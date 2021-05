Kuu­sa­lu vald saab 2021. aas­ta rii­giee­lar­vest noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se toe­tu­seks 131 706 eu­rot.

Toe­tu­se taot­le­mi­seks ja jao­ta­mi­seks tu­li val­la­va­lit­su­sel kin­ni­ta­da 2021. aas­ta hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se ka­va, mis koos­ta­ti val­la koo­li­de, noor­te­kes­ku­se ja MTÜ-de taot­lus­te alu­sel. Kok­ku taot­le­ti 219 018 eu­rot, rii­gilt saa­dav prog­noo­si­tav toe­tus­sum­ma oli 127 998 eu­rot. Esi­ta­tud taot­lu­sed vaa­tas lä­bi val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­tud töö­rühm, ku­hu kuu­lu­sid Ter­je Kraan­velt, Sai­ma Kal­lion­si­vu, Joo­sep Mürk, Tat­ja­na Jõe­leht, Lii­na Talts, Gre­te Tuur, Kris­ta Al­lik ja Mart Laan­pe­re.

Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas töö­rüh­ma et­te­pa­ne­kul te­ge­vus­ka­va 23. det­semb­ril 2020.

Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man kom­men­tee­ris, et riik­lik­ku toe­tust saab ka­su­ta­da hu­vi­ha­ri­du­seks va­ja­mi­ne­va­te va­hen­di­te ost­mi­seks, aga ka trans­por­di­ku­lu­de kat­mi­seks ja rin­gi­juh­ti­de töö­ta­su­de jaoks: „Meie põ­hi­mõ­te oli hoi­da hu­vi­te­ge­vu­se toe­tu­se abil loo­dud, se­ni te­gut­se­vaid ja häs­ti toi­mi­vaid hu­vi­rin­ge töös ning või­ma­lu­se kor­ral ai­da­ta käi­vi­ta­da uu­si. Kah­juks kõi­ki taot­lu­si ei saa­nud ra­ha­puu­du­sel ra­hul­da­da, ning vä­ga mit­mel rin­gil tu­li toe­tus­sum­mat vä­hen­da­da.“

MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts saab 14 500 eu­rot pur­je­ta­mi­se re­gu­laa­rõp­pe ja tree­nin­gu­rüh­ma­de jät­ka­mi­seks ning pur­je­ta­mist tut­vus­ta­va­teks õp­pe­päe­va­deks koo­li­des.

MTÜ La­he­maa Me­rek­lu­bi toe­ta­tak­se 5900 eu­ro­ga sur­fit­ree­nin­gu­te lä­bi­vii­mi­seks ja va­ja­li­ke va­hen­di­te ost­mi­seks.

MTÜ-le Kuu­sa­lu Pe­reü­hing an­tav toe­tus on 4000 eu­rot Kol­ga koo­lis ja lä­hiümb­ru­ses orien­tee­ru­mis­har­ras­tu­se tut­vus­ta­mi­seks ning tree­nin­gu­teks va­ja­li­ke kaar­ti­de, kir­ju­tus­va­hen­di­te, kom­pas­si­de ja muu va­rus­tu­se jaoks, ka võist­lus­te­le ja orien­tee­ru­mis­päe­va­ku­te­le sõit­mi­se trans­por­di­ku­lu­de kat­teks.

MTÜ-le Kuu­sa­lu Hoo­le­la an­tak­se sa­mu­ti 4000 eu­rot rat­su­ta­mist­ree­nin­gu­te- ja te­raa­pia­või­me­ku­se laien­da­mi­seks – rat­su­ta­misp­lat­si­de suu­ren­da­mi­seks, tree­ning­va­hen­di­te uuen­da­mi­seks.

MTÜ Kol­ga Sport toe­tus on 1050 eu­rot las­te korv­pal­li­võist­kon­na­le võist­lus­vor­mi te­ge­mi­se ja võist­lus­te­le sõit­mi­se trans­por­di­ku­lu­de kat­teks.

Ka­ra­tek­lu­bi IVL saab 2800 eu­rot tree­nin­gu­teks ras­kus­pal­li­de ja ve­ni­tus­kum­mi­de ning võist­lus­teks põ­ran­dal seis­va­te pok­si­kot­ti­de soe­ta­mi­seks.

Spor­dik­lu­bi Kei­la Swimc­lub toe­tus­sum­ma on 1348 eu­rot, et os­ta tree­ning­va­hen­deid ja an­da õp­pe­mak­su­soo­dus­tust noor­te­le, kel­le pe­rel on vä­ga ras­ke ma­jan­dus­lik olu­kord.

MTÜ Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi saab 5500 eu­rot võist­lus­ku­lu­de kat­mi­seks ja -ra­tas­te pa­ren­da­mi­seks.

MTÜd Isa­de Meel toe­ta­tak­se 3000 eu­ro­ga an­samb­li Uu­ri­kad te­ge­vu­seks – muu­si­ka­vi­deo­te loo­mi­ne, he­li­teh­ni­ka rent, esi­ne­mis­riie­te ja tun­nus­tus­ku­jun­du­se te­ge­mi­seks.

MTÜ Vi­ha­soo Ha­ri­dus­selts ke­raa­mi­ka­rin­gi­le an­tak­se 2700 eu­rot te­ge­vus­toe­tu­seks ja ke­raa­mi­kaah­ju kor­ra­li­seks hool­du­seks.

OÜ Ra­beEs­tee­ti­ka saab 3500 eu­rot Kol­ga Ga­le­rii juu­res noor­te kuns­ti­rin­gi te­ge­vus­ku­lu­deks – kuns­ti­va­hen­di­teks, väl­ja­sõi­tu­deks ja mat­ka­deks, su­vi­seks päe­va­laag­riks.

MTÜ Rõõm­sad Teod toe­tus on 5000 eu­rot – klas­si­ka­li­se tant­su har­ras­ta­ja­te rin­gi te­ge­vu­se jät­ka­mi­seks Kuu­sa­lus.

Kuu­sa­lu noor­te­kes­kusele an­tak­se toe­tust mit­me rin­gi lä­bi­vii­mi­seks. Teh­ni­ka- ja ro­boo­ti­ka­rin­gi­le „Uu­ri ja avas­ta“ an­tak­se täien­da­va­te va­hen­di­te ja CNC-töö­pin­gi va­ruo­sa­de jaoks 13 000 eu­rot. Mee­dia­rin­gi stuu­dio täien­da­mi­seks 300 eu­rot, Kuu­sa­lu ja Kol­ga koo­lis kor­ral­da­ta­va et­te­võt­lus­män­gu „Ak­tiiv­ne ko­da­nik“ jaoks 620 eu­rot, ke­raa­mi­ka­rin­gi va­hen­di­teks 4500 eu­rot, noor­te­ga te­ge­le­va­te spet­sia­lis­ti­de kolm kor­da aas­tas toimuvaks ümar­lauaks 600 eu­rot, noor­te ar­va­musk­lu­biks ja omaal­ga­tu­se toe­tus­fon­di jaoks 5000 eu­rot. Bän­di­rin­gi te­ge­vu­seks Kuu­sa­lus ja Kol­gas ning noor­te muu­si­ka­fes­ti­va­li kor­ral­da­mi­seks 5800 eu­rot.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li­le on hu­vi­ha­ri­du­se toe­ta­mi­se ka­vas 380 eu­rot rah­vas­te­pal­li ja võrk­pal­li rin­gi­de­le ning 2000 eu­rot algk­las­si­de meis­ter­da­mis­rin­gi­le.

Kol­ga koo­li toe­tus on 3500 eu­rot võim­le­mis­pin­ki­de ja varb­sein-tri­büü­ni­de soe­ta­mi­seks.

Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool saab 900 eu­rot ak­ro­baa­ti­ka ja tant­su­rin­gi ning sport­män­gu­de rin­gi jaoks, 1000 eu­rot ro­boo­ti­ka­rin­gi­le, 940 eu­rot laua­ten­ni­se ja saa­li­ho­ki rin­gi­te­ge­vu­seks, 2585 eu­rot kõi­gi õpi­las­te uju­mist­ree­nin­gu­teks, 800 eu­rot te­raa­pia­te­ge­vu­seks Sao­ri kan­gas­tel­ge­del ku­du­mi­se abil, 1875 eu­rot teh­no­loo­gia­rin­gi­le.

Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li­le an­tak­se 9000 eu­rot eri­ne­va­te löök­pil­li­de ost­mi­seks.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ka­su­tus­se on jäe­tud 2500 eu­rot hu­vi­rin­gi­de osa­lus­ta­su­de hü­vi­ta­mi­seks ning 8500 eu­rot las­te hu­vi­ha­ri­du­se oman­da­mi­se­ga seo­tud sõi­du­ku­lu­de kom­pen­see­ri­mi­seks lap­se­va­ne­ma taot­lu­se alu­sel. Toe­ta­mist va­ja­va­te pe­re­de noor­te laag­ris­se ja ta­ga­si sõi­du­ta­mi­se trans­por­di­ku­lu­deks on 2500 eu­rot ning nen­de osa­lus­ta­su­de kat­mi­seks 3500 eu­rot.

Anu Kirs­man: „Loo­da­me, et riik jät­kab pa­nus­ta­mist noor­te hu­vi­ha­ri­dus­se ja hu­vi­te­ge­vus­se. Ole­me toe­tu­se abi­ga olu­li­selt täien­da­nud ja mit­me­ke­sis­ta­nud vald­kon­na te­ge­vu­si, pöö­ra­nud tä­he­le­pa­nu kes­kus­test kau­ge­mal toi­mu­va­te te­ge­vus­te toe­ta­mi­se­le. Äär­mi­selt kah­ju, kui toe­tu­se sum­ma peaks vä­he­ne­ma, aga loo­de­ta­vas­ti leia­me ka siis la­hen­du­sed ena­mi­ku te­ge­vus­te­ga jät­ka­mi­seks, küll võib-ol­la mit­te en­di­ses ma­hus. Kind­las­ti on te­ge­vus­ka­va täi­de­vii­mi­ne ol­nud ko­roo­napii­ran­gu­te ­pe­rioo­dil häi­ri­tud, na­gu on ka ko­gu hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se vald­kond.“