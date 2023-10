Kuusalu kool viis õpilased tutvuma aleviku väärtustega

Kuu­sa­lu kesk­kool kor­ral­das sep­temb­ri lõ­pus kõi­gi­le klas­si­de­le orien­tee­ru­mis­rän­na­ku „Väär­tus­te ra­da­del“. Klas­sid ala­tes noo­ri­ma­test star­ti­sid spor­di­kes­ku­se juu­rest ja pi­did mat­ka­tes lä­bi­ma Kuu­sa­lu ale­vi­ku kul­tuu­ri­loo­li­selt olu­lis­tes­se pai­ka­des­se sea­tud kont­roll­punk­tid. Õpi­la­si võt­sid seal vas­tu koo­li õpetajad, lapsevanemad ja Jaanus Jalakas, kes tut­vus­ta­sid pai­ku lä­he­malt. Pi­kem, 10 ki­lo­meet­ri­ne ra­da oli va­ne­ma­te­le õpi­las­te­le ning lü­hem, 8ki­lo­meet­ri­ne ra­da noo­re­ma­te­le.

Kul­tuu­ri­loo­li­sed orien­tee­ru­mis­punk­tid olid koo­li män­ni­noo­ren­dik, si­pel­ga­pe­sa, esi­me­se len­nu ki­vi koo­li­ma­ja juu­res ja Kiiu jalg­tee ää­res Ar­nold Vun­gi pink ning ale­vi­kus seits­me­ha­ru­li­ne mänd, te­has, Ah­ren­si ku­ju, Root­si ku­nin­ga mänd, ven­nas­te­ko­gu­du­se ma­ja, Kesk­väl­jak, Lau­lu­peo kuu­sik, kuns­ti­de kool, Köst­ri ma­ja, Lau­rit­sa ki­vi, Por­ki ki­vi, nel­ja ku­nin­ga ki­vi. Lõ­puks oli koo­lis tead­mis­te kont­roll ning päev lõp­pes dis­ko­ga, mi­da te­gi ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ser­go Treu­feld.

Pea­kor­ral­da­ja, ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ma­ria Trei üt­les, et orien­tee­ru­mis­rän­nak teh­ti koo­li­pe­re­le ka aas­ta ta­ga­si, siis lii­gu­ti Kuusalu taga Lauritsa radadel. See­kord­se rän­na­ku koh­ta tõ­de­sid mõ­ned­ki õpi­la­sed ja õpe­ta­jad, et Kuu­sa­lu osa­dest pai­ka­dest said tea­da es­ma­kord­selt. Ma­ria Trei: „Rän­nak „Väär­tus­te ra­da­del“ oli sport­lik ja õpet­lik lii­ku­mis­päev.“