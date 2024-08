Joogaõpetaja KRISTINA HÄÄL annab joogatunde Loksa ja Andineeme rannas

Möödunud suvel võis nädalas paaril õhtul näha Loksa rannas naisi tegelemas joogaga, tänavu suvel on joogatunnid nii Loksa kui ka Andineeme rannas. Naisi juhendab joogaõpetaja Kristina Hääl Tammistu külast.

Ta ütles, et jooga pärineb Indiast, kus seda peamiselt tehakse õues, ning seetõttu mererannas värskes õhus annab joogatund erilise energia ja tunnetuse.

Kristina Hääle kutsus Loksale joogatunde juhendama spordikeskuse tookordne juht Aive Mõttus, kes oli kuulnud tema õpingutest joogaõpetajaks.

„Õppima hakkasin 2022. aasta lõpus, joogaõpetaja eksami tegin 2023. aprillis.

Joogatreeningutega alustasin Loksal juba märtsis, kui koolitus oli läbitud, teha oli jäänud veel eksam. Facebooki- ja spordikeskuse kutsete peale tulid Loksa spordikeskusesse kohale kümme naist, pooled neist on jäänud joogarühma tänini,“ rääkis Kristina Hääl ja tõdes, et hüppas siis piltlikult öeldes pea ees tundmatusse. Nüüd on aga mõelnud, et miks ei jõudnud sellesse punkti paarkümmend aastat varem, sest jooga on väga tema teema.

Randa jõuti Loksa treeningrühmaga eelmisel suvel enne jaanipäeva, sest spordikeskus suleti remondi ajaks ja joogatundidega tahtis rühm jätkata ka suvekuudel.

„Tunnist keegi pakkus, et võiks minna Loksa randa. Ma ei olnud seal ise kunagi varem käinud. Seal on tõesti väga ilus. Ranna tundidega jätkasime nii kaua, kuni ilm võimaldas, septembri teises pooles pidime minema tagasi spordikeskusesse. Tänavu juba teadsime, et rannas on toredam, ja Loksa grupiga alustasime ranna tundidega juba mai keskel. Kuusalu spordikeskuses alustasin joogatreeningutega eelmisel sügisel. Vaatasin, et seal ei olnud joogat treeningute nimekirjas ja pakkusin ennast ise joogatundide läbiviijaks. Broneerisin spordikeskuses ruumi, tegin Facebooki kuulutuse, mida ka Kuusalu spordikeskus jagas.

Lisaks pani spordikeskus kuulutuse ukse juurde teadetetahvlile. Kuulutuse peale tulid kohale kolm naist. Kui nüüd Kuusalus spordikeskus suvepuhkusele läks, pakkusin joogarühma naistele, et võiks tundidega suvel jätkata rannas, nemad soovitasid Andineemet,“ jutustas joogaõpetaja.

Loksa rannas on joogatreeningud tänavu suvel enamasti esmaspäeva õhtul, Andineeme rannas teisipäeva ja reede hommikul.

„Oleme kahjuks siiski väga sõltuvad ilmast ja seetõttu tuleb sageli teha tundide aegades muudatusi,” lisas Kristina Hääl.

„Loksal on grupis umbes kümme naist. Kuusalus on jäänud trenni paar-kolm, küllap mõjutab hommikune aeg. Suvel puhkuste ajal on Andineeme rannas joogatunnis olnud ka kaheksa naist – võetakse tuttavaid, sõpru ja sugulasi kaasa. See teeb rõõmu, sest kui kutsutakse teisigi, siis tundub, et tund meeldib ja ollakse rahul,“ lausus ta.

„Joogagrupis võiks olla kümmekond inimest, seega on võimalik huvi korral meie joogatundidega liituda nii Loksal kui Kuusalus.“

Kristina Hääle sõnul avastas ta jooga enda jaoks seitse aastat tagasi, kui käis tervislikel põhjustel Indias: „Olen kõrgkoolis õppinud majandust, töötanud kahes rahvusvahelises ettevõttes, kuid ei saanud enam tervise tõttu kontoris töötada. Jooga mind varasemalt ei kõnetanud, aga Indias olid kaks korda päevas joogatunnid ja seal sain aru, kui väga see tegelikult meeldib. Mulle sobib just vinyasa jooga, mis on dünaamiline ja liikuv. Selles joogastiilis toimub koos hingamisega sujuv üleminek asendist asendisse. Jätkasin joogaga Eestisse naastes. Läks veel aastaid, kui mõtlesin, et võiksin seda imelist praktikat hakata pakkuma ka oma kodukandis, kus jooga tunde ei toimunud. Ja ikka on nii, et kui peab, siis asjad juhtuvad. Ühel päeval nägin Facebookis joogaõpetajate koolituse reklaami ja panin end kirja.“

Vinyasa joogat kirjeldas ta kui dünaamilist liikumist sujuva ja teadlik hingamise kaudu: „Tundi alustame häälestumisega, saame iseendaga kontakti. Siis päikesetervitused, venitused, painutused lihastele ja tasakaalule ning iga tund lõpeb lõdvestusega, kus end tuleks täiesti vabaks lasta. Kui oled teinud korraliku treeningu ja suudad end lõdvestada, siis lõpulõdvestuses otsekui hõljud. Me kehad on targad, õige lõdvestuse korral pikeneb kõigi asendite mõju ja keha suunab mõju sinna, kus seda on kõige enam vaja. Enamasti kestab meie joogatund 65-75 minutit.“

Jooga ühendab keha, meele ja hinge, vähendab stressi, rahustab vaimu, aitab parandada mälu ja õppimisvõimet, suurendada loovust ning on kasulik mitmete terviseprobleemide korral, nagu seljaprobleemid ja lihaspinged.

Kristina Hääl sõnas, et joo­ga­õpik on aja jooksul juba kapsaks kulunud ning ta püüab iga kord teha midagi teistmoodi – vinyasa annab võimaluse olla loominguline, eri variatsioonide korral on tunnid huvitavamad.

Möödunud talvel juhendas Kristina Hääl Kuusalu spordikeskuses ka Hara Seilajate Seltsi purjeklubi noori, pooled neist on noormehed.

„Loksa ja Kuusalu grupis on ainult naised, kuigi ka mehed võiksid ja peaksid joogaga tegelema,“ tõdes ta.

Peale jooga on Kristina Hääl veel Kuusalu keskkoolis algklassilaste meisterdamisringi juhendaja: „Õppisin Tallinna Ülikoolis käsitöötehnoloogiat ja disaini ning 2018. aastal nägin kuulutust, et senisele ringijuhendajale otsiti asendajat. 2020. aastal tuli varasem juhendaja tagasi. Eelmisel õppeaastal kutsuti mind uuesti Kuusalu keskkooli sama ringi juhendama. Meisterdame algklassilaste peenmotoorika arendamiseks – rebime, lõikame, voolime.“