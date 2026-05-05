Anija vallavalitsus on kuulutanud välja konkursi asutuse Anija Valla Noortekeskus juhataja leidmiseks. Abivallavanem Tiina Silem ütles, et noortekeskuse senine juhataja Kristiina Püi on esitanud lahkumisavalduse ja lahkub poolte kokkuleppel. Tiina Silemi sõnul eelnes sellele mitu kokkusaamist, kus kõneldi valla noorsootöö tulevikust. Kristiina Püi viimane tööpäev noortekeskuses on 8. mail. Koos juhiga on soovinud töölt lahkuda veel mitu senist noorsootöötajat, neist üks on seda ka teinud. Kes on asendaja kuni noortekeskusele uue juhi leidmiseni, otsustab vallavalitsus käesoleva nädala lõpuks.