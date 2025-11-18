Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke rüh­maõ­pe­ta­ja KAI­RE AL­TO­SAAR esit­les Kuu­sa­lu pas­to­raa­dis oma luu­le­tus­te ja mõ­tisk­lus­te­ga raa­ma­tut „Va­ra­ne är­ka­ja“.

„See raa­mat on eel­kõi­ge suur kin­gi­tus mul­le en­da­le. Luu­le­tu­si olen kir­ju­ta­nud pal­ju, vaid osad neist said raa­ma­tus­se. Kõik mu luu­le­tu­sed sün­ni­vad isik­li­kust maail­ma­tun­ne­tu­sest ja suu­res plaa­nis rää­gi­vad­ki ini­me­sest kui loo­jast,“ üt­les Kai­re Al­to­saar.

Se­ni on ta aval­da­nud loo­min­gut luu­le­teks­ti­de­na ja vi­deos­se loe­tu­na en­da Fa­ce­boo­ki-le­hel Kü­la­lis­te­tu­ba ja pos­ti­ta­nud ka Ees­ti luu­le­tus­te vee­bi­le­he­le Luu­le­tus.ee.

Äs­ja trü­kist tul­nud luu­le­raa­ma­tu esit­lu­se­le pü­ha­päe­val, 16. no­vemb­ril Kuu­sa­lu pas­to­raa­ti kut­sus Kai­re Al­to­saar sa­mu­ti Fa­ce­boo­ki kau­du. Ko­hal oli li­gi­kau­du 40 hu­vi­list – nen­de seas nii pe­re­liik­meid kui häid tut­ta­vad, aga ka ko­ha­lik­ke, kel­le­ga po­le lä­he­malt tut­tav.

„Olen üliõn­ne­lik, sest sel­li­seid päe­vi po­le elus pal­ju – kuul­da kor­ra­ga nii pal­ju toe­ta­vaid ja tun­nus­ta­vaid sõ­nu. Olen tä­nu­lik kõi­gi­le, kes said ja taht­sid tul­la,“ rää­kis ta pü­ha­päe­va õh­tul.

Kir­ju­ta­ma hak­kas Kai­re Al­to­saar õr­nas teis­me­li­se eas. Eri elu­pe­rioo­di­del kir­ju­tas vä­hem või roh­kem, uue suu­re tõu­ke an­dis ko­roo­naaeg. Raa­ma­tu sis­se­ju­ha­tu­ses kir­ju­tab au­tor sel­le pe­rioo­di koh­ta: „Kõik seis­kus ja sai­me oma ora­va­ra­tas­test väl­ja, mõt­ted suun­du­sid teis­te­le ra­da­de­le. Mi­nu­le sai see ajaks, kui asu­sin oma luu­le­tus­tes min­gi­su­gust­ki kor­da loo­ma ja neid just­kui uues­ti avas­ta­ma. Tek­kis tun­ne, et võik­sin neid ja­ga­da.“

Luu­le­raa­ma­tu „Va­ra­ne är­ka­ja“ on au­tor jao­ta­nud 7 osaks: „Ing­lid tant­si­vad päi­ke­se­tõu­sus“, „Iga­vi­ku lap­sed“, „Udu­ses ul­mas“, „Val­ge­te väl­ja­de he­le­dus“, „On ur­ba­de aeg, külm-kar­ge, ent he­le“, „Su­ve­päe­va sü­da tuk­sub õr­nust“ ja „Sü­gis­vär­vi­de ilus, sü­gis­päe­va­de vi­lus“.

Ta rää­kis, et hom­mi­kud on te­ma jaoks eri­li­ne aeg, va­ras­tel hom­mi­ku­tun­di­del, vai­ku­ses ja ra­hus sün­nib ena­mik luu­le­tus­test ning se­da just vii­ma­sel ajal.

Luu­le­ko­gu kol­man­da osa ni­mi­luu­le­tu­ses tõ­deb luu­le­ta­ja: „Ole­me iga­vi­ku lap­sed/rän­na­kul pi­me­du­sest val­gu­ses­se/muu­ki­mas sa­la­koo­de/ot­si­mas enes­te pei­de­tud võt­meid/ole­me iga­vi­ku lap­sed/rän­da­jad ae­ga­des/ot­si­des enes­te jäl­gi.“

Kai­re Al­to­saar: „Olen kii­re kir­ju­ta­ja, ei se­pit­se, luu­le­tu­sed just­kui tu­le­vad mi­nu­ni ja mi­nu asi on nad vas­tu võt­ta. Kir­ju­ta­mi­ne on mu sü­da­me­rõõm ning loo­dan ja olen õn­ne­lik, kui mu loo­ming kõ­ne­tab ka tei­si. Elu tu­leb ela­da iseen­da sü­da­me jär­gi, sest sü­da teab tõ­de. Kõik mis sün­nib sü­da­mest ja on tõ­de, lä­heb ka teis­te­le kor­da. Ka pa­re­maks saa­me muu­ta ai­nult en­nast ja kõik maail­ma­pa­ran­da­jad võik­sid alus­ta­da en­dast.“

Te­ma luu­le­raa­mat on müü­gil Apol­lo ja Rah­va Raa­ma­tu kaup­lus­tes ning neid on või­ma­lik os­ta ka au­to­rilt en­dalt.

Esit­lu­sel kõ­ne­les ta oma kir­ju­ta­mis­hu­vist ja lu­ges luu­le­tu­si. Kuu­la­ta sai te­ma luu­le­teks­ti­de­le loo­dud lau­le, mil­le on vii­sis­ta­nud Tõ­nu Meld­re.

Kai­re Al­to­saar on pä­rit Leht­se lä­he­dalt, esi­me­sed eluaas­tad möö­du­sid Ra­ba­saa­rel.

„Sün­di­sin tõe­li­sel ra­ba saa­rel ning või­ma­lik, et just see­tõt­tu olen lum­ma­tud soo­kai­lu lõh­nast ja su­ve lõ­pu õh­tus­test udu­dest,“ märkis luuletaja.

Kesk­koo­lis õp­pis ta Amb­las ja las­teaed­ni­ku ha­ri­du­se sai omaaeg­ses Pi­si­pe­das ehk Tal­lin­na Üli­koo­li Pe­da­goo­gi­ka Se­mi­na­ris. Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke on ta töö­ta­nud ala­tes 1987. aas­tast. Kuu­sal­lu ko­lis 1985. aas­tal seo­ses abiel­lu­mi­se­ga – tu­li abi­kaa­sa Alar Al­to­saa­re ko­du­koh­ta. 2016. aas­tal päl­vis Kai­re Al­to­saar Kuu­sa­lu valla aas­ta õpe­ta­ja tiit­li ja ha­ri­dus­pree­mia. Las­te­ga te­ge­le­mist ja las­teaia­töö­ga seo­tud mõt­teid ka­jas­tab ta oma Fa­ce­boo­ki-le­hel Pil­ve­pa­di Loo­vus­tu­ba.