Kuusalu vallavalitsus kinnitas Muuksi uueks külavanemaks Tõnu Mürgi, kes valiti sellesse ametisse 25. oktoobril toimunud korduskoosolekul. Kuusalu valla esindajana osales vallavalitsuse liige Mart Laanpere. Koosolekut juhatas Muuksi senine külavanem Margus Põlluvee, kes teatas, et astub ametist tagasi. Koosolekul kohal olnud 19 hääleõiguslikust külaelanikust olid Tõnu Mürgi külavanemaks valimise poolt 18, üks oli erapooletu. Arutati ka vallalt antava külaraha kasutamist ja lepiti kokku, et kevadel korraldatakse uus külakoosolek, kus otsustatakse külaraha kasutamine. Uus külavanem tõstatas muude teemade seas ka Muuksis asuva soomepoiste mälestusmärgi juurde paigaldatavate pärgade eest tasumise teema. Seni on maksnud kolme küla, Muuksi, Tsitre ja Pudisoo, pärgade eest Tsitre küla, edaspidi võiks tasuda Muuksi külarahast.