es­kii­sist. Siis või­vad kin­nis­tuo­ma­ni­kud alus­ta­da ma­jaü­hen­dus­te te­ge­mist, et jõu­da veel tänavu ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­da,“ lau­sus Erik Jü­riöö.

Ra­ven ise ei ehi­ta, kuid võib soo­vi­jai­le ja­ga­da kin­nis­tu­si­ses­teks kae­ve­töö­deks oma koos­töö­part­ne­ri­te kon­tak­te.

Ra­ve­ni ju­ha­ta­ja mär­kis: „Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on kindlasti soodsam, kui purgimisteenuse tellimine, oma kaevust vee ammutamine ja vajadusel ka puhastamine. Aeg­vii­dus on ÜVK vas­tu ol­nud suur hu­vi ja usun, et paa­ri aas­ta jook­sul suu­rem osa ma­ja­pi­da­mi­si sel­le­ga ka lii­tub.“