MA­RI PAE­NURM

Hin­ge­de­päe­va õh­tul ko­gu­nes Kuu­sa­lu ki­ri­kus­se hulk rah­vast. Põh­jus oli siit­kan­di he­li­loo­ja ja muu­si­ku Vel­jo Tor­mi­se 95. sün­niaas­ta­päe­va kont­sert­ka­va, kus as­tu­sid üles noo­red muu­si­kud Maar­ja Aar­ma (vo­kaal), Karl Ma­dis Pen­nar (ki­tarr, kont­ra­bass), Mikk Kaa­sik (klah­vid) ning ETV Tü­tar­las­te­koor Aar­ne Sa­lu­vee­ri ju­ha­tu­sel. Ko­ha­ti jaz­zi­mai­gu­li­se ka­va ai­tas veel­gi su­ges­tiiv­se­maks luua val­gus­kunst­ni­ku Prii­du Ad­la­se ja he­li­me­he Kaur Ken­gi ühis­töö.

Muu­si­ka­list õh­tut võib suu­reks õn­nes­tu­mi­seks pi­da­da, sest ju­ba tun­tud muu­si­ka vo­kaal­sed ja he­li­li­sed in­terp­re­tat­sioo­nid li­sa­sid va­ba vär­vi ja emot­sioo­ni, pü­si­des sa­mas Tor­mi­se ta­ba­tud ürg­ses ala­too­nis. Esi­tus oli haa­rav ning võis ai­ma­ta, et muu­si­ka­li­se va­ba­du­se sel­li­sel kont­ser­dil an­nab vaid pro­fes­sio­naal­ne ja täp­ne töö ning et­te­val­mis­tus.

Mui­de, hin­ge­de­päe­va ee­lõh­tul möö­dus 95 aas­tat Vel­jo Tor­mi­se ris­ti­mi­sest Kõr­veaia ko­dus, te­ma isa alus­tas Kuu­sa­lus ki­ri­ku­muu­si­ku teed ning tee­nis hil­jem mit­me­tes lu­ter­li­kes ko­gu­dus­tes.