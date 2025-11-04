Sihtasutuse Anija Mõisa Haldus nõukogu kutsus juhatuse liikme kohalt tagasi Liisi Tüksammeli, kes oli tööle võetud tänavu juulis.
SA nõukogu esimees Kaisa Tamkivi põhjendas, et neil polnud tegevjuhile otseseid etteheiteid, et ta oleks midagi teinud valesti, kuid koostöö ei toiminud kõiges ideaalselt.
„Mõis on ühest küljest äriettevõte, mis tähendab, et oluline on kasumit teenida. Selle ülesande nõukogu tegevjuhile andis, sest Anija mõisa tulud on viimastel aastatel vähenenud. Samas on mõis valla oma ning seetõttu on selle juhtimisel väga oluline ka kaasamine ehk kokkuleppe saavutamine kogukonnaga ja laiapinnalisem konsensus. Selles osas tekitas mõisas toimuv mõistmatust ja pahameelt. See, et muudatused tunduvad ebamugavad, on aeg-ajalt paratamatu, siiski on oluline muutusi juhtida nii, et osapooltele oleks mõistetav, miks mingi otsus sai tehtud,“ selgitas Kaisa Tamkivi.
Ta tõi näiteks, et ka vallavolikogu osades liikmetes tekitas pahameelt tegevjuhi otsus likvideerida mõisast Kehra paberitehase ajalugu tutvustav väljapanek ja hakata vähendama püsinäitust: „Liisi Tüksammel panustas mõisa kogu hingest, oleme selle eest väga tänulikud, siiski on mitmete vastuolude tõttu tal keeruline mõisa sellisel viisil edasi arendada.“
Liisi Tüksammeli sõnul tuli nõukogu otsus talle täiesti ootamatult, sest mingit vihjet rikkumisele või tagasikutsumisele ei tehtud: „Kui mind tööle võeti, paluti mõelda kastist välja ja luua visioon, kuid nüüd mõne päevaga järsult seda strateegiat muudeti. Kui tööd alustasin, sain ehmatava tõsiasjana teada, et mõis on suures kahjumis. Soovisin kahjumist välja tuua, aga tuleb välja, et see polnudki enam eesmärk.“
Ta lisas, et jõudis lühikese ajaga mõisale siiski tulu tuua, luua põneva kultuuriprogrammi ja alustada majutusplaanide elluviimist: „Nii nagu omletti pole võimalik teha munasid lõhkumata, ei ole võimalik muutusi läbi viia kõikidele meele järele olles. Mõisa majandamisel ei ole esmatähtis poliitiliselt turvaliste otsuste langetamine, vaid mõisa parema tuleviku eest seismine, mis tähendab ka kogukonna eest seismist. Usun, et kogukond kannataks väga, kui mõis majanduslikel põhjustel suletakse või müüakse – just selle vältimine on kõige olulisem. Muutuste juhtimine on keeruline protsess, mis nõuab selgitustööd ja kaasamist, kuid ka otsuste langetamist. Seda ma ka tegin, aga puudu jäi usaldusest mitte niivõrd nõukogu, vaid juhatuse poolt. Olen kogenud minu autoriteeti õõnestavat tegevust, mis ei lähtunud ühisest soovist mõisa paremale järjele viia. Anija mõisal on väga suur potentsiaal, kuid sinna on vaja ka palju panustada. Selleks on vaja visiooni, julgust ja ajaga kaasas käimist, paraku eeldatakse juhtkonnas pigem ettevaatlikkust ja turvalisi otsuseid.“