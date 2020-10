Muin­sus­kait­sea­met kuu­lu­tas MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus pä­ran­di hoid­ja 2020 aas­tap­ree­mia lau­reaa­diks.

Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Ar­tur Tal­vik tea­tas Fa­ce­boo­kis, et muin­sus­kait­sea­me­tilt saa­dud suu­re au pea­mi­ne põh­jus pol­nud­ki nii­võrd kau­nilt taas­ta­tud ma­ja, sest sel­li­seid on pal­ju, vaid hoo­pis, et sar­na­selt sa­da aas­tat ta­ga­si te­gut­se­nud Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se loo­ja­te­ga koon­da­sid Ju­min­da pool­saa­re rah­va ühi­sus­se, ko­gu­sid igalt liik­melt 1000 eu­rot ja ost­sid ko­gu­kon­na­le poe­ma­ja, et seal poe­pi­da­mist jät­ka­ta.

„Olu­li­seks ole­vat saa­nud ka as­jao­lu, et me ko­gu­kond ei and­nud se­da ma­ja liht­salt mõ­ne­le pro­fes­sio­naal­se­le poe­pi­da­ja­le ope­ree­ri­da, vaid hak­kas ise poo­di pi­da­ma,“ kir­ju­tas ta.

Muin­sus­kait­sea­met ni­me­tab aas­ta pä­ran­di hoid­jaks va­li­tud MTÜd Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus tut­vus­ta­des ime­looks, kui­das ko­gu­kond os­tis Lee­si kaup­lu­se kin­nis­tu, re­mon­tis va­ba­taht­li­kult poe- ja pos­ti­ma­ja ning ot­sus­tas ha­ka­ta ise poo­di pi­da­ma: „Lee­si kü­la­poe lu­gu tões­tab, et ühen­da­des jõud on või­ma­lik te­ha suu­ri as­ju. Tä­na­me suu­re pa­nu­se eest ko­ha­li­ku pä­ran­di hoid­mi­sel ja tut­vus­ta­mi­sel!“

Ühi­sed ke­va­di­sed re­no­vee­ri­mis­tööd või­mal­da­sid poe ava­da juu­lis. Ar­tur Tal­vik kii­dab, et ehk­ki kaup­le­mis- ehk su­ve­hooaeg jäi lü­hi­ke­seks, on tu­le­mu­sed näi­da­nud, et ko­gu­kon­na­poe pi­da­mi­ne oli ka­sum­lik ja on õi­ge tee: „Tee­ni­si­me li­gi kolm kor­da roh­kem ka­su­mit poe­ma­ja eda­si­seks aren­da­mi­seks, kui olek­si­me saa­nud ope­raa­to­ri pa­ku­tud ren­di­sum­mast. Ra­ha on vä­ga va­ja, et ma­ja re­mon­ti jät­ka­ta. Kind­las­ti hak­ka­me ka fon­di­dest toe­tus­sum­ma­sid taot­le­ma.“

