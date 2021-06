Ka­he­kord­sest olüm­pia­võit­jast kõ­ne­le­va la­vas­tu­se „Pa­lu­sa­lu“ ni­mio­sas on Noor­soo­teat­ri näit­le­ja, Vii­nis­tult pä­rit MIH­KEL TI­KER­PA­LU.

Pool­teist nä­da­lat ta­ga­si võõ­rus­tas Voo­se Päi­ke­se­ko­du Anija vallas pro­fes­sio­naa­li­dest ja har­ras­tus­näit­le­ja­test selts­kon­da, kes tut­vus seal sep­temb­ris esie­ten­du­va uue näi­te­män­gu teks­ti­ga ja arut­les rol­li­de üle, mi­da ha­ka­tak­se täit­ma.

„Su­vel on igaü­hel ae­ga oma teks­ti­ga te­ge­le­da, ti­he proo­vi­pe­riood Voo­sel al­gab au­gus­tis,“ sõ­nas näi­te­män­gu „Pa­lu­sa­lu“ au­tor, Pii­be Teat­ri juht Ar­let Pal­mis­te.

Na­gu peal­ki­ri ree­dab, on see lu­gu ka­he­kord­sest olüm­pia­võit­jast Krist­jan Pa­lu­sa­lust, kel­le­le riik kin­kis 1936. aas­tal pä­rast suu­ri või­te ta­lu Pil­la­pa­lus: „Krist­jan Pa­lu­sa­lu on Ees­ti lä­bi ae­ga­de üks suu­ri­maid sport­la­si. Pan­na Sak­sa­maal Hit­le­ri sil­me all saks­la­ne fi­naa­lis se­li­li – see oli väi­ke­se rah­va jaoks olu­li­ne märk. See, et ta või­tis Ber­lii­ni olüm­pia­män­gu­del kaks kul­da, oli ilm­selt ko­gu maail­ma­le suur ül­la­tus. Ja usun, et eest­las­te jaoks on te­ma saa­vu­tu­sed tä­na­se­ni vä­ga olu­li­sed.“

Ar­let Pal­mis­te sel­gi­tas, et näi­te­mäng, mil­les on nii va­lu kui huu­mo­rit, kõ­ne­leb pea­mi­selt Krist­jan Pa­lu­sa­lu elu sel­lest pe­rioo­dist, mil­lest on vä­ga vä­he tea­da, need on sõ­ja­järg­sed aas­tad: „Kui­gi al­gab ik­ka­gi olüm­pia­või­dust, näi­ta­me se­da ek­raa­nilt, samuti, kui­das rah­vas te­da ko­dus vas­tu võt­tis. Näi­ta­me, kui­das kan­ge­la­ne sün­dis, see­jä­rel hää­bus ja kui­das ta lõ­puks sai uues­ti kan­ge­la­seks.“

Ve­ne ar­meest de­ser­tee­ru­nud ja soom­las­te poo­le läi­nud me­hed said vä­he­malt „25 pluss 5“ aas­ta pik­ku­sed ka­ris­tu­sed Si­be­ri van­gi­laag­ri­tes, kuid Krist­jan Pa­lu­sa­lu las­ti mil­le­gi­pä­rast um­bes pool­teist aas­tat hil­jem vang­last väl­ja: „Miks, ei tea ka need, kes on te­ma elu lä­he­malt uu­ri­nud. Ar­va­tak­se, et ku­na ta oli rah­vus­kan­ge­la­ne ning ii­dol, siis kar­de­ti, et te­ma huk­ka­mi­se­le järg­nek­sid suu­red mee­lea­val­du­sed. Pä­rast va­ba­ne­mist käis ta koos Jo­han­nes Kot­ka­se­ga kol­hoo­si­des maad­lust tut­vus­ta­mas. Ehk öel­di­gi tal­le, et kui ta­had, siis ela, aga teed se­da, mi­da meie üt­le­me.“

Kõi­ge roh­kem ai­nest am­mu­tas Ar­let Pal­mis­te näi­den­di kir­ju­ta­mi­sel Paa­vo Ki­vi­se raa­ma­tust Krist­jan Pa­lu­sa­lu koh­ta. Üht-teist sai ka ar­hii­vi­ma­ter­ja­li­dest ja aja­kir­jan­du­ses il­mu­nust.

