Sõnumitoojas 5. novembril

- Anija vallas jätkab Anija Ühenduse ja Keskerakonna koalitsioon;
- Kehrasse hakatakse ehitama eakate teenusmaja;
- Nõukogu lõpetas lepingu Anija mõisa tegevjuhiga;
- Anija Valla Spordimaailma juhi kohale 11 soovijat;
- Projektitoetus Aegviidu Päästeseltsile;
- KIRJAKAST – Miks Anija vallavalitsus ei soovi arvestada kohalike inimeste, looduse ega seadustega;
- Raasiku uus koalitsioon kuulutas välja vallavanema konkursi;
- Aruküla saab Grossi kaupluse tuleval aastal;
- Raasiku veetorn sai raudteejaama 155. aastapäevaks elektri;
- Aruküla noortele käsipalluritele Eesti karikavõistlustel 2 esikohta;
- Kuusalu valla uues võimuliidus on Ühine Kodu, Parempoolsed ja Keskerakond;
- Kuusalu keskkoolile telliti uus mööbel kokku 33 klassiruumi;
- Ansambel Punase Lauliku Klubi esitab emade ja vanaemade pärimuslaule;
- Kuusalu valla Koalitsioonileping aastateks 2025-2029;
- Tormise variatsioonid alustasid Kuusalust;
- Arenduskoja Pärli konkurss;
- Loksa endise punamonumendi asupaigast leiti kaks matmiskohta;
- Harju aasta tegijate kandidaadid on selgunud.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 12. novembril.