MAARJA SIKUT: „Teeme vallajuhtimise läbipaistvamaks.“

Vallavolikogu uus esimees MAARJA SIKUT, Teie poolt hääletasid 9 volikoguliiget, kas see tähendab, et on sündinud Kodukoha Valimisliidu ja EKRE koalitsioon?

„Jah. Meie valimisliit sai volikogus 7 kohta. Kui oleksime saanud 9 kohta, oleks meil olnud ainuvõim ja siis oleksid võimalikud ka teised variandid, kuid praegu tuli teha koalitsioon.“

Koalitsioonil on üsna õrn, vaid ühehääleline enamus, kas kaalusite ka üksikkandidaadi kaasamist?

„Ta on öelnud, et tahab olla oma otsustes vaba. Ka kogu eelmise valimisperioodi oli meie vallas sama õrn koalitsioon.“

Teie valimisliit sai nii volikogu esimehe kui aseesimehe koha, kas see tähendab, et vallavanema koht läheb EKREle?

„Jah.“

Miks soovisite senise vallavanema väljavahetamist?

„Silma on jäänud vallavalitsuse suur personalivoolavus. Kui personal liiga tihti vahetub, ei ole meie teenus nii hea, kui võiks olla. Sellele juhtisime tähelepanu juba opositsioonis olles. Peaksime püüdma ametnikke hoida, et nad jaksaksid seda tööd teha. Loomulikult on erandeid, mõned inimesed võibolla ei sobi oma isiksuseomaduste tõttu sellele tööle, kuid 20 ametniku vahetumine nelja aasta jooksul on palju. Palk on jadas, mis motiveerib inimest tööd tegema, alles neljandal kohal, kuigi pole kindlasti väheoluline. Kuid ettepanekud palgatõusuks peaksid tulema vallavalitsuselt, meie vallavalitsuselt ei tulnud.“

Selleks ajaks, kui Sõnumitooja lugejani jõuab, on juba möödas 23. novembri istung, mille päevakorras on vallavanema valimine. Kas see tähendab, et vallavanema konkurssi, mida Kodukoha Valimisliit lubas, ei tule? Kes on Raasiku järgmine vallavanem?

„Kuna me ei saanud volikogus ainuvõimu, ei saa me täita lubadust valida vallavanem konkursiga. Leidsime, et meil on volikogu kaudu rohkem võimalust valla juhtimises osaleda ja hoida silm peal vallavalitsuse tööl.

Kes saab uueks vallavanemaks, selgub istungil, oleme kokku leppinud, et enne tema nime ei avalikusta.“

Ütlesite istungil, kui saate volikogu esimeheks, hakatakse istungeid internetis üle kandma.

„Meie liidu valimislubadus oli teha valla juhtimine läbipaistvamaks. Pidasimegi silmas seda, et inimestel peab olema võimaluse soovi korral jälgida volikogu istungite ülekandeid. Valimisdebattidest olid ülekanded ja jäi mulje, et need olid üsna populaarsed. Ülekanded annavad vallakodanikele võimaluse olla kursis sellega, mida volikogus tehakse. Võetakse vastu üsna olulisi otsuseid, mis võivad puudutada väga paljusid elanikke.“

Mida veel tahate volikogu juhtimises muuta?

„See, kuidas volikogu istungit läbi viia, on küllalt reglementeeritud, aga soovime teha juurde ühe komisjoni. Seni oli volikogul kolm komisjoni. Nüüd jagame eelarve, keskkonna ja planeerimise komisjoni kaheks: eelarve, keskkonna ja majanduskomisjoniks ning eraldi planeeringute komisjoniks. Eelmises koosseisus olin eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimees, koosolekud venisid väga pikaks, sest päevakorras oli 10-12 punkti.

Rohkem komisjone juurde ei tule, tagasiside oli, et komisjonid toimisid hästi. Minu hinnangul sellepärast, et neis oli piisavalt liikmeid, kes käisid kohal ja töötasid kaasa. Väikesel vallal ei ole viie komisjoni jaoks liikmeid võtta.

Volikogu esimeeste kohti jagame ka opositsiooniga, lisaks revisjonikomisjonile pakume opositsioonile veel ühe komisjoni juhtimist.“

Kas ja millal sõlmite ning avalikustate koalitsioonileppe?

„See tuleb lähinädalatel ning on meiepoolne tööplaan vallavanemale. Palju on koalitsioonilepingu kohta küsinud senise vallavanema valimisliidus kandideerinud, aga koalitsioonilepingut ei olnud vallas ka eelmisel valitsemisperioodil.“

Kas on midagi, millest Kodukoha Valimisliit kindlasti ei tagane ja peab saama järgneva 4 aasta jooksul kindlasti tehtud?

„Eelläbirääkimiste põhjal on tunnetus, et oleme koalitsioonipartneriga ühel lainel. Kindlasti tuleb Raasikul ehitada lõpuni ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Pole kindel, kas selle nelja aasta jooksul saab tehtud, kuid sellega tuleb hakata edasi liikuma. Kui ei ole võimalik enam toetust saada, tuleb leida muud võimalused. See on ülioluline, sest alevikus haiseb, reovesi on kraavides.

Mina soovin ja seda küsisid valimiseelsel ajal ka väga paljud inimesed, et Raasikule saaks terviserada nagu on Aruküla männikus. Püüame seda koos valla ja kogukonnaga teha.“

Kas Postitõlla arendus jääb seniks seisma, kui ÜVK valmis?

„Peame lähtuma seadustest. Planeeringutele, mis on juba kehtestatud, arendus tuleb. Iseasi on mahtudega, ma ei tea, kas neid on võimalik muuta. Mina isiklikult ei näe probleemi, kui ehitatakse täis Raasiku keskalevik, mis on tiheasustusala. Peame mõtlema ka valla arengule, kõik uued inimesed on siia oodatud.“

Rääkige veidi endast. Teil on ka omavalitsustöö kogemus, olete varem töötanud Anija vallavalitsuses finantsjuhina, olite seal ka vallavalitsuse liige. Millega praegu tegelete?

„Olen sündinud Raasikul, vahepeal elasin mujal, oma perega kolisime Raasikule 15 aastat tagasi, kui vanem poeg läks esimesse klassi. Ehitasime siia maja. Anija vallavalitsuses töötasin kümmekond aastat, praegu olen HKScan Estonia pearaamatupidaja.“

Hiljaaegu kirjutasime, et olete Raasikule tegemas lastehoidu, kuidas sellega läheb?

„Avame 6. detsembril. Lapsi on järjekorras juba kahe rühma jagu. Esimesse rühma saame võtta 12 last. Töötajad on olemas, kõik sujub.

Selle kõrval paneb mu silma särama jalgpall. Kui kaksikud pojad olid väikesed, ei olnud Raasikul kohta, kuhu minna nendega mängima. Pöördusin Ants Kivimäe poole, kes oli jalgpalliklubi Joker juhatuses. Rääkisime, mida oleks siia vaja. Raasiku Kodukandi Seltsi kaudu taotlesime raha mänguväljaku jaoks ja hakkasin kirjutama rahataotlusprojekte ka Jokerile valgustuse, jalgpalliväravate ja muu vajaliku saamiseks. Kui Ants tahtis Jokeri juhatusest ära minna, soovitas enda asemele mind. Sellest peale, kui oma pojad hakkasid jalgpalli mängima, on mul olnud au olla jalgpallipoiste kasvamise juures. See aeg, mis olen nende lastega veetnud neid võistlustele ja laagritesse sõidutades, klubiga üritusi korraldades, on olnud väga äge.“