Linnakse külla soovitakse rajada suur päikesepark

Ani­ja val­la­va­lit­sus al­ga­tas sep­temb­ris pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te and­mi­se ava­li­ku me­net­lu­se päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks ku­ni 95 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le Lin­nak­se kü­las Kop­li­soo, Ta­ga-Haa­va­sa­lu, Ta­ga­põl­lu maaük­sus­te­le. Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si ku­ni 100me­ga­va­ti­se võim­su­se­ga päi­ke­se­par­gi ehi­ta­mi­seks taot­les EEE Tran­si­ro OÜ.

Päi­ke­jaa­maks ka­van­da­tav ala asub ha­jaa­sus­tu­ses, piir­neb põl­du­de ja met­sa­ga.

„Te­gu on söö­tis põl­lu­ga, mi­da on halb ha­ri­da, sest on liig­niis­ke. Lä­hi­ma ela­mu­ni on lin­nu­len­nult um­bes 280 meet­rit,“ sõ­nas val­laar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu­spet­sia­list In­ga Vai­nu.

Val­la üldp­la­nee­rin­gu ko­ha­selt ei ole ha­jaa­sus­tu­se­ga alal de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ko­hus­tust. Ku­na päi­ke­se­pa­nee­li­de pai­gal­da­mi­ne nii suu­re­le ala­le toob kaa­sa ula­tus­li­ku vi­suaal­se muu­tu­se, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te and­mi­se me­net­lus­se kaa­sa­ta ava­lik­kust. 20. sep­temb­rist ku­ni 1. ok­toob­ri­ni oli ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te eel­nõu, mil­les on muu­hul­gas nõu­ded, et päi­ke­se­par­gi suu­rim ehi­tu­sa­lu­ne pind on 95 hek­ta­rit. See pii­ra­tak­se aia­ga, ela­mu­te ja päi­ke­se­par­gi va­he­le tu­leb ra­ja­da hekk või 10 meet­ri laiu­ne kõrg­hal­jas­tu­se ri­ba, ta­ga­da tu­leb maa­pa­ran­dus­süs­tee­mi­de töö, ava­li­ku ka­su­tu­se­ga Kaie­soo tee kor­ras­hoid ning juur­de­pääs ta­ga­pool ole­va­te­le kin­nis­tu­tele.

Ris­tal Ke­ba Part­ne­rid Ad­vo­kaa­di­bü­roo saa­tis Lin­nak­se kü­la mit­me­küm­ne ela­ni­ku esin­da­ja­na eel­nõu­le sei­su­ko­ha. An­ti tea­da, et ela­ni­kud ei ole vas­tu päi­ke­se­par­gi püs­ti­ta­mi­se­le, kuid leia­vad, et nii mas­taap­se ava­lik­ku hu­vi puu­du­ta­va ra­ja­ti­se pu­hul ei pruu­gi ehi­tu­sõi­gu­se mää­ra­mi­ne pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te alu­sel ol­la pii­sav, et ar­ves­ta­da piir­kon­na ela­ni­ke ja maao­ma­ni­ke õi­gus­te­ga. See­tõt­tu on nad sei­su­ko­hal, et kui­gi Ani­ja val­la üldp­la­nee­ring se­da ei nõua, tu­leks al­ga­ta­da siis­ki de­tailp­la­nee­ring.

3. ok­toob­ril oli val­la­va­lit­su­ses pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te eel­nõu­le esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te ava­lik aru­te­lu.

„Lin­nak­se ela­ni­kud soo­vi­sid, et al­ga­tak­si­me päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks de­tailp­la­nee­rin­gu, kuid sel­gi­ta­si­me, et see te­ki­tab bü­rok­raa­tiat juur­de ja tu­le­mus on ik­ka vaid ül­di­ne la­hen­dus. Täp­sem tu­leb pro­jek­tee­ri­mi­se­ga. Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te ava­tud me­net­lus on pal­ju prak­ti­li­sem, sel­les­se saa­vad ini­me­sed ise esi­ta­da et­te­pa­ne­kuid tin­gi­mus­te sead­mi­seks,“ lau­sus val­laar­hi­tekt.

Aru­te­lul jäid kõ­la­ma ne­li kü­si­must, mil­le­le aren­da­ja on lu­ba­nud vas­ta­ta, en­ne pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si ei väl­jas­ta­ta. Esi­me­ne kü­si­mus on tee­de koh­ta. Kui päi­ke­se­par­gi ehi­ta­mi­sel ha­ka­tak­se kü­la­tee­del ras­ke­te ma­si­na­te­ga sõit­ma, ei kan­na­ta teed koor­must väl­ja. See­tõt­tu soo­vi­tak­se vas­tust, kui suu­res ula­tu­ses plaa­nib aren­da­ja te­ha teid tu­ge­va­maks.

Tei­ne kü­si­mus on piir­deaia koh­ta: „Va­rem pi­did kõi­ki­del päi­ke­se­par­ki­del ole­ma piir­deaiad. Kui nii suur ala pan­nak­se kin­ni, mõ­ju­tab see ka mets­loo­ma­de lä­bi­pää­su. Pa­lu­si­me uu­ri­da, kas on või­ma­lik, et päi­ke­se­par­ki ei pii­ra­ta aia­ga üld­se või jääks see vä­he­malt osa­li­selt ava­tuks.“

Veel soo­vi­tak­se tea­da, kas ühen­dus­kaa­bel päi­ke­se­jaa­mast Raa­si­ku ala­jaa­ma ka­van­da­tak­se viia ot­se üle era­maa­de või kaa­re­ga möö­da ava­li­ke tee­de ää­ri. Vas­tust oo­da­tak­se ka kü­si­mu­se­le, kui päi­ke­se­jaam va­jab in­ter­net­ti, kas oleks sa­mast kaab­list või­ma­lik kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust saa­da ka naab­ru­ses ole­va­tel ma­ja­pi­da­mis­tel.

In­ga Vai­nu li­sas, et val­la­va­lit­sus on saa­nud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te eel­nõu­le ka kesk­kon­naa­me­ti sei­su­ko­ha. Amet tea­tas, et tu­leb kü­si­da eks­pert­ar­va­mus kait­sea­lu­se lin­nu koh­ta – päi­ke­se­jaa­maks ka­van­da­tud alast li­gi­kau­du 1 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel on väi­ke-kon­na­kot­ka pü­sie­lu­paik: „Pä­rast se­da saab sel­geks, kas on va­ja te­ha kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­ne.“