Ala­tes es­mas­päe­vast, 4. maist töö­tab Kuu­sa­lu val­la raa­ma­tu­pi­da­ja­na Kai­rit Ko­rol­ko­va. Sa­mal ame­ti­ko­hal töö­tas ku­ni ap­ril­li lõ­pu­ni Kül­li Sch­midt, kes ot­sus­tas jää­da pen­sio­ni­le. Val­la­va­lit­sus kor­ral­das uue raa­ma­tu­pi­da­ja leid­mi­seks kon­kur­si, ku­hu esi­ta­ti 23 aval­dust. Kai­rit Ko­rol­ko­va va­li­ti kon­kur­si võit­jaks vest­lu­se­le kut­su­tud 5 kan­di­daa­di seast. Kai­rit Ko­rol­ko­va on Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne ning lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­li Mõd­ri­ku tee­nus­ma­jan­du­se ins­ti­tuu­di ma­jan­du­sar­ves­tu­se eria­la. Se­ni on ta töö­ta­nud raa­ma­tu­pi­da­ja­na Tal­lin­na era­fir­ma­des ja üt­leb, et Kuu­sa­lu val­la raa­ma­tu­pi­da­jaks kan­di­dee­ris soo­vist töö­ta­da ko­du­le lä­he­mal. Kuu­sa­lu val­la staa­ži­kas raa­ma­tu­pi­da­ja, kok­ku 28 aas­tat sel­les ame­tis töö­ta­nud Kül­li Sch­midt oli es­malt Lok­sa val­la raa­ma­tu­pi­da­ja ja jät­kas sa­mas ame­tis, kui Lok­sa vald ja Kuu­sa­lu vald lii­de­ti.