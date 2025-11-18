Kuusalu lasteaia Jussike rühmaõpetaja KAIRE ALTOSAAR esitles Kuusalu pastoraadis oma luuletuste ja mõtisklustega raamatut „Varane ärkaja“.
„See raamat on eelkõige suur kingitus mulle endale. Luuletusi olen kirjutanud palju, vaid osad neist said raamatusse. Kõik mu luuletused sünnivad isiklikust maailmatunnetusest ja suures plaanis räägivadki inimesest kui loojast,“ ütles Kaire Altosaar.
Seni on ta avaldanud loomingut luuletekstidena ja videosse loetuna enda Facebooki-lehel Külalistetuba ja postitanud ka Eesti luuletuste veebilehele Luuletus.ee.
Äsja trükist tulnud luuleraamatu esitlusele pühapäeval, 16. novembril Kuusalu pastoraati kutsus Kaire Altosaar samuti Facebooki kaudu. Kohal oli ligikaudu 40 huvilist – nende seas nii pereliikmeid kui häid tuttavad, aga ka kohalikke, kellega pole lähemalt tuttav.
„Olen üliõnnelik, sest selliseid päevi pole elus palju – kuulda korraga nii palju toetavaid ja tunnustavaid sõnu. Olen tänulik kõigile, kes said ja tahtsid tulla,“ rääkis ta pühapäeva õhtul.
Kirjutama hakkas Kaire Altosaar õrnas teismelise eas. Eri eluperioodidel kirjutas vähem või rohkem, uue suure tõuke andis koroonaaeg. Raamatu sissejuhatuses kirjutab autor selle perioodi kohta: „Kõik seiskus ja saime oma oravaratastest välja, mõtted suundusid teistele radadele. Minule sai see ajaks, kui asusin oma luuletustes mingisugustki korda looma ja neid justkui uuesti avastama. Tekkis tunne, et võiksin neid jagada.“
Luuleraamatu „Varane ärkaja“ on autor jaotanud 7 osaks: „Inglid tantsivad päikesetõusus“, „Igaviku lapsed“, „Uduses ulmas“, „Valgete väljade heledus“, „On urbade aeg, külm-karge, ent hele“, „Suvepäeva süda tuksub õrnust“ ja „Sügisvärvide ilus, sügispäevade vilus“.
Ta rääkis, et hommikud on tema jaoks eriline aeg, varastel hommikutundidel, vaikuses ja rahus sünnib enamik luuletustest ning seda just viimasel ajal.
Luulekogu kolmanda osa nimiluuletuses tõdeb luuletaja: „Oleme igaviku lapsed/rännakul pimedusest valgusesse/muukimas salakoode/otsimas eneste peidetud võtmeid/oleme igaviku lapsed/rändajad aegades/otsides eneste jälgi.“
Kaire Altosaar: „Olen kiire kirjutaja, ei sepitse, luuletused justkui tulevad minuni ja minu asi on nad vastu võtta. Kirjutamine on mu südamerõõm ning loodan ja olen õnnelik, kui mu looming kõnetab ka teisi. Elu tuleb elada iseenda südame järgi, sest süda teab tõde. Kõik mis sünnib südamest ja on tõde, läheb ka teistele korda. Ka paremaks saame muuta ainult ennast ja kõik maailmaparandajad võiksid alustada endast.“
Tema luuleraamat on müügil Apollo ja Rahva Raamatu kauplustes ning neid on võimalik osta ka autorilt endalt.
Esitlusel kõneles ta oma kirjutamishuvist ja luges luuletusi. Kuulata sai tema luuletekstidele loodud laule, mille on viisistanud Tõnu Meldre.
Kaire Altosaar on pärit Lehtse lähedalt, esimesed eluaastad möödusid Rabasaarel.
„Sündisin tõelisel raba saarel ning võimalik, et just seetõttu olen lummatud sookailu lõhnast ja suve lõpu õhtustest ududest,“ märkis luuletaja.
Keskkoolis õppis ta Amblas ja lasteaedniku hariduse sai omaaegses Pisipedas ehk Tallinna Ülikooli Pedagoogika Seminaris. Kuusalu lasteaias Jussike on ta töötanud alates 1987. aastast. Kuusallu kolis 1985. aastal seoses abiellumisega – tuli abikaasa Alar Altosaare kodukohta. 2016. aastal pälvis Kaire Altosaar Kuusalu valla aasta õpetaja tiitli ja hariduspreemia. Lastega tegelemist ja lasteaiatööga seotud mõtteid kajastab ta oma Facebooki-lehel Pilvepadi Loovustuba.