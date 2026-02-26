Friday, 27.02.2026
Sõnumitoojas 26. veebruaril

  • Aruküla kool tähistas EV aasta päeva balli, Kehra kool matkaga;
  • ÜKS KÜSIMUS – Korraldate Raasiku valla kaasavasse eelarvesse ettepanekute tegemiseks ideelaborid. Miks ja keda sinna ootate?;
  • Kuusalu vallavalitsus jagas EV aastapäeva aktusel tänukirju;
  • Kriisikoolitused Kuusalus kortermajade elanikele ja Kolgakülas külakogukondadele;
  • Maaomanike kolm liitu tegid looduskaitseseaduse muutmise kohta ühispöördumise;
  • Kuusalu kiriku käärkambri ja kooriruumi katuse remont;
  • KIKilt Kiiu jäätmejaama ehituseks üle 713 000 euro;
  • Kiiu mõisa uus maasoojuspump ligi 40 000 euro eest;
  • Naiskodukaitse Kuusalu jaoskonna uued juhid;
  • Jõelähtme-Kuusalu laulu- ja tantsupäev;
  • EV aastapäeva tähistamisel Kehras õnnitleti Anija valla uut aukodanikku;
  • Eesti Vabariigi 108. sünnipäeva eelõhtul kuulutati Kehras välja Anija valla aasta tegijad 2025;
  • Kehra koolimajas on valla harrastuskunstnike maalinäitus;
  • Kehra eakate teenusmaja sai nurgakivi;
  • Loksal on praktikal perearst-resident;
  • Muutuvad ühistranspordi piletihinnad;
  • Pidulikud üritused 24. veebruaril.

