Eel­mi­sel nä­da­lal, 12.-18. au­gus­ti­ni töö­tas Ani­ja val­las õpi­las­ma­lev. Ar­gi­päe­va­del te­gid ma­lev­la­sed en­ne­lõu­nal 4 tun­di tööd, see­jä­rel oli lõu­na Keh­ra koo­li­ma­jas, pä­rast ­lõu­nat olid ühi­sed va­baa­ja­te­ge­vu­sed Keh­ra noor­te­kes­ku­ses.

Ani­ja val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi üt­les, et ma­le­vas­se soo­vi­jaid oli 30, vas­tu võe­ti 20 noort va­nu­ses 13-17.

„Koos soo­via­val­du­sega tu­li esi­ta­da CV ja mo­ti­vat­sioo­ni­ki­ri. Kes nen­de koos­ta­mi­sel abi va­jas, kut­su­si­me koo­li­tu­se­le ja koos noor­soo­töö­ta­ja­te­ga õpe­ta­si­me,“ sõ­nas ta.

Kõik ma­le­vas­se kan­di­dee­ri­nud kut­su­ti in­di­vi­duaal­se­le töö­vest­lu­se­le. Lõp­li­ku va­li­ku te­ge­mi­sel ar­ves­ta­ti, kas soo­vi­aval­dus oli esi­ta­tud täh­ta­jaks, kas olid esi­ta­tud CV ja mo­ti­vat­sioo­ni­ki­ri. Olu­li­ne oli ka, et töö­vest­lu­se­le tul­di hi­li­ne­mi­se­ta ja et­te­val­mis­ta­tult ning mi­da noor vest­lu­sel kõ­ne­les – kas ma­le­vas­se kan­di­dee­ri­mi­ne oli te­ma en­da, mit­te va­ne­ma­te soov.

„Ma­le­vas­se kan­di­dee­ri­nud noo­red tõid väl­ja, et ta­ha­vad saa­da oma esi­mese amet­lik­u töö­ko­ge­muse ja tee­ni­da esi­me­se töö­ta­su. Sa­mu­ti ni­me­ta­ti, et ma­le­vas saab ol­la koos sõp­ra­de­ga. Tä­na­vu­sed ma­lev­la­sed üt­le­sid ka, et ta­ha­vad pa­nus­ta­da oma ko­gu­kon­na heaks,“ rää­kis Kris­tii­na Püi.

Ani­ja val­la õpi­las­ma­le­vas olid koos Keh­ra ja Ala­ve­re noor­te­ga noor­soo­töö­ta­jad Kat­ri Olesk ja He­len Nool, ma­lev­las­te rüh­ma­juht oli noor­soo­tööd õp­piv prak­ti­kant Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko.

Ma­lev­las­te töö oli pea­mi­selt vär­vi­mi­ne – Keh­ra tu­rul vär­vi­ti üle kõik kios­kid ja vä­li­le­tid, värs­ke vär­vi said ka kõn­ni­tee­de ää­res ole­vad pin­gid Põr­gu­põh­jast Kau­nis­saa­re­ni. Pea­le sel­le pu­has­ta­ti Keh­ra ja Ala­ve­re tea­de­tahv­lid, Keh­ra ja Ala­ve­re män­gu­väl­ja­ku­telt ee­mal­da­ti umb­ro­hi, ka­he asu­la käi­da­va­ma­test koh­ta­dest kor­ja­ti prü­gi, Keh­ra rah­va­ma­jas pes­ti ak­naid ja sei­nu ning pan­di saa­li­too­li­de jal­ga­de al­la vil­did, et põ­ran­daid ei kraa­biks.

„Noo­red olid vä­ga tub­lid, üs­na suur tem­po oli peal ja jõud­si­me pä­ris pal­ju ära te­ha,“ kii­tis Kris­tii­na Püi.

Töö eest said noo­red ta­su 5 eu­rot tun­nis ehk kok­ku igaüks 100 eu­rot. Töö­le­pin­gud sõl­mis nen­de­ga noor­te­kes­kus, töö­ta­su maks­ti Ani­ja val­la ee­lar­vest.

Pä­rast tööd koh­tu­sid ma­lev­la­sed ühel päe­val val­la noor­te­ko­gu liik­me­te­ga, kes kü­si­sid nen­de ar­va­mu­si, mis võiks Ani­ja val­las ol­la teis­iti ning kas ja mi­da võiks noor­te jaoks kor­ral­da­da: „Sai­me kok­ku 23 ideed. Nen­de hul­gas on pä­ris põ­ne­vaid, mil­le­ga te­ge­le­me koos noor­te­ko­gu­ga kind­las­ti eda­si.“

Ma­lev­las­tel käi­sid kü­las ka vee­bi­po­lit­sei­ni­kud, kes rää­ki­sid, kui­das in­ter­net­ti tur­va­li­selt ka­su­ta­da. Noor­soo­töö­ta­jad vii­sid lä­bi ak­rüül­maa­li koo­li­tu­se, sa­mu­ti oli noor­te­le Walt Dis­ney loov­mee­to­dil koo­li­tus kesk­kon­na­kait­se tee­ma­del: „Noor­te­le meel­dis see koo­li­tus vä­ga, oli män­gu­li­ne, uut­moo­di lä­he­ne­mi­se­ga. Gru­pi­töö­na toi­mu­nud koo­li­tu­sel tu­lid kaks vä­ga head ideed, mil­lest võib sa­mu­ti edas­pi­di mi­da­gi sün­di­da.“

Lau­päe­va hi­li­sõh­tul al­gas noor­teöö, kus vii­di lä­bi män­ge ja võist­lu­si, mis ma­lev­la­sed olid ise va­rem gru­pi­töö­de­na pla­nee­ri­nud. Noor­teöö veet­sid ma­lev­la­sed kait­se­väe tel­ki­des.

Õpi­las­ma­le­va te­ge­vus­te jaoks sai Ani­ja val­la noor­te­kes­kus ha­ri­dus- ja noor­tea­me­tilt 840 eu­rot toe­tust.