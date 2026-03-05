„Et ol­la krii­sio­lu­kor­raks val­mis, peaks igaüks mõt­le­ma, kui­das saab ol­la naab­ri­le ka­su­lik ja naa­ber ka­su­lik tal­le,“ rõ­hu­tab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se lii­ge, sa­ge­li Uk­rai­nas töö­tav koo­li­ta­ja MART REI­MANN.

Täie­ma­hu­li­se sõ­ja al­gu­sest kok­ku üle 450 päe­va Uk­rai­nas ol­nud Mart Rei­mann kuu­lub Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jo­ni ja te­ge­leb val­la­va­lit­su­ses ka krii­si­vald­kon­na tee­ma­de­ga.

Ta on Tal­lin­na Üli­koo­li rek­reat­sioo­ni eria­la õp­pe­jõud. Uk­rai­nas õpe­tab uk­rain­las­te­le, kui­das saa­da eu­roop­la­seks.

„See on mi­nu põ­hi­mis­sioon. Koo­li­tan seal rin­deäär­seid ko­gu­kon­di ja et­te­võt­jaid, olen tei­nud pal­ju ka lin­na­de puh­kea­la­de pla­nee­ri­mi­se koo­li­tu­si lin­na­ko­gu­kon­da­de­le ja -amet­ni­ke­le. Vii­ma­se 4 aas­ta jook­sul olen loen­guid pi­da­nud Uk­rai­na 35 üli­koo­lis. Ka olen tei­nud et­te­võt­lu­se, lin­na­de krii­si­kind­lu­se ja mig­rat­sioo­nia­la­seid uu­rin­guid,“ üt­leb ta.

Kõi­ge roh­kem ai­tas te­ma sõ­nul Uk­rai­nas krii­si­või­me­ku­se osas Co­vid, kui se­da po­leks ol­nud, oleks mas­si­pea­le­tun­gi al­gu­ses ol­nud kee­ru­li­sem hak­ka­ma saa­da. Seo­ses Co­vi­di­ga ot­si­ti üles maal ela­vad su­gu­la­sed ja kü­la­des­se ha­ka­ti ost­ma kin­nis­va­ra, et min­na lin­na­dest ära.

En­ne pee­ti maa­piir­kon­di ko­le­da­teks koh­ta­deks, kus oli sõn­ni­ku­hais ja ela­sid ha­ri­ma­tud ini­me­sed, lin­na­rah­vas seal ei käi­nud. Uk­rai­na lin­nae­la­ni­kud sõit­sid siis puh­ka­ma oma maa kuu­ror­ti­tes­se Mus­ta me­re äär­de või Tür­ki.

„Olen käi­nud kü­la­des, kus vii­ma­ne pood oli su­le­tud 25 aas­tat ta­ga­si, aga nüüd on ava­tud 4 aas­ta jook­sul ju­ba kolm kaup­lust. Maal oli ja on tä­ni­ni au­to­sid vä­he, pal­ju sõi­de­tak­se mars­rut­ka­de ehk mars­ruut­tak­so­de­ga, kuid inf­rast­ruk­tuur on pa­ra­ne­nud, rin­de­lä­he­das­tes piir­kon­da­des on teed pa­re­mad,“ rää­gib Mart Rei­mann.

„Uk­rain­las­te ko­ge­mus on, et krii­si­kind­lu­se ta­ga­mi­seks on va­ja või­ma­li­kult suurt au­to­noom­sust. Kõi­ge olu­li­sem on ko­ha­lik ko­gu­kond. Neis koh­ta­des, kus on tu­gev ko­gu­kond, ela­tak­se pa­re­mi­ni kui en­ne sõ­da. Mas­si­li­se pea­le­tun­gi jä­rel on edu­kalt hak­ka­ma saanud need ko­gu­kon­nad, kes ei loot­nud rii­gi­le, vaid asu­sid ise krii­sio­lu­kor­ras konst­ruk­tiiv­selt te­gut­se­ma.

Mul­le on öel­dud, et oleks siis jää­nud rii­gi­le loot­ma, oleks elu­kor­ral­dus kok­ku kuk­ku­nud – mi­da vä­hem rii­gi­le loo­dad ja teed en­da krii­sip­laa­ni, se­da krii­si­kind­lam oled.“

Ta too­ni­tab, et ka Ees­tis peab är­gi­ta­ma ko­gu­kon­di mõt­le­ma, kui­das ta­ga­da krii­si­või­me­kus: „Igaü­hel tu­leb mõel­da, kui­das te­ma saab naab­ri­le ka­su­lik ol­la, ja kui­das naa­ber tal­le. Sa­mas po­le mi­da­gi imes­ta­da, et me ini­me­sed ei ole se­ni mõel­nud krii­si­kind­lu­se­le, eri­ti kor­ter­ma­ja­des. Ise­gi Uk­rai­nas, kus sõ­da on ju te­ge­li­kult kest­nud ala­tes 2014. aas­tast, et us­ku­nud pal­jud näi­teks veel 2021. aas­ta jõu­lu­de ajal, et tu­leb mas­si­pea­le­tung.“

Prae­gu­seks ol­lak­se Uk­rai­nas rin­de lä­he­dal Do­nets­ki all, kus täie­ma­hu­li­se sõ­ja­ga on rin­ne nih­ku­nud võr­rel­des 2014. aas­ta­ga 10 ki­lo­meet­rit, elekt­ri­kat­kes­tus­te­ga har­ju­nud. Talv on karm, ent seal on ko­gu­kon­da­del omad ener­gia­sal­ves­tid, aku­pan­gad, ka kor­ter­ma­ja­des ge­ne­raa­to­rid ning vaa­da­tak­se te­le­vii­so­rit ise­gi siis, kui elekt­ri jao­tus­punk­tid on lõ­hu­tud. Elekt­rit po­le, aga kor­te­ri­tes on soe. Ole­mas on toi­du- ja kü­tu­se­va­rud.

Ta rõ­hu­tab, krii­si­või­me­kus tä­hen­dab, et elu­järg ei muu­tu olu­li­sel mää­ral siis, kui kaob elek­ter või ei pää­se ko­dust väl­ja: „Teen Uk­rai­nas koo­li­tu­si alates 2013. aas­tast. Kui mas­si­pea­le­tung al­gas, siis oli rin­deäär­se­te ob­las­ti­te kor­te­ri­tes kõi­ge kül­mem, käe­so­le­val tal­vel on rin­de ää­res soo­ja ja elekt­rit roh­kem. Kõi­ge kül­mem ja kü­tu­se­vae­sem oli Uk­rai­nas 2022/2023 tal­vel, kui vaen­la­ne asus pom­mi­ta­ma ener­gia­ta­ris­tut, nüüd on seal kü­tu­sep­rob­leeme vä­hem, sest uk­rain­las­tel oli üli­või­mas ko­ha­ne­mis­või­me ning pal­ju tööd on ener­giaau­to­noo­mia osas ära teh­tud. Pal­ju keh­vem on olu­kord Kiie­vis, eel­mis­tel aas­ta­tel oli seal tal­vi­seid rün­na­kuid märk­sa vä­hem. Rin­deäär­se­te ko­gu­kon­da­de ela­ni­kud üt­le­sid, et lõ­puks tun­neb Kiiev, mi­da me ne­li tal­ve tund­nud ole­me. Uk­rai­na tu­ge­vus on ka see, et pal­jud ini­me­sed os­ka­vad töö­riis­tu käes hoi­da, ise re­mon­ti­da või ehi­ta­da, kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kel on aia­maad ja aian­dus­koo­pe­ra­tii­vid.“

Järg­mi­sel nä­da­lal toi­mu­vad Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ja pääs­te­a­me­ti koos­töös krii­si­koo­li­tu­sed. Mart Rei­mann kut­sub üles nii kor­ter­ma­ja­de kui ka kü­la­de ela­nik­ke neist kind­las­ti osa võt­ma. Kor­ter­ma­ja­de krii­si­val­mi­du­sest rää­gi­tak­se es­mas­päe­val Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, kü­la­de ini­me­sed on oo­da­tud kol­ma­päe­val Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja.

