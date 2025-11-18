Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Muuk­si uueks kü­la­va­ne­maks Tõ­nu Mür­gi, kes va­li­ti sel­les­se ame­tis­se 25. ok­toob­ril toi­mu­nud kor­dus­koos­o­le­kul. Kuu­sa­lu val­la esin­da­ja­na osa­les val­la­va­lit­su­se lii­ge Mart Laan­pe­re. Koo­so­le­kut ju­ha­tas Muuk­si se­ni­ne kü­la­va­nem Mar­gus Põl­lu­vee, kes tea­tas, et as­tub ame­tist ta­ga­si. Koo­so­le­kul ko­hal ol­nud 19 hää­leõi­gus­li­kust kü­lae­la­ni­kust olid Tõ­nu Mür­gi kü­la­va­ne­maks va­li­mi­se poolt 18, üks oli era­poo­le­tu. Aru­ta­ti ka val­lalt an­ta­va kü­la­ra­ha ka­su­ta­mist ja le­pi­ti kok­ku, et ke­va­del kor­ral­da­tak­se uus kü­la­koos­­olek, kus ot­sus­ta­tak­se kü­la­ra­ha ka­su­ta­mi­ne. Uus kü­la­va­nem tõs­ta­tas muu­de tee­ma­de seas ka Muuk­sis asu­va soo­me­pois­te mä­les­tus­mär­gi juur­de pai­gal­da­ta­va­te pär­ga­de eest ta­su­mi­se tee­ma. Se­ni on maks­nud kol­me kü­la, Muuk­si, Tsit­re ja Pu­di­soo, pär­ga­de eest Tsit­re kü­la, edas­pi­di võiks ta­su­da Muuk­si kü­la­ra­hast.