Sõnumitoojas 26. veebruaril

- Aruküla kool tähistas EV aasta päeva balli, Kehra kool matkaga;
- ÜKS KÜSIMUS – Korraldate Raasiku valla kaasavasse eelarvesse ettepanekute tegemiseks ideelaborid. Miks ja keda sinna ootate?;
- Kuusalu vallavalitsus jagas EV aastapäeva aktusel tänukirju;
- Kriisikoolitused Kuusalus kortermajade elanikele ja Kolgakülas külakogukondadele;
- Maaomanike kolm liitu tegid looduskaitseseaduse muutmise kohta ühispöördumise;
- Kuusalu kiriku käärkambri ja kooriruumi katuse remont;
- KIKilt Kiiu jäätmejaama ehituseks üle 713 000 euro;
- Kiiu mõisa uus maasoojuspump ligi 40 000 euro eest;
- Naiskodukaitse Kuusalu jaoskonna uued juhid;
- Jõelähtme-Kuusalu laulu- ja tantsupäev;
- EV aastapäeva tähistamisel Kehras õnnitleti Anija valla uut aukodanikku;
- Eesti Vabariigi 108. sünnipäeva eelõhtul kuulutati Kehras välja Anija valla aasta tegijad 2025;
- Kehra koolimajas on valla harrastuskunstnike maalinäitus;
- Kehra eakate teenusmaja sai nurgakivi;
- Loksal on praktikal perearst-resident;
- Muutuvad ühistranspordi piletihinnad;
- Pidulikud üritused 24. veebruaril.
