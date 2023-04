Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja­gas noor­tes­por­di toe­ta­mi­se kor­ra alu­sel val­la spor­dik­lu­bi­de­le maks­ta­vad toe­tus­sum­mad, pea­ra­ha ja tree­ne­ri­toe­tu­sed. Pea­ra­ha suu­rus on 140 eu­rot Raa­si­ku val­la iga 5-19aas­ta­se lap­se koh­ta. MTÜ CFR saab pea­ra­ha 2240 eu­rot, MTÜ Aru­kü­la Sulg­pal­lik­lu­bi 4200 eu­rot, HC Raa­si­ku MTÜ 1960 eu­rot, MTÜ Raa­si­ku Jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker 10 920 eu­rot, MTÜ Aren­cul­le 2660 eu­rot, MTÜ Aru­kü­la VK 4620 eu­rot, MTÜ Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi 10 080 eu­rot ning MTÜ Aru­kü­la Ker­ge­jõus­ti­kuk­lu­bi 3360 eu­rot. Tree­ne­ri­toe­tust saa­vad kaks klu­bi: Raa­si­ku Jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker 17 000 eu­rot ning Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi 22478,40 eu­rot. Val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on oma val­la klu­bi­de­le noor­tes­por­di toe­ta­mi­seks kok­ku 86 900,40 eu­rot, sel­lest 40 040 eu­rot pea­ra­ha­deks, 39 478,40 eu­rot tree­ne­ri­toe­tus­teks ning 7382 eu­rot jäi re­ser­vi. Väl­jas­pool Raa­si­ku val­da te­gut­se­va­tes klu­bi­des osa­le­va­te noor­te tree­nin­gu­ta­su­de osa­li­seks kom­pen­see­ri­mi­seks spor­dia­la­del, mi­da Raa­si­ku val­las har­ras­ta­da ei saa, on ee­lar­ves pla­nee­ri­tud 10 000 eu­rot.