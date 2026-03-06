Re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­ter Hend­rik Jo­han­nes Ter­ras an­dis kol­ma­päe­val, 25. veeb­rua­ril Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud vas­tu­võ­tul mi­nis­tee­riu­mi tee­ne­te­mär­gid ini­mes­te­le, kes on oma töö­ga pa­nus­ta­nud toi­du­sek­to­ri ja re­gio­naal­vald­kon­na aren­gus­se. Kok­ku tun­nus­ta­ti 33 ini­mest, neist 5 kuld­se ja 28 hõ­be­da­se tee­ne­te­mär­gi­ga. Hõ­be­da­se tee­ne­te­mär­gi päl­vi­sid ka Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se ehk II­Li te­gev­di­rek­tor, Ani­ja val­la Voo­se kü­la­va­nem And­rus Ni­lisk ning ASi Ees­ti Lii­ni­ron­gid ehk El­ro­ni ju­ha­tu­se esi­mees Lau­ri Bet­lem, kes elab Raa­si­ku val­las Tõ­hel­gi kü­las.

II­Li ju­hi And­rus Ni­lis­ki koh­ta mär­gi­ti, et ta on and­nud suu­re pa­nu­se Põh­ja-Ees­ti ühist­rans­por­di aren­da­mis­se ning piir­kond­li­ku koos­töö tu­gev­da­mis­se – aren­da­nud ja juh­ti­nud tu­ge­vat ja toi­mi­vat or­ga­ni­sat­sioo­ni, nel­ja maa­kon­na ühist­rans­por­ti koor­di­nee­ri­vat kes­kust. Sa­mu­ti ni­me­ta­ti, et ta on ti­hen­da­nud kes­ku­se koos­tööd ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te­ga ja ku­jun­da­nud sel­ge st­ra­tee­gi­li­se vi­sioo­ni, mis toe­tab kva­li­teet­se, usal­dus­väär­se ja kaa­saeg­se ühist­rans­por­di aren­gut ko­gu piir­kon­nas. Te­ma eest­ve­da­mi­sel on loo­dud üht­ne pe­rioo­di­pi­let ja rei­sip­la­nee­ri­ja, mis ühen­dab El­ro­ni ron­gi­lii­nid, Lin­nat­rans­por­di lin­na­lii­nid ning maa­kond­li­kud bus­si­lii­nid, et tee­nu­seid oleks mu­ga­vam ka­su­ta­da. Veel on ta käi­vi­ta­nud bus­si­de reaa­la­jas jäl­gi­mi­se maa­kon­na­lii­ni­del ning suu­na­nud han­ge­tes tä­he­le­pa­nu sääst­li­ke­le sõi­du­ki­te­le.

And­rus Ni­lisk üt­les, et paar aas­tat ta­ga­si ka­su­tu­se­le võe­tud pe­rioo­di­pi­le­teid pea­gi vei­di mo­di­fit­see­ri­tak­se, fik­see­ri­tud pe­rioo­di­pi­le­ti ase­mel tu­le­vad ka­su­tus­se muu­tu­va pe­rioo­di­ga, 1-30 päe­va pi­le­tid, muu­da­tu­si pi­le­ti­süs­tee­mis on ka­vas veel.

„Mi­na ük­si ei tee mi­da­gi, see on mees­kon­na­töö. Ku­na IIL kor­ral­dab kok­ku roh­kem kui 11 mil­jo­ni­le rei­si­ja­le aas­tas ühis­trans­por­ti nel­jas maa­kon­nas, on et­te­võt­te Tal­lin­na kon­to­ris tööl 16 ini­mest. Har­ju­maa lii­ne pla­nee­rivad 3 töö­ta­jat, üks pla­nee­rib Rap­la- ja Lää­ne­maa, üks Lää­ne-Vi­ru­maa lii­ne,“ lau­sus ta.

Lau­ri Bet­le­ma ise­loo­mus­ta­ti kui kind­la­meel­set ja vas­tu­tus­tund­lik­ku juh­ti, kes on El­ro­ni ju­ha­tu­se esi­me­he­na ta­ga­nud tee­nu­se toi­mi­mi­se olu­kor­ras, kus ula­tus­li­kud raud­tee­tööd ja aju­ti­sed pii­ran­gud on esi­ta­nud iga­päe­va­se­le töö­le suu­ri väl­ja­kut­seid. Te­ma eest­ve­da­mi­sel on kor­ral­da­tud asen­du­sü­hen­du­si ja hoi­tud lii­ku­mis­või­ma­lu­si ka siis, kui ron­gi­liik­lus on ol­nud häi­ri­tud, esi­ko­ha­le on ala­ti sea­tud rei­si­ja­te va­ja­du­sed: „Vaa­ta­ma­ta rei­si­ja­te ar­vu ja tu­lu­baa­si kõi­ku­mi­se­le on ta hoid­nud foo­kust tee­nu­se kva­li­tee­dil ning pi­ka­a­ja­li­sel usal­du­sel ron­gi­liik­lu­se vas­tu. Te­ma ra­hu­lik, ava­tud, ta­sa­kaa­lu­kas ja fak­ti­põ­hi­ne juh­ti­miss­tiil on ai­da­nud or­ga­ni­sat­sioo­nil kee­ru­lis­test ae­ga­dest hoo­li­ma­ta pü­si­da tu­ge­va ja tu­le­vik­ku vaa­ta­va­na.“

Lau­ri Bet­lem ise mi­nist­ri vas­tu­võ­tul osa­le­da ei saa­nud, sest oli sel ajal Ees­tist ära. Ta tõ­des, et vii­ma­sed kaks aas­tat on El­ro­ni­le ol­nud tões­ti kee­ru­li­sed, sest raud­teel on kor­ra­ga pal­ju ehi­tu­si: „Vä­ga ras­ke on osu­ta­da head tee­nust, kui röö­paid maas ei ole. Tee­me en­dast ole­ne­va, et an­da neis olu­des pa­rim. Mul on hea meel, et se­da on tä­he­le pan­dud, aga see ei ole kind­las­ti ai­nult mi­nu töö, El­ro­nis on üle 400 ini­me­se, kes näe­vad iga päev vae­va, et osu­ta­da rei­si­ja­te­le või­ma­li­kult head tee­nust.“