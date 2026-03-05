„Et olla kriisiolukorraks valmis, peaks igaüks mõtlema, kuidas saab olla naabrile kasulik ja naaber kasulik talle,“ rõhutab Kuusalu vallavalitsuse liige, sageli Ukrainas töötav koolitaja MART REIMANN.
Täiemahulise sõja algusest kokku üle 450 päeva Ukrainas olnud Mart Reimann kuulub Kuusalu valla kriisikomisjoni ja tegeleb vallavalitsuses ka kriisivaldkonna teemadega.
Ta on Tallinna Ülikooli rekreatsiooni eriala õppejõud. Ukrainas õpetab ukrainlastele, kuidas saada eurooplaseks.
„See on minu põhimissioon. Koolitan seal rindeäärseid kogukondi ja ettevõtjaid, olen teinud palju ka linnade puhkealade planeerimise koolitusi linnakogukondadele ja -ametnikele. Viimase 4 aasta jooksul olen loenguid pidanud Ukraina 35 ülikoolis. Ka olen teinud ettevõtluse, linnade kriisikindluse ja migratsioonialaseid uuringuid,“ ütleb ta.
Kõige rohkem aitas tema sõnul Ukrainas kriisivõimekuse osas Covid, kui seda poleks olnud, oleks massipealetungi alguses olnud keerulisem hakkama saada. Seoses Covidiga otsiti üles maal elavad sugulased ja küladesse hakati ostma kinnisvara, et minna linnadest ära.
Enne peeti maapiirkondi koledateks kohtadeks, kus oli sõnnikuhais ja elasid harimatud inimesed, linnarahvas seal ei käinud. Ukraina linnaelanikud sõitsid siis puhkama oma maa kuurortitesse Musta mere äärde või Türki.
„Olen käinud külades, kus viimane pood oli suletud 25 aastat tagasi, aga nüüd on avatud 4 aasta jooksul juba kolm kauplust. Maal oli ja on tänini autosid vähe, palju sõidetakse marsrutkade ehk marsruuttaksodega, kuid infrastruktuur on paranenud, rindelähedastes piirkondades on teed paremad,“ räägib Mart Reimann.
„Ukrainlaste kogemus on, et kriisikindluse tagamiseks on vaja võimalikult suurt autonoomsust. Kõige olulisem on kohalik kogukond. Neis kohtades, kus on tugev kogukond, elatakse paremini kui enne sõda. Massilise pealetungi järel on edukalt hakkama saanud need kogukonnad, kes ei lootnud riigile, vaid asusid ise kriisiolukorras konstruktiivselt tegutsema.
Mulle on öeldud, et oleks siis jäänud riigile lootma, oleks elukorraldus kokku kukkunud – mida vähem riigile loodad ja teed enda kriisiplaani, seda kriisikindlam oled.“
Ta toonitab, et ka Eestis peab ärgitama kogukondi mõtlema, kuidas tagada kriisivõimekus: „Igaühel tuleb mõelda, kuidas tema saab naabrile kasulik olla, ja kuidas naaber talle. Samas pole midagi imestada, et me inimesed ei ole seni mõelnud kriisikindlusele, eriti kortermajades. Isegi Ukrainas, kus sõda on ju tegelikult kestnud alates 2014. aastast, et uskunud paljud näiteks veel 2021. aasta jõulude ajal, et tuleb massipealetung.“
Praeguseks ollakse Ukrainas rinde lähedal Donetski all, kus täiemahulise sõjaga on rinne nihkunud võrreldes 2014. aastaga 10 kilomeetrit, elektrikatkestustega harjunud. Talv on karm, ent seal on kogukondadel omad energiasalvestid, akupangad, ka kortermajades generaatorid ning vaadatakse televiisorit isegi siis, kui elektri jaotuspunktid on lõhutud. Elektrit pole, aga korterites on soe. Olemas on toidu- ja kütusevarud.
Ta rõhutab, kriisivõimekus tähendab, et elujärg ei muutu olulisel määral siis, kui kaob elekter või ei pääse kodust välja: „Teen Ukrainas koolitusi alates 2013. aastast. Kui massipealetung algas, siis oli rindeäärsete oblastite korterites kõige külmem, käesoleval talvel on rinde ääres sooja ja elektrit rohkem. Kõige külmem ja kütusevaesem oli Ukrainas 2022/2023 talvel, kui vaenlane asus pommitama energiataristut, nüüd on seal kütuseprobleeme vähem, sest ukrainlastel oli ülivõimas kohanemisvõime ning palju tööd on energiaautonoomia osas ära tehtud. Palju kehvem on olukord Kiievis, eelmistel aastatel oli seal talviseid rünnakuid märksa vähem. Rindeäärsete kogukondade elanikud ütlesid, et lõpuks tunneb Kiiev, mida me neli talve tundnud oleme. Ukraina tugevus on ka see, et paljud inimesed oskavad tööriistu käes hoida, ise remontida või ehitada, kortermajade elanikel on aiamaad ja aianduskooperatiivid.“
Järgmisel nädalal toimuvad Kuusalu vallavalitsuse ja päästeameti koostöös kriisikoolitused. Mart Reimann kutsub üles nii kortermajade kui ka külade elanikke neist kindlasti osa võtma. Kortermajade kriisivalmidusest räägitakse esmaspäeval Kuusalu rahvamajas, külade inimesed on oodatud kolmapäeval Kolgaküla rahvamajja.
Loe pikemalt 4. märtsi Sõnumitoojast.