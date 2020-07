Re­no­vee­ri­tud kaup­lu­se­hoo­nes hak­kab poo­di pi­da­ma Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ.

MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus ju­ha­tu­se lii­ge Ants Viir­maa lu­bab, et lau­päe­val, 4. juu­lil alus­tab Lee­si pood taas tööd, pool­saa­re rah­vas ja kü­la­li­sed on oo­da­tud kaup­lu­ses­se sis­se as­tu­ma. Poe pi­da­mi­seks on MTÜ asu­ta­nud Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ, mil­le ju­ha­tu­se lii­ge on Mar­gus Laar Pu­di­soolt.

Poes hak­ka­vad töö­le ühi­su­se noo­red liik­med – pool­saa­re ko­gu­kon­na 7 noort va­nu­ses 16-22 aas­tat, kel on soov poo­di pi­da­da ja saa­dud nõu­ta­vad ter­vi­se­tõen­did. Kau­ba osas on ühi­su­se liik­me­te toel sõl­mi­tud tar­ni­ja­te­ga eel­kok­ku­lep­ped. Käi­vad veel vii­ma­sed et­te­val­mis­tu­sed, ala­tes 1. juu­list ha­ka­tak­se kat­se­ta­ma, kui­das teh­ni­ka töö­tab, et lau­päe­val täie hoo­ga ost­jaid tee­nin­da­da.

Ko­gu kaup­lu­se sis­se­sea­de, ka kül­mi­kud ja le­tid on pai­gas. Need­ki on saa­dud toe­ta­ja­te abi­ga. Ants Viir­maa üt­leb, et ai­da­tak­se rõõ­mu­ga, kui kuul­dak­se Lee­si poe taas­ta­mi­se lu­gu: „See on ju Ees­tis iga­te­pi­di uni­kaal­ne – ko­gu­kond os­tis kin­nis­tu, re­mon­tis ise poe- ja pos­ti­ma­ja ning hak­kab ise poo­di pi­da­ma.“

