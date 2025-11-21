Kuni septembrini 2026 saab Kolga muuseumis külastada erilaadset imedetuba (saksa keeles Wunderkammer) – näitust MARIANNE SEIMANI vabatehnikas heegeldatud loomingust.
„Kolga kooli endine õpetaja Virve Talts soovitas, et võiksime muuseumis näidata Marianne Seimani kunsti, millest autor tegi tänavu suvel väljapaneku Andineeme rannas. Ma ei osanud ettegi kujutada, kui erilise imemaailma on Marianne Seiman suutnud oma kätega luua, õigemini heegeldada. Muuseumisse näituse loomine koos temaga oli põnev protsess, mis päädis võlukambriga,“ rääkis Kolga muuseumi juhataja Ulvi Meier käesoleva nädala esmaspäeval näitusele viimast lihvi andes.
„Tore, et meie oma Kuusalu vallas elab nii palju huvitavate hobidega tegelevaid inimesi, kelle isikunäitusi oleme aastate jooksul külastajaile eksponeerinud,“ lisas ta.
Üks pilkupüüdvamaid on näitusel „Wunderkammer“ suur kaetud peolaud heegeldatud toitude ja küünaldega. Seintel ja rippumas on erilaadset heegelkunsti – lilli, seeni, taimi, ehteid ja mitmesuguseid kompositsioone.
Marianne Seiman ütles, et heegeldamisjuhendeid ta ei kasuta, kõik on omalooming. Küll aga on ta juhendanud õpitubades teisi käsitööhuvilisi ning kirjutanud rahvusvahelisel platvormil etsy.com asuva e-poe heegeldab.etsy.com jaoks inglisekeelseid õpetusi.
162 000 jälgijat
Instagramis on tema kontol @heegeldab 162 000 jälgijat üle maailma. Selle kaudu on võetud ühendust ja pakutud heegeldamisõpikute kirjutamist. New Yorgi ühes galeriis on ta heegeldatud sigaretid ja konid.
