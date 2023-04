Kuu­sa­lu val­las Ko­su kü­las te­gut­sev puit­ma­ja­fir­ma Nor­dic Hou­ses KT OÜ kan­nab ala­tes märt­si­kuust ni­me BUEN Nor­dic Hou­ses.

Et­te­võt­te juht Ar­go Saul sel­gi­tas: „BUEN on ol­nud aas­ta­küm­neid meie nii­ni­me­ta­tud tu­ru­ni­mi põ­hi­lis­tel siht­tur­gu­del Nor­ras ja Root­sis. Kõik eda­si­müü­jad te­gut­se­vad sel­le ni­me all. Nüüd kan­na­vad BUEN brän­di eda­si ka kõik gru­pi si­du­set­te­võt­ted Ees­tis – li­saks BUEN Nor­dic Hou­se­se­le ka BUEN Kiiu Ko­da ja BUEN Kiiu Park. Sa­ma­de et­te­võ­te­te ju­rii­di­li­sed ni­med on jää­nud sa­maks.“ BUEN ni­mi tu­leb te­ma sõ­nul et­te­võt­te kaa­sa­su­ta­ja, le­gen­daar­se Nor­ra ar­hi­tek­ti Asb­jørn Buen pe­re­kon­na­ni­mest.

Kü­si­mu­se­le, kui­das BUEN Nor­dic Hou­se­sel lä­heb, vas­tas Ar­go Saul, et vii­ma­seid aas­taid saab lu­ge­da edu­ka­teks: „Ka­he vii­ma­se aas­ta jook­sul ka­he­kor­dis­ta­si­me müü­gi­käi­vet. 2022. aas­tal tar­ni­si­me 155 ma­ja, müü­gist 84 prot­sen­ti läks Nor­ras­se, 14 prot­sen­ti Root­si, 1 prot­sen­ti nii Soo­me ja kui ka Ees­tis­se. Käe­so­le­val aas­tal prog­noo­si­me aga um­bes kol­man­di­ku osas müü­gi­käi­be lan­gust võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga.“

Ta kin­ni­tas, et jät­ku­valt on plaa­nis ra­ja­da Kiiu rin­gi äär­de uus toot­mis­komp­lek­s, sa­mas ei ole kind­lalt veel tea­da, mil­lal see plaan rea­li­see­rub. Käe­so­le­val aas­tal te­ge­le­tak­se pro­jek­tee­ri­mi­se ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se koos­kõ­las­tus­te­ga.

Nor­dic Hou­ses KT OÜ 2022. aas­ta müü­gi­käi­ve oli 11,5 mil­jo­nit eu­rot ja prae­gu on et­te­võt­tes 25 töö­ta­jat.