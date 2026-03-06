Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras andis kolmapäeval, 25. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtul ministeeriumi teenetemärgid inimestele, kes on oma tööga panustanud toidusektori ja regionaalvaldkonna arengusse. Kokku tunnustati 33 inimest, neist 5 kuldse ja 28 hõbedase teenetemärgiga. Hõbedase teenetemärgi pälvisid ka Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse ehk IILi tegevdirektor, Anija valla Voose külavanem Andrus Nilisk ning ASi Eesti Liinirongid ehk Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem, kes elab Raasiku vallas Tõhelgi külas.
IILi juhi Andrus Niliski kohta märgiti, et ta on andnud suure panuse Põhja-Eesti ühistranspordi arendamisse ning piirkondliku koostöö tugevdamisse – arendanud ja juhtinud tugevat ja toimivat organisatsiooni, nelja maakonna ühistransporti koordineerivat keskust. Samuti nimetati, et ta on tihendanud keskuse koostööd kohalike omavalitsustega ja kujundanud selge strateegilise visiooni, mis toetab kvaliteetse, usaldusväärse ja kaasaegse ühistranspordi arengut kogu piirkonnas. Tema eestvedamisel on loodud ühtne perioodipilet ja reisiplaneerija, mis ühendab Elroni rongiliinid, Linnatranspordi linnaliinid ning maakondlikud bussiliinid, et teenuseid oleks mugavam kasutada. Veel on ta käivitanud busside reaalajas jälgimise maakonnaliinidel ning suunanud hangetes tähelepanu säästlikele sõidukitele.
Andrus Nilisk ütles, et paar aastat tagasi kasutusele võetud perioodipileteid peagi veidi modifitseeritakse, fikseeritud perioodipileti asemel tulevad kasutusse muutuva perioodiga, 1-30 päeva piletid, muudatusi piletisüsteemis on kavas veel.
„Mina üksi ei tee midagi, see on meeskonnatöö. Kuna IIL korraldab kokku rohkem kui 11 miljonile reisijale aastas ühistransporti neljas maakonnas, on ettevõtte Tallinna kontoris tööl 16 inimest. Harjumaa liine planeerivad 3 töötajat, üks planeerib Rapla- ja Läänemaa, üks Lääne-Virumaa liine,“ lausus ta.
Lauri Betlema iseloomustati kui kindlameelset ja vastutustundlikku juhti, kes on Elroni juhatuse esimehena taganud teenuse toimimise olukorras, kus ulatuslikud raudteetööd ja ajutised piirangud on esitanud igapäevasele tööle suuri väljakutseid. Tema eestvedamisel on korraldatud asendusühendusi ja hoitud liikumisvõimalusi ka siis, kui rongiliiklus on olnud häiritud, esikohale on alati seatud reisijate vajadused: „Vaatamata reisijate arvu ja tulubaasi kõikumisele on ta hoidnud fookust teenuse kvaliteedil ning pikaajalisel usaldusel rongiliikluse vastu. Tema rahulik, avatud, tasakaalukas ja faktipõhine juhtimisstiil on aidanud organisatsioonil keerulistest aegadest hoolimata püsida tugeva ja tulevikku vaatavana.“
Lauri Betlem ise ministri vastuvõtul osaleda ei saanud, sest oli sel ajal Eestist ära. Ta tõdes, et viimased kaks aastat on Elronile olnud tõesti keerulised, sest raudteel on korraga palju ehitusi: „Väga raske on osutada head teenust, kui rööpaid maas ei ole. Teeme endast oleneva, et anda neis oludes parim. Mul on hea meel, et seda on tähele pandud, aga see ei ole kindlasti ainult minu töö, Elronis on üle 400 inimese, kes näevad iga päev vaeva, et osutada reisijatele võimalikult head teenust.“