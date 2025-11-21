Ku­ni sep­temb­ri­ni 2026 saab Kol­ga muu­seu­mis kü­las­ta­da eri­laad­set ime­de­tu­ba (sak­sa kee­les Wun­der­kam­mer) – näi­tust MA­RIAN­NE SEI­MA­NI va­ba­teh­ni­kas hee­gel­da­tud loo­min­gust.

„Kol­ga kooli endine õpe­ta­ja Vir­ve Talts soo­vi­tas, et võik­si­me muu­seu­mis näi­da­ta Ma­rian­ne Sei­ma­ni kuns­ti, mil­lest au­tor te­gi tä­na­vu su­vel väl­ja­pa­ne­ku An­di­nee­me ran­nas. Ma ei osa­nud et­te­gi ku­ju­ta­da, kui eri­li­se ime­maail­ma on Ma­rian­ne Sei­man suut­nud oma kä­te­ga luua, õi­ge­mi­ni hee­gel­da­da. Muu­seu­mis­se näi­tu­se loo­mi­ne koos te­ma­ga oli põ­nev prot­sess, mis pää­dis võ­lu­kamb­ri­ga,“ rää­kis Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier käes­o­le­va nä­da­la es­mas­päe­val näi­tu­se­le vii­mast lih­vi an­des.

„To­re, et meie oma Kuu­sa­lu val­las elab nii pal­ju hu­vi­ta­va­te ho­bi­de­ga te­ge­le­vaid ini­me­si, kel­le isi­ku­näi­tu­si ole­me aas­ta­te jook­sul kü­las­ta­jai­le eks­po­nee­ri­nud,“ li­sas ta.

Üks pil­ku­püüd­va­maid on näi­tu­sel „Wun­der­kam­mer“ suur kae­tud peo­laud hee­gel­da­tud toi­tu­de ja küü­nal­de­ga. Sein­tel ja rip­pu­mas on eri­laad­set hee­gel­kuns­ti – lil­li, see­ni, tai­mi, eh­teid ja mit­me­su­gu­seid kom­po­sit­sioo­ne.

Ma­rian­ne Sei­man üt­les, et hee­gel­da­mis­ju­hen­deid ta ei ka­su­ta, kõik on oma­loo­ming. Küll aga on ta ju­hen­da­nud õpi­tu­ba­des tei­si kä­si­töö­hu­vi­li­si ning kir­ju­ta­nud rah­vus­va­he­li­sel plat­vor­mil et­sy.com asu­va e-poe hee­gel­dab.et­sy.com jaoks ing­li­se­keel­seid õpe­tu­si.

162 000 jäl­gi­jat

Ins­tag­ra­mis on te­ma kon­tol @hee­gel­dab 162 000 jäl­gi­jat üle maail­ma. Sel­le kau­du on võe­tud ühen­dust ja pa­ku­tud hee­gel­da­mi­sõ­pi­ku­te kir­ju­ta­mist. New Yor­gi ühes ga­le­riis on ta hee­gel­da­tud si­ga­re­tid ja ko­nid.

