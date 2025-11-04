MARI PAENURM
Hingedepäeva õhtul kogunes Kuusalu kirikusse hulk rahvast. Põhjus oli siitkandi helilooja ja muusiku Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva kontsertkava, kus astusid üles noored muusikud Maarja Aarma (vokaal), Karl Madis Pennar (kitarr, kontrabass), Mikk Kaasik (klahvid) ning ETV Tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel. Kohati jazzimaigulise kava aitas veelgi sugestiivsemaks luua valguskunstniku Priidu Adlase ja helimehe Kaur Kengi ühistöö.
Muusikalist õhtut võib suureks õnnestumiseks pidada, sest juba tuntud muusika vokaalsed ja helilised interpretatsioonid lisasid vaba värvi ja emotsiooni, püsides samas Tormise tabatud ürgses alatoonis. Esitus oli haarav ning võis aimata, et muusikalise vabaduse sellisel kontserdil annab vaid professionaalne ja täpne töö ning ettevalmistus.
Muide, hingedepäeva eelõhtul möödus 95 aastat Veljo Tormise ristimisest Kõrveaia kodus, tema isa alustas Kuusalus kirikumuusiku teed ning teenis hiljem mitmetes luterlikes kogudustes.