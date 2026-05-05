Ani­ja val­la­va­lit­sus on kuu­lu­ta­nud väl­ja kon­kur­si asu­tu­se Ani­ja Val­la Noor­te­kes­ku­s ju­ha­ta­ja leid­mi­seks. Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem üt­les, et noor­te­kes­ku­se se­ni­ne ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se ja lah­kub pool­te kok­ku­lep­pel. Tii­na Si­le­mi sõ­nul eel­nes sel­le­le mi­tu kok­ku­saa­mist, kus kõ­nel­di val­la noor­soo­töö tu­le­vi­kust. Kris­tii­na Püi vii­ma­ne töö­päev noor­te­kes­ku­ses on 8. mail. Koos ju­hi­ga on soo­vi­nud töölt lah­ku­da veel mi­tu se­nist noor­soo­töö­ta­jat, neist üks on se­da ka tei­nud. Kes on asen­da­ja ku­ni noor­te­kes­ku­se­le uue ju­hi leid­mi­se­ni, otsustab vallavalitsus käesoleva nädala lõpuks.