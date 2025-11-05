Sõnumitoojas 5. novembril

  • Anija vallas jätkab Anija Ühenduse ja Keskerakonna koalitsioon;
  • Kehrasse hakatakse ehitama eakate teenusmaja;
  • Nõukogu lõpetas lepingu Anija mõisa tegevjuhiga;
  • Anija Valla Spordimaailma juhi kohale 11 soovijat;
  • Projektitoetus Aegviidu Päästeseltsile;
  • KIRJAKAST – Miks Anija vallavalitsus ei soovi arvestada kohalike inimeste, looduse ega seadustega;
  • Raasiku uus koalitsioon kuulutas välja vallavanema konkursi;
  • Aruküla saab Grossi kaupluse tuleval aastal;
  • Raasiku veetorn sai raudteejaama 155. aastapäevaks elektri;
  • Aruküla noortele käsipalluritele Eesti karikavõistlustel 2 esikohta;
  • Kuusalu valla uues võimuliidus on Ühine Kodu, Parempoolsed ja Keskerakond;
  • Kuusalu keskkoolile telliti uus mööbel kokku 33 klassiruumi;
  • Ansambel Punase Lauliku Klubi esitab emade ja vanaemade pärimuslaule;
  • Kuusalu valla Koalitsioonileping aastateks 2025-2029;
  • Tormise variatsioonid alustasid Kuusalust;
  • Arenduskoja Pärli konkurss;
  • Loksa endise punamonumendi asupaigast leiti kaks matmiskohta;
  • Harju aasta tegijate kandidaadid on selgunud.

