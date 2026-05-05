Alates esmaspäevast, 4. maist töötab Kuusalu valla raamatupidajana Kairit Korolkova. Samal ametikohal töötas kuni aprilli lõpuni Külli Schmidt, kes otsustas jääda pensionile. Vallavalitsus korraldas uue raamatupidaja leidmiseks konkursi, kuhu esitati 23 avaldust. Kairit Korolkova valiti konkursi võitjaks vestlusele kutsutud 5 kandidaadi seast. Kairit Korolkova on Kuusalu keskkooli vilistlane ning lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli Mõdriku teenusmajanduse instituudi majandusarvestuse eriala. Seni on ta töötanud raamatupidajana Tallinna erafirmades ja ütleb, et Kuusalu valla raamatupidajaks kandideeris soovist töötada kodule lähemal. Kuusalu valla staažikas raamatupidaja, kokku 28 aastat selles ametis töötanud Külli Schmidt oli esmalt Loksa valla raamatupidaja ja jätkas samas ametis, kui Loksa vald ja Kuusalu vald liideti.