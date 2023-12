Raasiku vallavolikogu otsustas Peningi raamatukogu sulgeda

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis möö­du­nud nä­da­lal vas­tu ot­su­se muu­ta val­la­raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­mää­rust – ala­tes 1. veeb­rua­rist 2024 ei ole enam raa­ma­tu­ko­gu Pe­nin­gil.

Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Alt­mäe rää­kis vo­li­ko­gu is­tun­gil, et Pe­nin­gi raa­ma­tu­ko­gu on val­la nel­jast raa­ma­tu­ko­gust kõi­ge väik­sem ning sel­le sei­su­kord on halb. Raa­ma­tu­ko­gu ruu­mi­des po­le teh­tud re­mon­ti, lu­ge­ja­te arv on vii­ma­sel küm­ne aas­ta­ga vä­he­ne­nud 10 lu­ge­ja­ni.

„Sü­gi­sest lõ­pe­tas Pe­nin­gil oma te­ge­vu­se ka val­la noor­te­vo­li­ko­gu, kes va­rem käis paar-kolm kor­da aas­tas raa­ma­tu­ko­gus ko­ha­li­ke­le noor­te­le töö­tu­ba­sid ja muid te­ge­vu­si lä­bi vii­mas. Ke­va­del, kui noor­te­vo­li­ko­gu liik­med seal vii­ma­ti käi­sid, ei tul­nud enam ko­ha­lik­ke noo­ri,“ üt­les raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor.

Vo­li­ko­gu otsustas ühe­hääl­selt sul­ge­da Pe­nin­gil Raa­si­ku tee 11 kor­ter­ma­ja tei­sel kor­ru­sel ka­he­toa­li­ses kor­te­ris asu­va ha­ru­raa­ma­tu­ko­gu. 0,2 ame­ti­ko­ha­ga töö­ta­nud raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja koon­da­tak­se.

Lu­ge­jad tee­nin­da­ma­ta ei jää

Raa­ma­tu­ko­gu ava­ti Pe­nin­gil 22 aas­tat ta­ga­si, det­semb­ris 2001. Ku­na Pe­nin­gi va­ra­sem lae­nu­tus­punkt asus mõi­sas vä­ga hal­ba­des tin­gi­mus­tes, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus os­ta raa­ma­tu­ko­gu jaoks kor­te­ri 8 kor­te­ri­ga elu­ma­jas.

„Teh­ti ke­na re­mont, töö­ta­ja­koh­ta suu­ren­da­ti ning ini­me­sed hak­ka­sid raa­ma­tu­ko­gus käi­ma,“ mee­nu­tas Eha Alt­mäe Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Raa­ma­tu­ko­gu oli ava­tud viiel päe­val nä­da­las: „Um­bes 10-15 aas­tat oli sel­le te­ge­vus vä­ga ak­tiiv­ne, toi­mu­sid te­ge­vu­sed ka las­te­le, lu­ge­jaid oli 80-100.“

Vii­ma­sed kaks aas­tat oli raa­ma­tu­ko­gu ava­tud ai­nult ühel päe­val nä­da­las. Eha Alt­mäe tõ­des, et ela­ni­kud on Pe­nin­gil

al­les, kuid raa­ma­tu­ko­gu neid enam ei kut­su: „Sel­le ruu­me po­le pä­rast ava­mist kor­da­gi nii-öel­da värs­ken­da­tud. Need va­jak­sid hä­das­ti re­mon­ti ja tä­na­päe­vast il­met, elekt­ri­juht­mes­tik ja ah­ju­kü­te asen­da­mist, kuid sel­leks po­le Raa­si­ku val­lal ol­nud ma­jan­dus­lik­ke või­ma­lu­si.“

Eha Alt­mäe kut­sus Pe­nin­gi raa­ma­tu­ko­gu tu­le­vi­ku üle ot­sus­ta­mi­seks kok­ku koo­so­le­ku. Ko­hal olid val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ka­rin Möl­lits, fi­nants­juht Je­le­na Aas­ma, hal­duss­pet­sia­list Ain Kü­li­m ning Pe­ni­gi kü­la­va­nem Ma­rit Neid­la.

„Üt­le­sin, et sel­li­sel vin­du­mi­sel ei ole enam mõ­tet. Pe­nin­gi raa­ma­tu­ko­gu va­jaks kaa­sa­jas­ta­mist, et ini­me­sed ta­hak­sid sin­na uues­ti tul­la. Hal­duss­pet­sia­list mär­kis, et re­mon­diks lä­heks pal­ju ra­ha, se­da on val­lal mu­jal roh­kem tar­vis. Ka tei­sed amet­ni­kud olid se­da meelt, et po­le mõ­tet sin­na ku­lu­ta­da, kui raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­jaid on vä­he. Sel­le­pä­rast leid­si­me, et õi­gem on prae­gu raa­ma­tu­ko­gu sul­ge­da ning ehk ava­da uues­ti, kui tu­le­vad pa­re­mad ajad, raa­ma­tu­ko­gu jä­re­le on nõud­lust ning saa­me Pe­nin­gi ela­ni­ke­le pak­ku­da seal pa­re­maid tin­gi­mu­si,“ rää­kis raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor.

Ta he­lis­tas Pe­nin­gi raa­ma­tu­ko­gu kõi­gi­le vii­ma­tis­te­le lu­ge­ja­te­le ja kü­sis, kas neil on või­ma­lik ha­ka­ta käi­ma Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus: „Aru­ta­si­me, et or­ga­ni­see­ri­me nei­le trans­por­di, ühil­dak­si­me nen­de veo koo­li­bus­si­ga, ini­me­sed saak­sid Raa­si­ku­le raa­ma­tu­kok­ku ja poo­di ning pä­rast ko­ju ta­ga­si. Ena­mik vas­ta­sid, et käi­vad na­gu­nii au­to­ga Raa­si­kul poes, saa­vad ka raa­ma­tu­kok­ku min­na. Lõ­puks jäi ai­nult üks ini­me­ne, kes trans­por­ti soo­vis. Lep­pi­si­me te­ma­ga kok­ku, et pa­kun tal­le ko­du­tee­nust. Ta he­lis­tab mul­le ja an­nab oma soo­vi­dest tea­da, viin tal­le kord kuus uued raa­ma­tud ja võ­tan loe­tud raa­ma­tud ta­ga­si.“

Raa­ma­tu­ko­gu­ruu­mid kü­la­selt­si­le?

Su­le­ta­va raa­ma­tu­ko­gu ruu­me on en­da ka­su­tus­se soo­vi­nud Pe­nin­gi Kü­la­selts.

„Mi­na toe­tan se­da mõ­tet, sest kü­la­selt­sil ei ole muud koos­käi­mis­koh­ta, nad on oma koos­o­le­ku­teks ka se­ni ka­su­ta­nud raa­ma­tu­ko­gu ruu­me. Pea­le­gi, võib-ol­la on raa­ma­tu­ko­gu sul­ge­mi­ne aju­ti­ne ja hak­ka­me ku­na­gi seal uues­ti raa­ma­tuid lae­nu­ta­ma,“ lau­sus Eha Alt­mäe.

Raa­si­ku val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li üt­les, et Pe­nin­gi Kü­la­selt­si­ga on sel­lest jut­tu ol­nud, konk­reet­se­malt rää­gi­tak­se uuel aas­tal.

2001. aas­tal, kui raa­ma­tu­te lae­nu­tus Pe­nin­gil ava­ti, ni­me­ta­ti see kü­la­kes­ku­seks. Siis oli sa­mu­ti mu­re, et kü­la­rah­val po­le koos­käi­mis­koh­ta ning loo­de­ti, et värs­kelt re­mon­di­tud ruu­mi­dest ku­ju­neb kü­la kes­kus.